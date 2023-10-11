https://sputnik-georgia.ru/20231011/vizit-orbana-v-tbilisi-podtverzhdaet-aktivnoe-sotrudnichestvo-gruzii-i-vengrii---glava-mid-283197477.html

Визит Орбана в Тбилиси подтверждает активное сотрудничество Грузии и Венгрии - глава МИД

Визит Орбана в Тбилиси подтверждает активное сотрудничество Грузии и Венгрии - глава МИД

Вскоре население увидит конкретные шаги в рамках проекта прокладки высоковольтного электрокабеля по дну Черного моря, сказал Дарчиашвили 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T16:21+0400

2023-10-11T16:21+0400

2023-10-11T17:06+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Грузию является еще одним подтверждением того, что сотрудничество между двумя странами активно продолжается, в том числе в рамках проекта прокладки высоковольтного электрокабеля по дну Черного моря, заявил глава грузинского МИД Илья Дарчиашвили. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл в Грузию с официальным визитом 10 октября. В рамках визита запланирована встреча с премьер-министром Грузии Ираклием Гарибашвили, а позже – совместная пресс-конференция. Что касается результатов сотрудничества четырех стран в этом направлении, по словам министра, общество узнает о них в ближайшее время. "Мы продолжаем это сотрудничество и уверены, что уже появятся конкретные шаги, и наше население это увидит", – сказал Дарчиашвили.Он подчеркнул, что проект черноморского электрокабеля внесет ценный вклад в энергетическую диверсификацию Европы.Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу, правительства этих двух стран, а также Румынии и Венгрии подписали в декабре 2022 года. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Премьер Грузии: электрокабель в Европу через Черное море – важнейший за 30 лет проект>>Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Черноморский электрокабель – специалисты изучают финансовую часть проекта>>Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, венгрия, черное море, европа, илья дарчиашвили, виктор орбан, ираклий гарибашвили, всемирный банк