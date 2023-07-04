https://sputnik-georgia.ru/20230704/borba-s-korruptsiey---gruzinskaya-mechta-o-vypolnenii-usloviya-es-4-279245608.html

Борьба с коррупцией – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №4

Борьба с коррупцией – "Грузинская мечта" о выполнении условия ЕС №4

В промежуточном отчете Еврокомиссии говорится о необходимости обеспечения независимости работы Антикоррупционного бюро 04.07.2023, Sputnik Грузия

2023-07-04T19:55+0400

2023-07-04T19:55+0400

2023-07-04T20:05+0400

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ТБИЛИСИ, 4 июл — Sputnik. Власти Грузии создали Антикоррупционное бюро, которое объединило в себе все основные функции по борьбе с коррупцией, а также усилили службу, расследующую преступления чиновников и сотрудников органов правопорядка, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на презентации отчета о выполнении 12 условий Евросоюза для получения статуса кандидата.Усиление борьбы с коррупцией – это четвертая из 12 рекомендаций Евросоюза. Согласно промежуточному отчету Еврокомиссии, обнародованному в конце июня, этот пункт Грузия выполнила частично. Еврокомиссия призвала власти обеспечить независимость работы Антикоррупционного бюро. Грузия ждет решения ЕС по статусу кандидата в декабре 2023 года. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.Грузия в короткие сроки решает большие проблемы – министр о работе над условиями ЕС>>В июне 2022 года стране была предоставлена "европейская перспектива" и выражена готовность предоставить статус кандидата на вступление в Евросоюз, когда будут выполнены 12 условий. Заявки почти одновременно подали три страны, но статус в прошлом году получили только Украина и Молдова.Антикоррупционное бюроРекомендация: укрепить независимость своего агентства по борьбе с коррупцией, объединив все ключевые функции по борьбе с коррупцией, в частности, для тщательного рассмотрения дел о коррупции на высоком уровне.Что сделано: создано Антикоррупционное бюро, которое объединило все основные функции по борьбе с коррупцией. Руководитель бюро был отобран на основе прозрачного и инклюзивного процесса. Парламент Грузии принял поправки о создании Антикоррупционного бюро 30 ноября 2022 года.Антикоррупционное бюро занимается такими вопросами, как регулирование и решение вопросов, связанных с конфликтом интересов, мониторингом имущественных деклараций чиновников, защитой свидетелей, мониторингом финансирования партий, а также надзором и координацией антикоррупционной политики. Кобахидзе отметил, что состоялся прозрачный и инклюзивный процесс отбора главы Антикоррупционного бюро. Специальная конкурсная комиссия сделала выбор в пользу Раждена Купрашвили, после чего его назначил на должность премьер-министр. Парламент поддержал создание Антикоррупционного бюро в Грузии>>В конкурсную комиссию, помимо представителей правительства и парламента, входили замглавы Верховного суда, заместитель Генерального прокурора, и. о. Народного защитника и представитель неправительственной организации, которую выбрал Народный защитник.Кобахидзе подчеркнул, что представитель аппарата Народного защитника одобрил кандидатуру Купрашвили. Две новые службыРекомендация: оснастить две новые службы – Специальную следственную службу и Службу защиты персональных данных – ресурсами, соответствующими их полномочиям, и обеспечить их институциональную независимость.Что сделано: на законодательном уровне были усилены институциональные возможности Специальной следственной службы и Службы по защите персональных данных. "Почти удвоились бюджет и человеческие ресурсы обеих этих служб. Расширились следственные полномочия и юрисдикция Специальной следственной службы. Усилились также гарантии социальной защиты сотрудников служб. И выросло качество подотчетности обеих служб", – сказал Кобахидзе. Специальная следственная служба и Служба защиты персональных данных были созданы на базе Службы государственного инспектора. Новые структуры заработали 1 марта 2022 года.Парламент Грузии поддержал разделение Службы госинспектора на два ведомства>>Депутаты от правящей партии объяснили упразднение Службы государственного инспектора конфликтом интересов, когда орган, отвечающий за сохранность персональных данных и недопустимость их утечки со стороны следственных органов, сам является таким же следственным органом.После создания двух новых структур обеспечение непредвзятого, многостороннего и объективного расследования преступлений, совершенных представителями правоохранительных органов, чиновниками или приравненными к чиновникам лицами, является прерогативой Специальной следственной службы. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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