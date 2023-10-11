https://sputnik-georgia.ru/20231011/ubityy-v-tbilisi-programmist-posmertno-nagrazhden-medalyu-283202521.html

Убитый в Тбилиси программист посмертно награжден медалью

Убитый в Тбилиси программист посмертно награжден медалью

Мать Нико Кварацхелия настаивала на том, что это было заказным убийством 11.10.2023, Sputnik Грузия

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грузия

новости

тбилиси

саломе зурабишвили

убийство

ника кварацхелия

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БИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили посмертно наградила "Медалью Почета" программиста Нико Кварацхелия, убитого в Тбилиси в 2021 году, сообщает администрация главы государства. Медаль вручили матери убитого Изе Омадзе. Нико Кварацхелия был награжден за значительный вклад в развитие сферы высоких технологий, за создание первой грузинской социальной платформы Feedc, за особую поддержку экономической и социальной активности молодежи и продвижение Грузии на международном уровне. Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc Нико Кварацхелия был убит 15 сентября 2021 года. В 22-летнего Кварацхелия было выпущено более десяти пуль. За убийство сели Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе. Первый получил 17 лет тюрьмы, а второй – 16 лет.Дети "вора в законе" на скамье подсудимых – тбилисский суд вынес приговор>>Мать Нико Кварацхелия настаивала на том, что это было заказным убийством. По версии СМИ, отец молодого программиста, вор в законе Гия Кварацхелия, был причастен к убийству другого вора в законе "Дато Тбилисского", сыновья которого хотели отомстить за это.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , убийство, ника кварацхелия