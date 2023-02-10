https://sputnik-georgia.ru/20230210/deti-vora-v-zakone-na-skame-podsudimykh--tbilisskiy-sud-vynes-prigovor-274765305.html

Дети "вора в законе" на скамье подсудимых – тбилисский суд вынес приговор

Дети "вора в законе" на скамье подсудимых – тбилисский суд вынес приговор

По данным следствия, обвиняемые несколько раз выстрелили в людей в центре Тбилиси 27 мая 2022 года 10.02.2023, Sputnik Грузия

2023-02-10T16:29+0400

2023-02-10T16:29+0400

2023-02-10T16:29+0400

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ТБИЛИСИ, 10 фев — Sputnik. Тбилисский городской суд приговорил сыновей покойного вора в законе "Дато Тбилисского" - Гугу и Давида Какулия к девяти годам лишения свободы каждого. Братья Какулия обвинялись в попытке умышленного убийства, незаконном пересечении границы и незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов. Суд на основании улик переквалифицировал обвинения в попытке убийства и признал братьев виновными в нанесении менее тяжкого вреда здоровью. При этом суд разделил мнение прокуратуры о виновности Какулия в незаконном приобретении, хранении и ношении огнестрельного оружия и боеприпасов и незаконном пересечении границы. Дело братьев Какулия - cкандальное заявление пострадавшего>>Дети "Дато Тбилисского" были задержаны 30 мая 2022 года. По данным следствия, они несколько раз выстрелили из огнестрельного оружия в людей 27 мая 2022 года на пересечении улиц Аракишвили и Палиашвили, в центральном районе Тбилиси Ваке. В результате стрельбы множественные ранения получил один человек, кроме того, был ранен в ногу другой человек, находившийся в том месте во время стрельбы. Также следствие установило, что обвиняемые незаконно пересекли границу Грузии и в стране незаконно приобрели огнестрельное оружие, которое хранили в съемной квартире. Еще одно дело Прокуратура сразу после задержания братьев заявила, что МВД Грузии ведет расследование причастности братьев к другим преступлениям. Следствие работает в том числе над версией возможной причастности братьев Какулия к гибели молодого программиста Ники Кварацхелия, который является сыном другого вора в законе – Гии Кварацхелия. О том, что убийство 22-летнего Кварацхелия носило заказной характер, не раз заявляла его мать Иза Омадзе. По версии СМИ, вор в законе Гия Кварацхелия был причастен к убийству "Дато Тбилисского", и его сыновья хотели отомстить ему, убив его сына.Апелляционный суд вынес приговор по делу об убийстве программиста Кварацхелия в Тбилиси>> Создатель грузинской онлайн-платформы Feedc Нико Кварацхелия был убит 15 сентября 2021 года. В 22-летнего Кварацхелия в центре Тбилиси было выпущено более десяти пуль. Подозреваемые в убийстве Ако Челидзе и Георгий Кавиладзе были идентифицированы по записям видеокамер. В середине апреля Тбилисский городской суд признал Челидзе и Кавиладзе виновными в умышленном убийстве при отягчающих обстоятельствах и в незаконном приобретении, хранении и ношении оружия. Челидзе получил 17 лет тюрьмы, а Кавиладзе – 16.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, происшествия, тбилиси, ника кварацхелия, тбилисский городской суд