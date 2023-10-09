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Грузия является единственной страной, которой доверяют Армения и Азербайджан – Папуашвили

Грузия является единственной страной, которой доверяют Армения и Азербайджан – Папуашвили

У Грузии в этом уже есть хороший опыт, включая соглашение с участием премьер-министра, заявил спикер парламента 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T18:44+0400

2023-10-09T18:44+0400

2023-10-09T18:54+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузия – это практически единственная страна, которой Армения и Азербайджан полностью доверяют, что является результатом той политики, которую страна проводит по отношению к своим соседям, заявил председатель парламента Грузии Шалва Папуашвили. Накануне премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили после встречи с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в Тбилиси заявил, что Грузия готова внести свой скромный вклад в установление мира в регионе и взять на себя роль посредника. Алиев, в свою очередь, заявил, что двусторонние и трехсторонние встречи между Арменией и Азербайджаном незамедлительно начнутся в Грузии при участии соответствующих ведомств, как только Ереван даст на их проведение свое согласие. Как отметил глава законодательного органа, у Грузии в этом уже есть хороший опыт, включая соглашение с участием премьер-министра Ираклия Гарибашвили. В июне 2021 года при посредничестве Грузии власти Азербайджана освободили 15 армянских пленных, а Армения передала азербайджанской стороне карты минных полей. Позже премьер Грузии выступил с "Инициативой мирного соседства" – предложил соседям создать региональную платформу неформального диалога. "Этот хороший опыт необходимо использовать. Мы всегда предлагаем нашим зарубежным коллегам использовать Грузию в качестве посредника. Нам нужно усиление со стороны других стран, чтобы эффективно выполнять эту роль", – отметил Папуашвили. Грузия может стать местом для мирных переговоров Баку и Еревана – мнение Алиева >>Спикер парламента также отметил, что тенденция значительного увеличения числа визитов на высоком уровне показывает, что стратегическое партнерство Азербайджана и Грузии не только на бумаге, есть то, над чем страны работают каждый день. "Особым достижением являются те особые отношения, которые есть между властями", – отметил Папуашвили. Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Пашинян и Алиев встретятся в Брюсселе в октябре >>Страны являются стратегическими партнерами и активно сотрудничают как в двустороннем формате, так и в рамках международных проектов. В частности, в проектах стратегического значения для всего региона – железная дорога Баку-Тбилиси-Карс, нефтепровод Баку-Тбилиси-Джейхан и Южный газовый коридор. Азербайджан входит в пятерку крупных торговых партнеров Грузии. В январе-августе 2023 года страны наторговали на сумму почти в 980 миллионов долларов, что на 15,3% больше, чем по данным за восемь месяцев 2022 года.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, азербайджан, армения, шалва папуашвили, ильхам алиев, ираклий гарибашвили, грузино-азербайджанские отношения, грузино-армянские отношения