https://sputnik-georgia.ru/20231009/tri-goryachie-linii-rabotayut-kruglosutochno-v-dipmissii-gruzii-v-izraile--posol-283142585.html

Три горячие линии работают круглосуточно в дипмиссии Грузии в Израиле – посол

Три горячие линии работают круглосуточно в дипмиссии Грузии в Израиле – посол

Если кто-то нуждается в помощи, убежище, интересуется информацией об авиарейсах, посольство максимально консультирует и старается оказать помощь 09.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-09T21:31+0400

2023-10-09T21:31+0400

2023-10-09T21:31+0400

грузия

политика

общество

израиль

палестина

лаша жвания

биньямин нетаньяху

обострение ситуации на ближнем востоке

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ТБИЛИСИ, 9 окт — Sputnik. Посол Грузии в Израиле Лаша Жвания опроверг информацию о том, что посольство и консульство якобы работают только до 13:00, а в остальное время суток закрыты. По его словам, три горячие линии работают в посольстве в течение 24 часов, и распространенная информация о том, что якобы посольство и консульство работают только до 13:00, не соответствует действительности. Как отметил Жвания, если кто-то нуждается в помощи, убежище, интересуется информацией об авиарейсах, посольство максимально консультирует и старается оказать помощь. Эскалация в Израиле – несколько граждан Грузии перевезены в безопасное место >>Жвания сообщил, что накануне из Тель-Авива в направлении Тбилиси было выполнено пять рейсов. Этими рейсами в основном вылетели те граждане Грузии, которые не смогли вылететь 7 октября. Из запланированных рейсов упразднен только один. По его словам, рейсы назначены и на завтра, и на послезавтра. Билеты продают разные авиакомпании. Например, билеты 12, 13, 14 числа пока еще свободны. Жвания пояснил, что чаще всего вылетают родители малолетних детей, которые стараются вывести их из страны, а так в целом в центре Израиля спокойное положение. Как отметил Жвания, он находится на постоянной связи с гражданами Грузии, находящимися в Израиле. По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем. Атака на Израиль: война меняет ориентацию >>Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Наводнение Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. По последним данным, в результате эскалации погибли более 700 жителей Израиля и более 490 палестинцев. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Цены на авиабилеты из Израиля не повышены – заявление Georgian Airways >>Уже 8 октября Израиль официально объявил войну. Атаки ХАМАС по Израилю осудили Евросоюз и НАТО. США выразили поддержку Израилю и 8 октября направили первую партию военной помощи. По данным СМИ, власти Израиля попросили США пополнить запас ракет-перехватчиков для системы ПРО "Железный купол" и других боеприпасов. "Железный купол" – система ПРО, которая находится на вооружении ЦАХАЛ с 2011 года. Солидарность с Израилем после атак из сектора Газа выразил премьер-министр Индии Нарендра Моди. МИД Китая выступил против расширения палестино-израильского конфликта, надеется на скорейшее прекращение огня и восстановление мира Реакция первых лиц Грузии на события в Израиле >>ОАЭ призвали к немедленной активизации работы международного "квартета" для возрождения мирного процесса между израильтянами и арабами. Россия призывает Израиль и Палестину прекратить огонь и вернуться за стол переговоров. МИД Катара заявил об ответственности за эскалацию исключительно Израиля. Министерство отметило, что Израиль постоянно нарушал права палестинцев. Парламент Ирана поддержал операцию палестинского ХАМАС против Израиля.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, общество, израиль, палестина, лаша жвания, биньямин нетаньяху, обострение ситуации на ближнем востоке