https://sputnik-georgia.ru/20231011/perevozki-gruzov-po-zheleznoy-doroge-gruzii-vyrastut-na-bolee-70---vitse-premer-283180557.html

Перевозки грузов по железной дороге Грузии вырастут на более чем 70% – вице-премьер

Перевозки грузов по железной дороге Грузии вырастут на более чем 70% – вице-премьер

Время в пути на поезде из Тбилиси в Батуми сократится примерно на 50 минут 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T07:01+0400

2023-10-11T07:01+0400

2023-10-11T07:08+0400

грузия

новости

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леван давиташвили

грузинская железная дорога

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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Проект модернизации грузинской железной дороги, который завершится к 2024 году, увеличит годовые перевозки грузов с 28 миллионов тонн до 48 миллионов тонн (на 71,4%), заявил вице-премьер, министр экономики и устойчивого развития Леван Давиташвили. Речь идет о проекте модернизации основной железнодорожной магистрали Тбилиси-Махинджаури. Проект стартовал в 2012 году. Он предусматривает строительство нового 38-километрового участка и реконструкцию существующего 23-километрового участка. По его словам, развитие железнодорожной инфраструктуры приобретает еще большее значение на фоне роста грузопотоков. Кроме того, как было заявлено ранее, увеличится и скорость передвижения поездов. Например, время в пути на поезде из Тбилиси в Батуми сократится примерно на 50 минут. Сейчас поезд едет чуть больше пяти часов. По данным правительства Грузии, уже завершено строительство шести тоннелей, в том числе самого длинного тоннеля на Южном Кавказе длиной 8,3 тысячи метров. При этом три тоннеля уже функционируют, а еще в трех завершается подготовка к сдаче работ. Проект модернизации железной дороги в Грузии завершится в 2024 году >>Кроме того, на сегодняшний день полностью завершены работы на участке Зестафони-Харагаули, завершено строительство железнодорожной инфраструктуры на станциях Дзирула и Квешхети, и в ближайшее время начнется строительство новой станции Молити и реконструкция подстанций Молити и Зестафони. Стоимость проекта – 248 миллионов швейцарских франков, откуда уже освоено 239 миллионов. Большой праздник По решению правительства 10 октября официально объявлено днем железнодорожников. 10 октября 1872 года первый пассажиро-грузовой поезд отправился из Тбилиси в Поти. Именно эта дата считается днем рождения грузинской железной дороги. Давиташвили поздравил бывших и нынешних работников ж/д с профессиональным праздником, пожелав здоровья и поблагодарив за проделанную работу. По информации министра, особенно растет динамика контейнерных перевозок: в 2022 году этот показатель увеличился на 19,1%, а в период январь-август 2023 года – на 17,8%. "В этом году мы начали важную реформу в сфере железнодорожного транспорта, что означает формирование современной европейской институциональной и правовой базы в этой сфере, в результате которой эффективность и конкурентоспособность железнодорожного транспорта значительно повысится", – заявил Давиташвили. Государственная компания АО "Грузинская железная дорога" в настоящее время является владельцем как железнодорожных путей, так и всех железнодорожных составов. Она предоставляет услуги по перевозке грузов, осуществляя перевалку различных грузов в основном из Каспийского моря и Средней Азии на востоке до Черного моря на западе. Грузинская железная дорога увеличила пассажирские перевозки>>ГЖД также предоставляет внутренние и международные пассажирские перевозки. Развитие транзитных путей через Грузию – один из наиболее важных приоритетов правительства Грузии, которое вкладывает значительные инвестиции в это направление. В связи с этим основная инфраструктура, которая строится в масштабах страны, является составной частью нового "Шелкового пути". Среди них автомагистраль Восток-Запад, модернизация железной дороги, железнодорожная ветка Баку-Тбилиси-Карс и проект глубоководного порта Анаклия.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>>

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грузия, новости, экономика, леван давиташвили, грузинская железная дорога