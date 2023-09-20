https://sputnik-georgia.ru/20230920/lelo-pristupaet-k-konsultatsiyam-s-oppozitsiey-posle-resheniya-natsbanka-282450191.html

"Лело" приступает к консультациям с оппозицией после решения Нацбанка

"Лело" приступает к консультациям с оппозицией после решения Нацбанка

По словам политика, страну ждут акции и всеобщий протест 20.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-20T12:42+0400

2023-09-20T12:42+0400

2023-09-20T13:04+0400

грузия

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германия

отар парцхаладзе

ника мелия

ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 20 сен — Sputnik. Оппозиционная партия "Лело для Грузии" начинает консультации с остальной оппозицией по дальнейшим планам в связи с решением Нацбанка Грузии повременить с заморозкой счетов экс-генпрокурора Грузии Отара Парцхаладзе, включенного в санкционный список, написал политик в соцсети. Нацбанк Грузии изменил порядок реализации международного санкционного режима в тех случаях, когда речь идет о гражданах Грузии. Санкции будут применяться лишь в тех случаях, когда суд уже вынес обвинительный приговор. Тем самым НБ отменил свое же решение, озвученное днем ранее, о заморозке счетов Парцхаладзе из-за попадания в санкционный список. По его словам, впереди акции и всеобщий протест.Вскоре после публикации заявления Нацбанка акцию протеста анонсировал и бывший председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии Ника Мелия. Минфин Грузии заявил о соблюдении санкций после скандала с Парцхаладзе>>Ранее повременить с заморозкой счетов Парцхаладзе Нацбанк призвал председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. По его словам, это первый случай, когда в санкционный список попал гражданин Грузии. Кобахидзе напомнил о презумпции невинности и посоветовал дождаться итогов расследования Службы Госбезопасности Грузии. В свою очередь генсек партии Каха Каладзе ждет от США большей конкретики и доказательств вины Парцхаладзе. Гражданство Парцхаладзе Между тем Минюст Грузии рассматривает вопрос легитимности грузинского гражданства Парцхаладзе. Согласно законодательству Грузии, если гражданин получает гражданство другой страны, не уведомив об этом власти, то лишается грузинского гражданства. О возможном наличии у Парцхаладзе российского гражданства сообщил Госдеп США. Президент Грузии Саломе Зурабишвили уже заявила, что подпишет документ о лишении Парцхаладзе грузинского гражданства, как только получит соответствующее заявление из Минюста. СГБ Грузии ждет от США доказательств – Папуашвили о санкциях против бывшего генпрокурора >>США на прошлой неделе расширили санкционные списки против России, куда попали более 150 компаний и частных лиц, в том числе Парцхаладзе. Согласно данным Госдепартамента США, Парцхаладзе – российско-грузинский олигарх, который осуществляет или осуществлял деятельность в секторе управленческого консалтинга экономики России. По данным Госдепартамента США, против Парцхаладзе и российского офицера ФСБ Александра Онищенко, с которым он сотрудничал, вводятся санкции за распространение "пагубного влияния" России на Грузию. Кроме того, сказано, что Онищенко, вероятно, "помог своему единомышленнику Парцхаладзе получить российский паспорт и, возможно, российское гражданство". Отмечается, что ФСБ использовали Парцхаладзе "для оказания влияния на грузинское общество и политику в интересах России" и он "извлек личную выгоду из своих связей в ФСБ". Нацбанк Грузии решил повременить с выполнением санкций против Парцхаладзе >>Парцхаладзе эти обвинения отрицает, заявляя, что они не имеют под собой никаких оснований, и намерен использовать все правовые средства для того, чтобы доказать необоснованность санкций США. Отар Парцхаладзе стал главным прокурором Грузии 7 ноября 2013 года и пробыл на этой должности рекордно короткое время. Он покинул пост 30 декабря того же года на фоне скандала вокруг выяснившихся деталей его биографии – судимости в молодости в Германии. Последнее время, согласно данным СМИ, Парцхаладзе проживает в России, где занимается бизнесом.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, экономика, сша, тбилиси, германия, отар парцхаладзе, ника мелия, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, фсб