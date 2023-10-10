https://sputnik-georgia.ru/20231010/natsdvizhenie-pogryazlo-v-bolote-neformalnogo-pravleniya--kadagishvili-283175442.html

"Нацдвижение" погрязло в болоте неформального правления – Кадагишвили

"Нацдвижение" погрязло в болоте неформального правления – Кадагишвили

Председатель "Нацдвижения" (ЕНД) Леван Хабеишвили во вторник отправился на Кипр для встречи с Давидом Кезерашвили 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T21:33+0400

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давид кезерашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Крупнейшая оппозиционная партия Грузии "Единое национальное движение", которую финансирует экс-министр обороны Давид Кезерашвили, погрязло в болоте неформального правления и внутренних заговоров, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кадагишвили. Председатель "Нацдвижения" (ЕНД) Леван Хабеишвили во вторник отправился на Кипр для встречи с Давидом Кезерашвили. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более пяти миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии называют его олигархом, который из-за кулис управляет "Нацдвижением". Депутат выразил надежду, что Кезерашвили будет привлечен к уголовной ответственности в Европе. В правящей партии "Грузинская мечта" уже давно говорят, что за преступными колл-центрами стоит Кезерашвили. В середине апреля 2023 года об этом заявила и британская вещательная корпорация ВВС. Согласно журналистскому расследованию, жертвами мошеннической схемы стали европейские пенсионеры. Речь идет о более чем миллиарде долларов. "Этот человек осужден за хищение оборонного бюджета страны. Кроме того, есть надежда, что против него начнется уголовное преследование в Европе, поскольку он ворует средства у европейских пенсионеров. Таково настоящее лицо сегодняшнего "Национального движения", – отметил Кадагишвили. Лидер "Нацдвижения" отправился на встречу с разыскиваемым экс-министром обороны Грузии >>Вместе с Хабеишвили на Кипр отправились и другие лидеры партии, в том числе генеральный секретарь ЕНД Петре Цискаришвили, член политсовета Давид Киркитадзе и региональный секретарь Георгий Ботковели. Раскол в ЕНД О конфликте в "Нацдвижении" заговорили еще в 2021 году, после возвращения в Грузию и ареста основателя партии, экс-президента Михаила Саакашвили. В результате в партии образовалось два лагеря: сторонники Хабеишвили, который обвинил экс-лидера партии Нику Мелия в пассивности в борьбе за Саакашвили, и сторонники Мелия, который называет Хабеишвили марионеткой в руках бывших силовиков Вано Мерабишвили и Давида Кезерашвили. На прошлой неделе Мелия заявил, что в течение девяти месяцев "Нацдвижение" разрывают на две части. Это разделение происходит вследствие создавшегося в партии статуса-кво, а также "несправедливости, безнравственности, лишения ценностей, которые излучают неформальные правители в партии". Хабеишвили одержал победу на внутрипартийных выборах в "Нацдвижении" в январе 2023 года. Мелия уступил ему с разницей в 12 процентных пунктов, получив поддержку 40% членов партии. Нацдвижение лишится экс-председателя? Мелия озвучил решение>>После выборов Хабеишвили заявил, что не собирается исключать Мелия из партии, однако в партии начались серьезные кадровые перестановки, и многие сторонники Мелия в регионах были смещены с партийных постов. Утверждения Мелия о том, что Хабеишвили является лишь формальным лидером "Нацдвижения", подкрепляет фактор Саакашвили, который, будучи в заключении, объявил о возвращении в политику. Более того, один из членов "Нацдвижения" Сопо Джапаридзе начала проводить предвыборную кампанию к парламентским выборам 2024 года от имени Саакашвили. На фоне внутрипартийного конфликта "Единое национальное движение" начало терять как своих сторонников, о чем говорят разные рейтинги, так и союзников в оппозиции. Большинство партий, сотрудничавших с "Нацдвижением" в период, когда партию возглавлял Мелия, на сегодняшний день исключают в целом коалицию с этой силой.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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новости, грузия, политика, ника мелия, леван хабеишвили, давид кезерашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия