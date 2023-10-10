https://sputnik-georgia.ru/20231010/gollandskaya-vaktsina-protiv-grippa-budet-dostupna-dlya-zhiteley-gruzii-v-oktyabre-283161756.html
Голландская вакцина против гриппа станет доступна для жителей Грузии в октябре
Голландская вакцина против гриппа станет доступна для жителей Грузии в октябре
Данная вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) 10.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-10T17:54+0400
2023-10-10T17:54+0400
2023-10-10T18:54+0400
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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Вакцина против вируса гриппа голландской компании Abbott Biologicals B.V. будет доступна для жителей Грузии с 16 октября, сообщает Минздрав Грузии. В связи с приближением сезона распространения респираторных заболеваний Минздрав Грузии закупил 200 тысяч доз вакцины против вируса гриппа. Такое же количество вакцины было закуплено Грузией в прошлом году. Abbott Biologicals B.V. производит четырехкомпонентную вакцину. Данная вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ). В рамках государственной программы иммунизации вакцинация против вируса гриппа будет проводиться бесплатно для лиц, входящих в группу риска. Это люди с сахарным диабетом, лица, находящиеся на диализе, пациенты с гепатитом С, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, с трансплантированными органами и муковисцидозом, пожилые люди в возрасте 60 лет и старше. Как на полгода защититься от вируса гриппа – предписания грузинского врача >>В группу риска также входят беременные женщины, преподаватели общеобразовательных учреждений, бенефициары детских домов, приютов для престарелых, медицинский персонал и другие. Со второй половины октября вакцина будет доступна в учреждениях, оказывающих услуги по иммунизации, список которых будет опубликован на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья. Ранее в беседе со Sputnik Грузия руководитель национальной технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе заявил, что первые случаи вируса уже выявлены в стране раньше ожидаемого времени.Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, общество, иване чхаидзе, минздрав, грипп, грипп атакует грузию
грузия, новости, общество, иване чхаидзе, минздрав, грипп, грипп атакует грузию
Голландская вакцина против гриппа станет доступна для жителей Грузии в октябре
17:54 10.10.2023 (обновлено: 18:54 10.10.2023)
Данная вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ)
ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Вакцина против вируса гриппа голландской компании Abbott Biologicals B.V. будет доступна для жителей Грузии с 16 октября, сообщает Минздрав Грузии.
В связи с приближением сезона распространения респираторных заболеваний Минздрав Грузии закупил 200 тысяч доз вакцины против вируса гриппа. Такое же количество вакцины было закуплено Грузией в прошлом году.
Abbott Biologicals B.V. производит четырехкомпонентную вакцину. Данная вакцина рекомендована Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ).
В рамках государственной программы иммунизации вакцинация против вируса гриппа будет проводиться бесплатно для лиц, входящих в группу риска. Это люди с сахарным диабетом, лица, находящиеся на диализе, пациенты с гепатитом С, ВИЧ-инфекцией/СПИДом, с трансплантированными органами и муковисцидозом, пожилые люди в возрасте 60 лет и старше.
В группу риска также входят беременные женщины, преподаватели общеобразовательных учреждений, бенефициары детских домов, приютов для престарелых, медицинский персонал и другие.
Со второй половины октября вакцина будет доступна в учреждениях, оказывающих услуги по иммунизации, список которых будет опубликован на сайте Национального центра по контролю заболеваний и общественного здоровья.
Ранее в беседе со Sputnik Грузия
руководитель национальной технической группы экспертов по иммунизации Иване Чхаидзе заявил, что первые случаи вируса уже выявлены в стране
раньше ожидаемого времени.
Популяризация вакцинации против гриппа среди населения Грузии началась в 2014-2015 годах. В 2018 году страна приобрела 40 тысяч вакцин, но большое количество препарата не удалось освоить. В последующие годы страна начала закупать по 200 тысяч доз вакцины.