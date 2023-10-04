https://sputnik-georgia.ru/20231004/vlasti-gruzii-ne-dopustyat-besporyadki-i-revolyutsiyu---kobakhidze-na-zayavlenie-gosdepa-ssha-282953543.html
Власти Грузии не допустят беспорядков и революции – Кобахидзе на заявление Госдепа США
Власти Грузии не допустят беспорядков и революции – Кобахидзе на заявление Госдепа США
Представитель Госдепа назвал ложными обвинения Службы госбезопасности Грузии по поводу Агентства США по международному развитию (USAID) 04.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-04T17:17+0400
2023-10-04T17:17+0400
2023-10-04T18:34+0400
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ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Власти Грузии будут строго защищать суверенитет и независимость страны и никому не позволят устроить революцию и беспорядки, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление первого заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Веданта Пателя.Патель фактически повторил заявление посольства США в Грузии, которое назвало озвученные Службой госбезопасности обвинения в адрес программы Агентства США по международному развитию (USAID) ложными. В СГБ заявили, что трое граждан Сербии, членов Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) прибыли 25 сентября по приглашению USAID. А истинная цель их визита – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране. Как заявил Патель, посольство США выступило "с очень четким заявлением" относительно USAID, отметив, что обвинения и являются ложными и в корне искажают цели помощи США Грузии. Между тем, в заявление посольства США, опубликованном ранее, было отмечено, что уже более двух лет USAID сотрудничает с CANVAS, чтобы помочь людям высказать свое мнение "по вопросам, которые важны для их семей и сообществ". Тревожно, поразительно и оскорбительно – Кобахидзе о заявлении посольства США в Грузии>>Право граждан свободно выражать свои мнения и стремления является основой любой демократии, подчеркнули в посольстве. СГБ Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран. Новое заявление СГБ Согласно данным следствия, обнародованным 2 октября, граждане Сербии Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию 25 сентября 2023 года по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID. В СГБ заявили, что эти лица связаны с революционными событиями, произошедшими в Грузии в 2003 году, и в разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходящими в Сербии, на Украине и в других государствах. Народу Грузии нужна не революция, а стабильность – эксперт>>По данным ведомства, указанные лица являются управляющим звеном организации Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), также Синиса Сикман и Слободан Джинович являются бывшими членами организации "Отпор", которая была аналогом грузинской организации "Кмара" в Сербии. "Кмара" – молодежное движение, которое сыграло важную роль в "революции роз" в Грузии в 2003 году В СГБ напомнили, что для подготовки молодежных групп к революционному сценарию, запланированному на октябрь-декабрь текущего года, используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор". Заявленной причиной приезда этих людей в Грузию было проведение тренингов для культурных групп в области "стратегической ненасильственной борьбы", но расследование показало, что целью их прибытия в Грузию было не только это. По данным ведомства, в период с 26 по 29 сентября в одной из гостиниц в Тбилиси проходили переподготовку представители неправительственных организаций и гражданские активисты, в частности, одна из крупных групп, которая должна сыграть решающую роль в подготовке и осуществлении процессов насильственного свержения власти. Эти лица были обучены тому, как действовать против целевых групп, в частности, правительства, православной церкви, Службы государственной безопасности и других ведомств. А также технике создания пикетов и искусственных пробок на дорогах, установки палаток перед административными зданиями, как вызвать волнения в правоохранительных структурах, какой дать насильственный ответ на их законные требования. Слушатели были подготовлены к ожидаемому процессу задержания и обучены способам сопротивления, финансированию участников митинга, вторжению в здание парламента, закрытию вещательных станций и захвату власти, распаду законно избранной власти Грузии, в ходе которого для сравнительного анализа они привели ряд драматических примеров революционных процессов, происходивших в Сербии. Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович были опрошены следователями СГБ 29 сентября в присутствии адвокатов и переводчиков. В ходе опроса они пытались скрыть истинную причину своего пребывания в Грузии, чтобы избежать возможной уголовной ответственности. Отмечается, что их показания противоречат доказательствам, полученным следствием, и противоречивы в некоторых деталях. По данным ведомства, все трое уехали из Грузии 30 сентября 2023 года в Белград. СГБ также представила часть доказательств, полученных в результате секретных следственных мероприятий в отношении указанных лиц, которые были рассекречены прокурором ввиду растущего общественного интереса к этому делу. Мы не допустим беспорядков и дестабилизации – премьер Грузии о данных СГБ о госперевороте >>В ведомстве напомнили, что Служба государственной безопасности выступила с заявлением о деструктивных планах организации CANVAS 18 сентября. В настоящее время проводятся активные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью разоблачения лиц, совершивших преступление, и предотвращения преступления, направленного против государства. Кроме того, по данным ведомства, финансируемую USAID конференцию 26-29 сентября организовали "CANVAS - Грузия" и Институт управления Восток-Запад. В четырехдневном тренинге приняли участие представители упомянутых организаций и т. н. гражданские активисты.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, политика, новости, сша, сербия, ираклий кобахидзе, usaid, сгб, тбилиси, госдепартамент сша, госдеп сша
Власти Грузии не допустят беспорядков и революции – Кобахидзе на заявление Госдепа США
17:17 04.10.2023 (обновлено: 18:34 04.10.2023)
Представитель Госдепа назвал ложными обвинения Службы госбезопасности Грузии по поводу Агентства США по международному развитию (USAID)
ТБИЛИСИ, 4 окт — Sputnik. Власти Грузии будут строго защищать суверенитет и независимость страны и никому не позволят устроить революцию и беспорядки, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, комментируя заявление первого заместителя пресс-секретаря Госдепартамента США Веданта Пателя.
Патель фактически повторил заявление посольства США в Грузии
, которое назвало озвученные Службой госбезопасности обвинения в адрес программы Агентства США по международному развитию (USAID) ложными. В СГБ заявили, что трое граждан Сербии, членов Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS) прибыли 25 сентября по приглашению USAID. А истинная цель их визита – установить связи с молодежными организациями и НПО, которые должны стать ядром революционных процессов в стране.
"Материал (видеозаписи – ред.) показал, что некоторые люди всерьез готовятся к революции. Конечно, мы никому этого не позволим. Грузия – государство, которое будет твердо защищать свой суверенитет, независимость. Однако, естественно, то, что мы увидели – это очень тяжело и напоминает нам, что в любом случае необходима осторожность, чтобы не допустить украинизацию Грузии, что означает революцию, беспорядки, бедствие и фронт", – заявил Кобахидзе.
Как заявил
Патель, посольство США выступило "с очень четким заявлением" относительно USAID, отметив, что обвинения и являются ложными и в корне искажают цели помощи США Грузии.
"Как всегда, наша помощь прозрачна. И мы продолжим поддерживать грузинские организации, которые работают над обеспечением основных прав, предусмотренных Конституцией Грузии и международными обязательствами Грузии", – заявил Патель.
Между тем, в заявление посольства США, опубликованном ранее, было отмечено, что уже более двух лет USAID сотрудничает с CANVAS, чтобы помочь людям высказать свое мнение "по вопросам, которые важны для их семей и сообществ".
Право граждан свободно выражать свои мнения и стремления является основой любой демократии, подчеркнули в посольстве.
СГБ Грузии 18 сентября заявила о готовящихся в стране беспорядках с целью госпереворота в октябре-декабре 2023 года, когда страна ждет решения о предоставлении статуса кандидата на вступление в ЕС. Согласно заявлению СГБ Грузии, беспорядки планируются при координации и финансовой поддержке зарубежных стран.
Новое заявление СГБ
Согласно данным следствия, обнародованным 2 октября, граждане Сербии Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович прибыли в Грузию 25 сентября 2023 года по приглашению Института управления Восток-Запад в рамках программы USAID.
В СГБ заявили, что эти лица связаны с революционными событиями, произошедшими в Грузии в 2003 году, и в разные годы они также имели связи с аналогичными процессами, происходящими в Сербии, на Украине и в других государствах.
По данным ведомства, указанные лица являются управляющим звеном организации Центра прикладных ненасильственных действий и стратегий (CANVAS), также Синиса Сикман и Слободан Джинович являются бывшими членами организации "Отпор", которая была аналогом грузинской организации "Кмара" в Сербии.
"Кмара" – молодежное движение, которое сыграло важную роль в "революции роз" в Грузии в 2003 году
В СГБ напомнили, что для подготовки молодежных групп к революционному сценарию, запланированному на октябрь-декабрь текущего года, используется организация CANVAS, ядром которой является организация "Отпор".
Заявленной причиной приезда этих людей в Грузию было проведение тренингов для культурных групп в области "стратегической ненасильственной борьбы", но расследование показало, что целью их прибытия в Грузию было не только это.
По данным ведомства, в период с 26 по 29 сентября в одной из гостиниц в Тбилиси проходили переподготовку представители неправительственных организаций и гражданские активисты, в частности, одна из крупных групп, которая должна сыграть решающую роль в подготовке и осуществлении процессов насильственного свержения власти.
Эти лица были обучены тому, как действовать против целевых групп, в частности, правительства, православной церкви, Службы государственной безопасности и других ведомств.
А также технике создания пикетов и искусственных пробок на дорогах, установки палаток перед административными зданиями, как вызвать волнения в правоохранительных структурах, какой дать насильственный ответ на их законные требования.
Слушатели были подготовлены к ожидаемому процессу задержания и обучены способам сопротивления, финансированию участников митинга, вторжению в здание парламента, закрытию вещательных станций и захвату власти, распаду законно избранной власти Грузии, в ходе которого для сравнительного анализа они привели ряд драматических примеров революционных процессов, происходивших в Сербии.
Синиса Сикман, Елена Стойшич и Слободан Джинович были опрошены следователями СГБ 29 сентября в присутствии адвокатов и переводчиков. В ходе опроса они пытались скрыть истинную причину своего пребывания в Грузии, чтобы избежать возможной уголовной ответственности.
Отмечается, что их показания противоречат доказательствам, полученным следствием, и противоречивы в некоторых деталях.
По данным ведомства, все трое уехали из Грузии 30 сентября 2023 года в Белград.
СГБ также представила часть доказательств, полученных в результате секретных следственных мероприятий в отношении указанных лиц, которые были рассекречены прокурором ввиду растущего общественного интереса к этому делу.
В ведомстве напомнили, что Служба государственной безопасности выступила с заявлением о деструктивных планах организации CANVAS 18 сентября. В настоящее время проводятся активные следственные и оперативно-розыскные мероприятия с целью разоблачения лиц, совершивших преступление, и предотвращения преступления, направленного против государства.
Кроме того, по данным ведомства, финансируемую USAID конференцию 26-29 сентября организовали "CANVAS - Грузия" и Институт управления Восток-Запад. В четырехдневном тренинге приняли участие представители упомянутых организаций и т. н. гражданские активисты.