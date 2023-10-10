https://sputnik-georgia.ru/20231010/bolee-polumilliona-chelovek-preodoleli-bednost-v-gruzii---premer-283178199.html

Более полумиллиона человек преодолели бедность в Грузии – премьер

Более полумиллиона человек преодолели бедность в Грузии – премьер

Одним из главных вызовов на сегодняшний день является нехватка квалифицированной рабочей силы на рынке труда, заявил премьер 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T23:34+0400

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грузия

новости

общество

ираклий гарибашвили

образование в грузии

национальный центр профессионального развития учителей

профколледжи

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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Бедность и безработица сегодня находятся в Грузии на историческом минимуме – за десять лет бедность побороли более полумиллиона человек, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на презентации нового видения развития профессионального образования в Грузии. Ранее премьер говорил, что уровень бедности в Грузии после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в 2012 году сократился почти вдвое и в 2022 году составил 15,6%. По его словам, с тех пор бедность побороли более полумиллиона человек – 535 тысяч. Что касается статистики по безработице, ее уровень во втором квартале 2023 года составил 16,7%, то есть опустился на 1,4 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда он составлял 18,1%. За отчетный период число безработных снизилось на 14,6 тысячи человек, или 5,2%, по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 266,9 тысячи человек. По словам премьера, одним из главных вызовов на сегодняшний день является нехватка квалифицированной рабочей силы на рынке труда. Как отметил Гарибашвили, с января по сентябрь по поступившим в Агентство занятости Минздрава вакансиям были определены наиболее крупные сферы, которыми являются оптовая и розничная торговля, средства размещения, гостиницы, деятельность по обеспечению и поставке продуктов питания, объекты питания, например ресторанный бизнес, и т. п. Также третье направление – деятельность административного и вспомогательного обслуживания. Четвертое направление – деятельность здравоохранения и социального обслуживания. Всего на сегодняшний день в Агентстве зафиксировано до 10 тысяч вакансий. Бизнес-ассоциация Грузии жалуется на нехватку квалифицированных кадров >>По информации премьера, в прошлом году Минэкономики провело исследование, которое выявило, что в 2022 году, по состоянию на 1 сентября, у 32% предприятий были вакансии в течение последнего года, в сумме получается 140 тысяч вакансий, что является тревожным показателем. Развитие профобразования Одним из ключевых направлений нового видения развития профобразования в Грузии является реализация государством профессиональных образовательных программ совместно с представителями бизнес-сектора. То есть государство вместе с частным сектором/работодателями будет инвестировать в профессиональное образование. От инициативы ожидают, что она будет способствовать подготовке кадров, соответствующих рыночному спросу, что существенно повысит уровень занятости. Со стороны государства это инновационный подход, предложенный частному сектору с учетом лучших мировых практик. Профобразование для старшеклассников вскоре станет обязательным в госшколах Грузии >>Министерство образования и науки Грузии в рамках нового видения развития профессионального образования планирует обновить квалификации, определить отраслевые приоритеты и обновить модель финансирования профессионального образования. Также будет начата работа на среднем уровне общего образования, чтобы максимально интегрировать профессиональное образование. Важные нововведения планируются и в направлении профессионального развития преподавателей профобразования, что предполагает организацию программ обмена и повышения их квалификации. Министерство приступит к реализации инициатив, предусмотренных видением, в этом году, в результате чего эффективность и привлекательность системы профессионального образования повысятся в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, образование в грузии, национальный центр профессионального развития учителей, профколледжи