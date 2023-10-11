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Грузия ждет справедливого решения ЕС – премьер

Грузия ждет справедливого решения ЕС – премьер

Премьер Венгрии поддержал Грузию в стремлении получить статус кандидата в ЕС 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T17:38+0400

2023-10-11T17:38+0400

2023-10-11T18:05+0400

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ираклий гарибашвили

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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Грузия необратимо следует по европейскому пути и к концу года ждет справедливого решения Евросоюза по поводу предоставления стране статуса кандидата на вступление в ЕС, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на встрече со своим венгерским коллегой Виктором Орбаном в Тбилиси. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет решение о предоставлении Грузии статуса страны-кандидата на вступление в ЕС. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Глава грузинского правительство поблагодарил венгерского коллегу за его решительную поддержку европейской интеграции страны и отметил, что Грузия это ценит.В ходе встречи политики также обсуждали тесное партнерство между Грузией и Венгрией. Как отметил Гарибашвили, сотрудничество между странами перешло на новый этап, который подразумевает регулярный обмен визитами и расширение отраслевых связей. "Стороны обсудили перспективы углубления плодотворного сотрудничества в различных областях. По словам премьер-министра, проведение межправительственного саммита в Будапеште является частью практической реализации подписанной между Грузией и Венгрией декларации о стратегическом партнерстве", – говорится в сообщении. Визит Орбана в Тбилиси подтверждает активное сотрудничество Грузии и Венгрии - глава МИД>>Стороны подвели итоги прогресса, достигнутого в направлении экономического сотрудничества между странами. Было отмечено, что в 2023 году товарооборот увеличится на 21% и составит 46,62 миллиона долларов. По словам Гарибашвили, Грузия и Венгрия обладают большим потенциалом для экономического сотрудничества, и важно, чтобы возможности были использованы в полной мере. По его словам, Грузия заинтересована в привлечении инвестиций в такие секторы, как возобновляемая энергетика, логистика, туризм и другие сферы. Премьеры двух стран также обсудили динамику реализации проекта прокладки высоковольтного электрокабеля по дну Черного моря, соединяющего Кавказский регион и Европу. Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства этих двух стран, а также Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Премьер Грузии: электрокабель в Европу через Черное море – важнейший за 30 лет проект>>Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, новости, грузия, венгрия, европа, черное море, виктор орбан, еврокомиссия, ираклий гарибашвили, всемирный банк