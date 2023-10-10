https://sputnik-georgia.ru/20231010/biznes-assotsiatsiya-gruzii-zhaluetsya-na-nekhvatku-kvalifitsirovannykh-kadrov-283147179.html

Бизнес-ассоциация Грузии жалуется на нехватку квалифицированных кадров

Бизнес-ассоциация Грузии жалуется на нехватку квалифицированных кадров

В третьем квартале число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, снизилось на 9 процентных пунктов 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T09:41+0400

2023-10-10T09:41+0400

2023-10-10T09:41+0400

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бизнес-ассоциация грузии

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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Проблема нехватки квалифицированных рабочих кадров в Грузии, которая была одной из главных помех для бизнеса в первом полугодии 2023 года, обострилась в третьем квартале, говорится в исследовании Бизнес-ассоциации Грузии (БАГ). Бизнес-ассоциация Грузии основана в 2009 году и объединяет более 600 малых, средних и крупных компаний, в том числе банки, сети заправок, аптечные сети, строительные компании, компании коммуникаций, а также крупные сети супермаркетов. Компании-члены ассоциации принимали участие в опросе с 29 августа по 12 сентября текущего года. Что мешает бизнесу В исследовании отмечается, что в третьем квартале число компаний, которые считают, что существуют факторы, мешающие их деятельности, снизилось на 9 процентных пунктов по сравнению со вторым кварталом, и составило 45% опрошенных. Кроме того, данный показатель снижен на 11% по сравнению с третьим кварталом 2022 года. В первом квартале названы пять основных причин, мешающих бизнесу в Грузии: Доступ к финансам В третьем квартале текущего года 41% опрошенных компаний (на 2% меньше, чем во втором квартале 2023 года) попытались найти финансирование. 24% из них заявили, что доступ к финансам в Грузии является проблемой. Кроме того, большинство компаний заявили, что финансируются из местных источников. Деловой климат В исследовании компании-члены БАГ разделены на четыре сектора: торговля, услуги, промышленность и строительство. Опрошенные компании позитивно оценили свою текущую ситуацию и ожидания на ближайшие полгода. Самый оптимистичный настрой у предпринимателей в сфере строительства. В третьем квартале 2023 года показатель делового климата положительный во всех отраслях. Мир в Грузии принес новые рабочие места – депутат "Грузинской мечты" >>В третьем квартале 2023 года, по сравнению со вторым кварталом 2023 года, в промышленности и торговле показатель улучшился, а в строительстве и сфере услуг ухудшился. За отчетный период, по сравнению со вторым кварталом 2023 года, оценка текущего состояния бизнеса улучшилась в отраслях промышленности и торговли, ухудшилась в сфере услуг и строительства. Наиболее позитивно текущую ситуацию оценил сектор торговли, что может быть связано с увеличением продаж (наибольшая часть компаний сектора торговли (55,3%) зафиксировала рост продаж в третьем квартале 2023 года). Занятость населения По исследованию БАГ, 44% опрошенных компаний заявили, что число нанятых ими сотрудников, по сравнению предыдущим кварталом, растет, лишь 4% говорят о сокращении штата. Большинство компаний заявляют, что число занятых не изменилось. Работа ищет человека: парадоксы грузинского рынка труда >>Кроме того, 51% опрошенных компаний полагают, что в четвертом квартале 2023 года они увеличат число сотрудников. Сокращать штат в следующем квартале предполагают лишь 2%. 47% компаний не собираются менять количество сотрудников. Самые позитивные ожидания в плане трудоустройства зафиксированы в секторе строительства. 47% опрошенных компаний предполагает рост штатов сотрудников. Курс лари В первом квартале 2023 года, 29% опрошенных компаний ожидают снижени курса лари к доллару в ближайшие полгода. По сравнению с предыдущим кварталом доля таких компаний выросла на 4%. При этом 62% компаний не ожидают изменения курса лари в ближайшие шесть месяцев. В предыдущем квартале такого мнения придерживались 52% опрошенных. Также лишь 9% опрошенных ждут укрепления курса.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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