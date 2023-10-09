https://sputnik-georgia.ru/20231009/v-gruzii-korruptsiya-kontroliruetsya-luchshe-chem-v-evrope---administratsiya-pravitelstva-283144786.html

В Грузии коррупция контролируется лучше, чем в Европе – Администрация правительства

В Грузии коррупция контролируется лучше, чем в Европе – Администрация правительства

В рейтинге по контролю коррупции Грузия заработала 68% при 100%-й системе оценки и заняла 20-е место в мире и 11-е место в Европе 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T23:14+0400

2023-10-09T23:14+0400

2023-10-09T23:50+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Грузия опережает 25 стран-членов Евросоюза и НАТО в рейтинге контроля коррупции, заявил глава Администрации правительства Грузии Реваз Джавелидзе на брифинге. Всемирный банк 30 сентября опубликовал результаты исследования Всемирного экономического форума по глобальной конкурентоспособности. Исследование, подготовленное с использованием методологии "Индикаторов государственного управления" (The Worldwide Governance Indicators, WGI), создает глобальный рейтинг в областях эффективности управления, борьбы с коррупцией, верховенства закона и качества регулирования. По его словам, Грузия опережает в рейтинге контроля коррупции США, Великобританию, Германию, Канаду, Швецию, Португалию, Бельгию, Албанию, Словению, Кипр, Латвию, Литву и Румынию и т. д. Глава Администрации правительства обратил внимание на критерии, по которым оценен контроль коррупции на основе исследования Всемирного экономического форума – это добросовестное распределение государственных средств, cвобода от налогообложения сверх требований закона в сферах судебных решений, экспорта-импорта, коммунальных услуг, государственных контрактов и сбора налогов и т. д. По его словам, с точки зрения верховенства закона показатель также достаточно высокий и впечатляющий. "Здесь тоже была 100% система оценок, и Грузия получила 64%. Среди стран, прошедших оценку, наша страна занимает 29-е место в мире и 14-е место в Европе. По рейтингу верховенства закона Грузия обогнала 21 страну-член Евросоюза и НАТО, в том числе три государства "Большой семерки", – сказал он. На основе исследований Всемирного экономического форума верховенство закона было оценено по следующим критериям: речь о независимости суда, свободе от организованной преступности, защите бизнеса от расходов, вызванных криминалом и насилием, эффективности правовой базы, праве собственности, вопросах защиты интеллектуальной собственности, а также состоянии неформального сектора. Борьба с коррупцией – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №4 >>Как отметил Джавелидзе, Грузия также является ведущим государством региона по уровню верховенства закона, а среди постсоветских стран уступает только Эстонии и Литве и находится на третьем месте. На основе исследования глобальной конкурентоспособности Грузия также получила высокую оценку в рейтинге "Качества регулирования". Грузия получила 68% из 100%, заняв 9-е место среди государств и 7-е место среди экономик. Среди стран-членов Евросоюза Грузию опережают только две страны – Финляндия и Люксембург. Парламент поддержал создание Антикоррупционного бюро в Грузии>>Качество регулирования оценивалось по двум критериям – бремени государственного регулирования и распространенности нетарифных барьеров. Переработанный рейтинговый отчет Всемирного экономического форума о глобальной конкурентоспособности был опубликован Всемирным банком эксклюзивно в рамках проекта "Показатели глобального управления". Как заключил Джавелидзе, позиции Грузии в этих рейтингах являются результатом правильных и эффективных реформ правительства страны.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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