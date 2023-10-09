https://sputnik-georgia.ru/20231009/rabota-ischet-cheloveka-paradoksy-gruzinskogo-rynka-truda-283118948.html

Работа ищет человека: парадоксы грузинского рынка труда

Работа ищет человека: парадоксы грузинского рынка труда

Фраза в заголовке – отголосок прошлого. Тогда в стране по-настоящему ощущался дефицит рабочей силы. Что же обусловило ее актуальность теперь, на фоне никак не... 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T09:40+0400

2023-10-09T09:40+0400

2023-10-09T09:52+0400

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Блуждающий взгляд в вагоне метро уперся в объявление. Сеть супермаркетов "Агрохаб" предлагала: растущую зарплату, оплачиваемую стажировку, бонусы, гибкий график для студентов, страховку… Да, плюс финансирование учебы в размере 1 000 лари. На фоне вечного нытья по отсутствующей работе это наводило на ассоциацию с оазисом, неожиданно всплывшим в выжженной пустыне официальной статистики. Впрочем, когда вплотную берешься за тему, как правило, оказывается, что картина не совсем та, что рисовалась прежде. И тут тоже выяснилось – "оазисов" на местном рынке труда гораздо больше, чем можно было представить. Текстовые сообщения в мобильнике я обычно не открываю, но стал читать и увидел – едва ли не каждая десятая "эсэмэска" предлагает варианты трудоустройства. Никогда бы не подумал, что, работая по два дня в неделю продавцом (или как теперь говорят, менеджером чего-то там), можно получать до 400 лари в месяц. Не ахти что, но для студента, согласитесь, неплохо. А если, по-вашему, мало, то чернорабочий на стройке может зарабатывать и до 120 лари в день. Правда, труд подсобника тяжел физически. Но тогда стоит подыскать себе занятие в других сферах – 1000-1500 лари платят, практически не требуя никакой квалификации. Мир в Грузии принес новые рабочие места – депутат "Грузинской мечты" >>У кого квалификация, понятно, претендует на большее. Шоферам советую просмотреть газету "Сакартвелос Республика" за 28 сентября. Заголовок на 6 странице гласит: хорошим водителям мэрия обещает по 2500-3000 лари ежемесячно. У входа в супермаркет заговариваю с молодыми ребятами, развозящими по городу заказы на скутерах (Сам тоже езжу на скутере, и общий язык нашелся быстро). Водители они, конечно, никакие, однако признались: очень постаравшись, заработаешь, представьте себе, не меньше… Другой вопрос, что за цифрами – много это или мало? Как гласит народная, а точнее, обывательская мудрость – денег никогда не бывает много. То есть все относительно. Признаюсь, чтобы заработать даже не столько, сколько подсобник или не имеющий образования паренек на скутере, мне, журналисту с 50-летним стажем, приходится работать в двух изданиях, не отказываясь, вдобавок, от частных заказов. Но я не в претензии, и если на что-то жалуюсь, то лишь на боли в спине от многочасового сидения за компьютером… Что влияет на рост занятости в Грузии – мнение замминистра >>>Другие мыслят иначе. Не потому ли за прошлый год из Грузии выехало за рубеж более 100 тысяч граждан, а вернулась только половина? Эксперты утверждают, что причина массового выезда из страны и незаполненных рабочих мест чаще всего одна – в 95% случаев это отсутствие достойной оплаты труда. С ними не поспоришь, однако, на мой взгляд, это не все. У проблемы масса других, не менее важных аспектов – социальных, нравственных, воспитательных и т. д. Начнем с того, что безработица бывает разная. Обойдем наукообразные термины и воспользуемся понятным всем языком. Классическая безработица – это когда люди хотят работать, согласны на любую работу, но на рынке труда физически нет мест. Оговоримся, в более или менее экономически развитом государстве данная разновидность встречается крайне редко. Можно, конечно, понять дипломированную учительницу, отказавшуюся идти в уборщицы, но все равно это уже не классика. "Овер скиллз" ("сверхнавыки", излишняя квалификация) – в наших условиях достаточно распространенное явление. Оно становится причиной крайне нерационального использования человеческого интеллекта и профессиональных возможностей. Кроме того, очень часто менеджеры отказываются принимать на работу человека более образованного, грамотного, знающего, чем они сами. Особенно, если должность этого не требует. С другой стороны, нежелание, скажем, торговать на рынке, имея ученую степень, мешает таким людям выживать в сложных социальных обстоятельствах. Известно немало примеров, когда уехавшие в эмиграцию князья становились таксистами, а княгини – манекенщицами. К счастью, мы миновали этот этап. И если сегодня квалифицированный врач срывается за рубеж работать нянькой у немощного старика, вряд ли это недоработки государства. Скорее, результат серьезных денежных затруднений в семье, чаще всего с объективными причинами не связанных… Возможно, полторы-две тысячи лари, действительно, не так уж и много, если их зарабатывает только один член семьи, содержа всех остальных. Лично знаю несколько примеров, когда взрослые дети из благополучных семей продолжают жить на иждивении кого-нибудь из родителей. При этом не скрывают амбиций, дескать, нет работы, достойной меня. Но, во-первых, надо уметь оценивать, насколько ты сам достоин претензий, которые предъявляешь. А, во-вторых, при нынешних обстоятельствах, да еще в жестких рыночных рамках, далеко не всегда получается выбирать. Мечты бывают у каждого, но не за счет же других?! С этой точки зрения, не всегда благовидную функцию выполняют социальные пособия. Прежде всего, когда они выплачиваются людям здоровым и вполне дееспособным. Вижу, как кто-то искренне возмутился: как не стыдно озвучивать подобные мысли в стране, где чуть ли не половина населения проживает за чертой бедности?! Тем не менее, и в этом стоит разобраться поглубже. Что влияет на рост занятости в Грузии – мнение замминистра >>Высшая форма благотворительности – помочь человеку заработать деньги самому, а не выплачивать тому, кто просто привык получать их не за что. Кого работа, прямо скажем, тяготит. Примеров такого рода становится все больше, и это крайне опасная тенденция. Ее, надо заметить, тонко почувствовали жители Швейцарии. В ходе референдума был задан вопрос: как вы оцените инициативу правительства, готового безо всяких условий выплачивать каждому гражданину по 2,5 тысячи франков? Почти 80% ответили, что они против! Мы, конечно, не Швейцария, и, думаю, ответ у большинства был бы иной. Но это до поры до времени, потому что без общественно-полезного труда у государства, поощряющего подачки, нет и не может быть успешных перспектив. В конце концов, требуя для себя достойной зарплаты, мы и сами должны научиться проявлять достоинство. Гордого человека милостыня унижает! Не поверю, что никто из 30 тысяч студентов, которым за неуплату был приостановлен статус и долг решило покрыть государство, не мог пойти работать в тот же "Агрохаб". Есть масса других похожих возможностей. И, кстати, въехавшие в Грузию иностранные рабочие охотно заняли свободные рабочие места на предлагаемых условиях. Даже откладывают деньги для своих семей. В Грузии самая низкая безработица за последние 20 лет – данные Всемирного банка >>Ну и еще одно немаловажное обстоятельство – какие молодежь (да и не только она) выбирает себе эталоны, на кого ориентируются. Некоторые наши примелькавшиеся на телеэкранах и публичных мероприятиях политические фигуры и "эксперты", материальных трудностей, судя по всему, не испытывают. При этом ничем не управляют, ничего не создают, идей не генерируют, погрязнув в бесконечных бесплодных дискуссиях. Завидный выбор! Почему бы не захотеть и другим?! Смотреть на все это стороны, принимая как спектакль, даже увлекательно. Но напомню – это не спектакль. Дело касается будущего страны и судеб каждого из нас…Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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аналитика, общество, политика, грузия, безработица, колумнисты, обзоры