https://sputnik-georgia.ru/20231009/v-gruzinskoy-mechte-ne-isklyuchili-novogo-alyansa-oppozitsii-k-parlamentskim-vyboram-283137246.html

В "Грузинской мечте" не исключили нового альянса оппозиции к парламентским выборам

В "Грузинской мечте" не исключили нового альянса оппозиции к парламентским выборам

Обе партии являются представителями агентуры, считает политик 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T16:55+0400

2023-10-09T16:55+0400

2023-10-09T17:18+0400

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе не исключает союза двух оппозиционных партий: партии "Лело для Грузии", созданной основателем TBC Банка Мамуки Хазарадзе, и партии "За Грузию" экс-премьера Георгий Гахария.О том, что к предстоящим парламентским выборам в октябре 2024 года возможен альянс партий Гахария и Хазарадзе, заговорили еще весной. По словам экс-министра обороны Тины Хидашели, формулой успеха на выборах 2024 года является сотрудничество лидера партии "За Грузию" Георгия Гахария и лидера партии "Лело" Мамуки Хазарадзе, которое создаст центр притяжения для других партий и политиков. По его словам, оба политика сделают то, что им прикажет начальник. "Это вполне реально, что два этих субъекта, Гахария и Хазарадзе, объединятся, несмотря на эпитеты, которыми одаривали друг друга на протяжении всего этого времени", – подчеркнул Кобахидзе. "Гахария – твалтхария" Бывшего премьер-министра Грузии Георгия Гахария до сих пор многие оппозиционеры обвиняют в жестком разгоне протестующих у здания парламента в Тбилиси 21 июня 2019 года в так называемую "Ночь Гаврилова". В ту ночь двое протестующих лишились глаза после попадания резиновых пуль, одна из них – на тот момент 19-летняя Мако Гомури. Причиной начала протестной акции в Тбилиси в июне 2019 года стало пленарное заседание Межпарламентской ассамблеи православия, прошедшее в грузинском парламенте, в ходе которого депутат российской Госдумы Сергей Гаврилов занял место председательствующего и вел заседание на русском языке. "Лело" приступает к консультациям с оппозицией после решения Нацбанка>>Вечером 20 июня на проспекте Руставели собралось несколько тысяч человек. Против демонстрантов спецназ применил слезоточивый газ и резиновые пули нескольких модификаций, были задействованы водометы. Тогда пострадали 240 человек, в том числе более 30 журналистов и 80 полицейских. Двое участников акции лишились глаза. По словам Гахария, который на тот момент занимал пост главы МВД, полиция в ту ночь уберегла страну от большой опасности, и примененные пули соответствовали грузинскому законодательству и международным стандартам. Детали дела против Хазарадзе Расследование по делу об отмывании денег основателями TBC Bank Мамуки Хазарадзе и Бадри Джапаридзе, а также бизнесменом Автандилом Церетели велось три года. Обвиняемые настаивали на том, что отмывания денег не было и их преследуют по политическим мотивам. Согласно материалам дела, в апреле-мае 2008 года TBC Bank предоставил кредит примерно в 16 754 000 долларов компаниям "Самгори трейд" и "Самгори М", которые основал Церетели. В тот же день эти деньги были перечислены на счета Хазарадзе и Джапаридзе, несмотря на то, что кредит был запрошен якобы для оборота бизнеса. В октябре-ноябре 2008 года срок погашения кредита для компаний "Самгори М" и "Самгори трейд" увеличился на год, при том что они и не начинали его погашать. А уже 31 декабря 2008 года, также до начала погашения долга, TBC Bank присвоил кредиту безнадежную классификацию, а затем необоснованно списал и перенес на внешний баланс. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>Ответственность за возвращение миллионов взяла на себя компания, зарегистрированная (за месяц до выдачи банком кредита) в офшорной зоне, у которой не было никакого финансового актива в Грузии. Эта компания получила право требовать деньги с Хазарадзе и Джапаридзе. Сами компании "Самгори М" и "Самгори трейд" до сих пор кредит не вернули. Суд переквалифицировал обвинение всем подсудимым: Хазарадзе и Джапаридзе признал виновными в мошенничестве по предварительному сговору группой лиц в крупном размере, а Церетели – в соучастии. Все они были приговорены к 7 годам лишения свободы, но освобождены от наказания, так как истек срок давности уголовного преследования за совершенное преступление. Речь идет о транзакциях в 2008 году.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, георгий гахария, ираклий кобахидзе, мамука хазарадзе, tbc bank, грузинская мечта - демократическая грузия