https://sputnik-georgia.ru/20231010/vse-bilety-rasprodany--posol-o-dopolnitelnom-reyse-iz-izrailya-v-gruziyu-283155214.html

Все билеты распроданы – посол о дополнительном рейсе из Израиля в Грузию

Все билеты распроданы – посол о дополнительном рейсе из Израиля в Грузию

Посольство не получало никакой информации о ранениях или исчезновении граждан Грузии в Израиле 10.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-10T11:31+0400

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ТБИЛИСИ, 10 окт — Sputnik. Все билеты на дополнительный авиарейс, направляющийся 11 октября из Израиля в Грузию, распроданы, сообщил посол Грузии в Израиле Лаша Жвания грузинским журналистам. Как отметил дипломат, ежедневно из Тель-Авива в Тбилиси выполняются несколько авиарейсов, однако билеты быстро раскупаются. Сегодня из Израиля в столицу Грузии будет выполнено четыре рейса, а на 11 сентября был назначен дополнительный пятый рейс, на борту которого будет 180 человек.Три горячие линии работают круглосуточно в дипмиссии Грузии в Израиле – посол>>По словам Жвания, ведутся переговоры с грузинской авиакомпанией Georgian Airways, а также с израильской стороной с тем, чтобы назначить дополнительные рейсы в ближайшие дни. По информации Жвания, посольство не получало никакой информации о ранениях или исчезновении граждан Грузии в Израиле. По словам Жвания, в Израиле запрещены собрания более 50 человек. Кафе, рестораны, супермаркеты работают ограниченно, рекомендуется воздержаться от поездок на дальние расстояния. На вопрос, в каком городе Израиля проживает наибольшее количество граждан Грузии, посол отметил, что наибольшее количество граждан Грузии проживает в окрестностях Тель-Авива.По словам Жвания, на данный момент все поселения страны контролирует армия Израиля, однако все равно призывает граждан Грузии к осторожности. По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем. Война в ИзраилеСедьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 800 жителей Израиля и более 560 палестинцев. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну. Эскалация в Израиле – несколько граждан Грузии перевезены в безопасное место >>Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО. США выразили поддержку Израилю и 8 октября направили первую партию военной помощи. По данным СМИ, власти Израиля попросили США пополнить запас ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол" и других боеприпасов. "Железный купол" – система ПРО, которая находится на вооружении ЦАХАЛ с 2011 года. Солидарность с Израилем после атак из сектора Газа выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. МИД Китая выступил против расширения палестино-израильского конфликта, надеется на скорейшее прекращение огня и восстановление мира ОАЭ призвали к немедленной активизации работы международного "квартета" для возрождения мирного процесса между израильтянами и арабами. Атака на Израиль: война меняет ориентацию >>Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. МИД Катара заявил об ответственности за эскалацию исключительно Израиля. Министерство отметило, что Израиль постоянно нарушал права палестинцев. Парламент Ирана поддержал операцию палестинского ХАМАС против Израиля. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, общество, израиль, тель-авив, палестина, лаша жвания, биньямин нетаньяху, нарендра моди, хамас, georgian airways