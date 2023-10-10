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Более полумиллиона человек преодолели бедность в Грузии – премьер
Более полумиллиона человек преодолели бедность в Грузии – премьер
Одним из главных вызовов на сегодняшний день является нехватка квалифицированной рабочей силы на рынке труда, заявил премьер 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T23:34+0400
2023-10-10T23:34+0400
2023-10-11T00:11+0400
грузия
новости
общество
ираклий гарибашвили
образование в грузии
национальный центр профессионального развития учителей
профколледжи
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ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Бедность и безработица сегодня находятся в Грузии на историческом минимуме – за десять лет бедность побороли более полумиллиона человек, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на презентации нового видения развития профессионального образования в Грузии. Ранее премьер говорил, что уровень бедности в Грузии после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в 2012 году сократился почти вдвое и в 2022 году составил 15,6%. По его словам, с тех пор бедность побороли более полумиллиона человек – 535 тысяч. Что касается статистики по безработице, ее уровень во втором квартале 2023 года составил 16,7%, то есть опустился на 1,4 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда он составлял 18,1%. За отчетный период число безработных снизилось на 14,6 тысячи человек, или 5,2%, по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 266,9 тысячи человек. По словам премьера, одним из главных вызовов на сегодняшний день является нехватка квалифицированной рабочей силы на рынке труда. Как отметил Гарибашвили, с января по сентябрь по поступившим в Агентство занятости Минздрава вакансиям были определены наиболее крупные сферы, которыми являются оптовая и розничная торговля, средства размещения, гостиницы, деятельность по обеспечению и поставке продуктов питания, объекты питания, например ресторанный бизнес, и т. п. Также третье направление – деятельность административного и вспомогательного обслуживания. Четвертое направление – деятельность здравоохранения и социального обслуживания. Всего на сегодняшний день в Агентстве зафиксировано до 10 тысяч вакансий. Бизнес-ассоциация Грузии жалуется на нехватку квалифицированных кадров >>По информации премьера, в прошлом году Минэкономики провело исследование, которое выявило, что в 2022 году, по состоянию на 1 сентября, у 32% предприятий были вакансии в течение последнего года, в сумме получается 140 тысяч вакансий, что является тревожным показателем. Развитие профобразования Одним из ключевых направлений нового видения развития профобразования в Грузии является реализация государством профессиональных образовательных программ совместно с представителями бизнес-сектора. То есть государство вместе с частным сектором/работодателями будет инвестировать в профессиональное образование. От инициативы ожидают, что она будет способствовать подготовке кадров, соответствующих рыночному спросу, что существенно повысит уровень занятости. Со стороны государства это инновационный подход, предложенный частному сектору с учетом лучших мировых практик. Профобразование для старшеклассников вскоре станет обязательным в госшколах Грузии >>Министерство образования и науки Грузии в рамках нового видения развития профессионального образования планирует обновить квалификации, определить отраслевые приоритеты и обновить модель финансирования профессионального образования. Также будет начата работа на среднем уровне общего образования, чтобы максимально интегрировать профессиональное образование. Важные нововведения планируются и в направлении профессионального развития преподавателей профобразования, что предполагает организацию программ обмена и повышения их квалификации. Министерство приступит к реализации инициатив, предусмотренных видением, в этом году, в результате чего эффективность и привлекательность системы профессионального образования повысятся в ближайшее время.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, образование в грузии, национальный центр профессионального развития учителей, профколледжи
грузия, новости, общество, ираклий гарибашвили, образование в грузии, национальный центр профессионального развития учителей, профколледжи
Более полумиллиона человек преодолели бедность в Грузии – премьер
23:34 10.10.2023 (обновлено: 00:11 11.10.2023)
Одним из главных вызовов на сегодняшний день является нехватка квалифицированной рабочей силы на рынке труда, заявил премьер
ТБИЛИСИ, 10 окт – Sputnik. Бедность и безработица сегодня находятся в Грузии на историческом минимуме – за десять лет бедность побороли более полумиллиона человек, заявил премьер-министр Ираклий Гарибашвили в ходе выступления на презентации нового видения развития профессионального образования в Грузии.
Ранее премьер говорил, что уровень бедности в Грузии после прихода к власти партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" в 2012 году сократился почти вдвое и в 2022 году составил 15,6%. По его словам, с тех пор бедность побороли более полумиллиона человек – 535 тысяч.
"Бедность и безработица сегодня находятся на историческом минимуме. Если вспомнить, в 2012 году уровень бедности составлял около 30 процентов, безработица была более 27%, а сегодня уровень безработицы составляет около 17%, а уровень бедности снизился до 15%. За последние десять лет более полумиллиона человек преодолели бедность", – заявил Гарибашвили.
Что касается статистики по безработице, ее уровень во втором квартале 2023 года составил 16,7%, то есть опустился на 1,4 процентного пункта по сравнению с тем же периодом 2022 года, когда он составлял 18,1%. За отчетный период число безработных снизилось на 14,6 тысячи человек, или 5,2%, по сравнению с тем же периодом 2022 года и составило 266,9 тысячи человек.
По словам премьера, одним из главных вызовов на сегодняшний день является нехватка квалифицированной рабочей силы на рынке труда.
"У нас сильный экономический рост, но нет предложения квалифицированной рабочей силы, что является серьезной проблемой", – отметил премьер.
Как отметил Гарибашвили, с января по сентябрь по поступившим в Агентство занятости Минздрава вакансиям были определены наиболее крупные сферы, которыми являются оптовая и розничная торговля, средства размещения, гостиницы, деятельность по обеспечению и поставке продуктов питания, объекты питания, например ресторанный бизнес, и т. п.
Также третье направление – деятельность административного и вспомогательного обслуживания. Четвертое направление – деятельность здравоохранения и социального обслуживания. Всего на сегодняшний день в Агентстве зафиксировано до 10 тысяч вакансий.
По информации премьера, в прошлом году Минэкономики провело исследование, которое выявило, что в 2022 году, по состоянию на 1 сентября, у 32% предприятий были вакансии в течение последнего года, в сумме получается 140 тысяч вакансий, что является тревожным показателем.
Развитие профобразования
Одним из ключевых направлений нового видения развития профобразования в Грузии является реализация государством профессиональных образовательных программ совместно с представителями бизнес-сектора.
То есть государство вместе с частным сектором/работодателями будет инвестировать в профессиональное образование.
От инициативы ожидают, что она будет способствовать подготовке кадров, соответствующих рыночному спросу, что существенно повысит уровень занятости. Со стороны государства это инновационный подход, предложенный частному сектору с учетом лучших мировых практик.
Министерство образования и науки Грузии в рамках нового видения развития профессионального образования планирует обновить квалификации, определить отраслевые приоритеты и обновить модель финансирования профессионального образования.
Также будет начата работа на среднем уровне общего образования, чтобы максимально интегрировать профессиональное образование. Важные нововведения планируются и в направлении профессионального развития преподавателей профобразования, что предполагает организацию программ обмена и повышения их квалификации.
Министерство приступит к реализации инициатив, предусмотренных видением, в этом году, в результате чего эффективность и привлекательность системы профессионального образования повысятся в ближайшее время.