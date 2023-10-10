https://sputnik-georgia.ru/20231010/delo-o-gosperevorote-v-gruzii-v-mechte-ne-isklyuchayut-prichastnosti-politikov-283156865.html
Дело о госперевороте в Грузии: в "Мечте" не исключают причастности политиков
Дело о госперевороте в Грузии: в "Мечте" не исключают причастности политиков
Расследование этого дела в Грузии проводится на самом высоком уровне, заверил политик 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T13:23+0400
2023-10-10T13:23+0400
2023-10-10T13:35+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. В деле о готовящемся государственном перевороте, которое расследует Служба государственной безопасности Грузии, могут быть причастны определенные политические субъекты, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. К этому времени в СГБ Грузии уже опросили представителей Агентства США по международному развитию (USAID) и граждан Сербии, которые являются членами Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS). В СГБ заявили, что истинная цель граждан Сербии, которые прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению USAID, – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в Грузии. В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. На этот раз сотрудничество с CANVAS предполагает оказание помощи представителям сфер культуры и искусства в адвокатировании независимости институтов культуры и искусства."Мы принимаем незамедлительные меры" – депутат об ужесточении закона об акциях в Грузии>> Кроме того, CANVAS категорически опроверг обвинения СГБ Грузии в том, что он способствует насильственным беспорядкам в Грузии. В официальном заявлении организации говорится, что все ее программы и тренинги, проводимые более чем в 50 странах, основаны на учебной программе по ненасильственной борьбе, которая общедоступна в Интернете. Проведенный в Тбилиси тренинг был направлен на поддержку организаций гражданского общества в Грузии и снабжение их инструментами и знаниями об общественных организациях и позитивной социальной защите перемен, пояснили в CANVAS. Расследование СГБ ГрузииПо данным СГБ Грузии, большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота.Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.Власти Грузии не допустят беспорядков и революции – Кобахидзе на заявление Госдепа США>>Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона".Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.Заговорщики, готовящиеся к свержению государственной власти, рассчитывают на то, что заключение Еврокомиссии по Грузии касательно статуса кандидата в ЕС будет отрицательным, и что они воспользовавшись имеющимися в их распоряжении информационными сетями и с использованием искусственно навешенного на правительство ярлыка "пророссийскости" создадут благодатную почву для поднятия волнений в обществе и последующих беспорядков, отметили в СГБ.Мдинарадзе обвинил оппозицию в желании стать пособниками подрыва людей в палатках>>Для подготовки молодежных групп для вовлечения их в революционный сценарий используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ.В СГБ отметили, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы.Вышеуказанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации.Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану" на Украине в 2014 году, отметили в СГБ.Тревожно, поразительно и оскорбительно – Кобахидзе о заявлении посольства США в Грузии>>Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке планируется закладка и приведение в действие взрывного устройства, чтобы жертвы были ка среди участников акции, так и полиции, заявили в СГБ.По данным следствия, в случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния.В СГБ отметили, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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Дело о госперевороте в Грузии: в "Мечте" не исключают причастности политиков
13:23 10.10.2023 (обновлено: 13:35 10.10.2023)
Расследование этого дела в Грузии проводится на самом высоком уровне, заверил политик
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. В деле о готовящемся государственном перевороте, которое расследует Служба государственной безопасности Грузии, могут быть причастны определенные политические субъекты, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили.
Служба госбезопасности Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в Евросоюз. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
"Я не исключаю, что к этому могут быть причастны и определенные политические акторы. Поэтому мы должны подождать, какие шаги предпримет Служба госбезопасности в рамках расследования. Ясно одно: следственный процесс в Грузии на самом высоком уровне и проводится в соответствии с европейскими стандартами", – заявил Кадагишвили.
К этому времени в СГБ Грузии уже опросили представителей Агентства США по международному развитию (USAID) и граждан Сербии, которые являются членами Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS).
В СГБ заявили, что истинная цель граждан Сербии, которые прибыли в Грузию 25 сентября по приглашению USAID, – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в Грузии.
В USAID заявили, что сотрудничают с CANVAS уже более двух лет и что именно они пригласили представителей организации в Грузию. На этот раз сотрудничество с CANVAS предполагает оказание помощи представителям сфер культуры и искусства в адвокатировании независимости институтов культуры и искусства.
Кроме того, CANVAS категорически опроверг обвинения СГБ Грузии в том, что он способствует насильственным беспорядкам в Грузии. В официальном заявлении организации говорится, что все ее программы и тренинги, проводимые более чем в 50 странах, основаны на учебной программе по ненасильственной борьбе, которая общедоступна в Интернете.
Проведенный в Тбилиси тренинг был направлен на поддержку организаций гражданского общества в Грузии и снабжение их инструментами и знаниями об общественных организациях и позитивной социальной защите перемен, пояснили в CANVAS.
Расследование СГБ Грузии
По данным СГБ Грузии, большая группа военных грузинского происхождения, участвующих в конфликте на Украине, и часть грузинской молодежи, находящейся под влиянием заинтересованной стороны, подготовка которой ведется вблизи польско-украинской госграницы, будет использована для организации гражданских беспорядков в Грузии с целью госпереворота.
Одним из авторов плана является замглавы МВД времен президентства Михаила Саакашвили, а ныне замглавы военной разведки Украины Георгий Лорткипанидзе, сообщили в СГБ. Отмечается, что гражданские беспорядки в Грузии планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
Для осуществления плана в подчинении Лорткипанидзе находятся лица грузинского происхождения, в том числе бывший член охраны третьего президента Грузии Михаил Батурин, а также член ближайшего окружения Саакашвили Мамука Мамулашвили, командир действующего на Украине "Грузинского легиона".
Датой начала деструктивных процессов выбран период октябрь-декабрь текущего года, когда должен быть опубликован промежуточный отчет Еврокомиссии и итоговый отчет Евросоюза о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС.
Заговорщики, готовящиеся к свержению государственной власти, рассчитывают на то, что заключение Еврокомиссии по Грузии касательно статуса кандидата в ЕС будет отрицательным, и что они воспользовавшись имеющимися в их распоряжении информационными сетями и с использованием искусственно навешенного на правительство ярлыка "пророссийскости" создадут благодатную почву для поднятия волнений в обществе и последующих беспорядков, отметили в СГБ.
Для подготовки молодежных групп для вовлечения их в революционный сценарий используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор", сообщили в СГБ.
В СГБ отметили, что именно эти организации принимали активное участие в революционных процессах, развернувшихся в Сербии в прошлом, и регулярно используются в разных странах для обучения молодежи и вовлечения ее в деструктивные процессы.
Вышеуказанные лица рассматривают несколько сценариев развития событий, среди которых создание т. н. "палаточного городка", возведение баррикад вблизи центральных проспектов и стратегических объектов Грузии, занятие и баррикадирование правительственных зданий, а также другие противоправные действия, содержащие элементы серьезной провокации.
Доподлинно известно, что организаторы рассматривают возможность реализации в Грузии сценария, аналогичного "Евромайдану" на Украине в 2014 году, отметили в СГБ.
Кроме того, известно, что на территории т. н. "палаточного городка" на месте, где пройдут митинги, организованные Лорткипанидзе и Батуриным, в заранее выбранной палатке планируется закладка и приведение в действие взрывного устройства, чтобы жертвы были ка среди участников акции, так и полиции, заявили в СГБ.
По данным следствия, в случае осуществления теракта деструктивные силы надеются на бесцельную стрельбу между правоохранителями и протестующими, что создаст благодатную почву для дальнейшего гражданского противостояния.
В СГБ отметили, что это не первый случай, когда в стране планируются провокации.