https://sputnik-georgia.ru/20231011/ubiystvo-14-letney-zamuzhney-devochki---obvineniya-predyavleny-materi-i-dyade-zhertvy-283201837.html

Убийство 14-летней "замужней" девочки – обвинения предъявлены матери и дяде жертвы

Убийство 14-летней "замужней" девочки – обвинения предъявлены матери и дяде жертвы

"Муж" застрелил несовершеннолетнюю после того, как она пыталась убежать от него в очередной раз 11.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-11T19:53+0400

2023-10-11T19:53+0400

2023-10-11T20:11+0400

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ТБИЛИСИ, 11 окт – Sputnik. Прокуратура Грузии предъявила матери и дяде убитой в районе Сагареджо (регион Кахети) 14-летней несовершеннолетней обвинения в принуждении к замужеству и недонесении о преступлении, говорится в сообщении пресс-службы ведомства. Обвинения были предъявлены в рамках дела об убийстве несовершеннолетней.Проведенное МВД расследование установило, что летом 2023 года несовершеннолетняя девочка была похищена в целях женитьбы. Похититель отвез ее в село Ламбало и ограничил ее право на свободное передвижение. Несовершеннолетней девочке удалось сбежать, связаться с матерью по чужому мобильному телефону и сообщить о своем похищении, о чем также стало известно дяде девочки. Мать и дядя несовершеннолетней, хотя и узнали о тяжком преступлении, совершенном в отношении 14-летней девочки, сочли, что у несовершеннолетней нет права свободного выражения воли и выбора. Родные девочки не сообщили о преступлении в правоохранительные органы и заставил ребенка жить с похитителем. Убийство 14-летней девочки – омбудсмен призвал власти Грузии не допускать ранние браки>>Дядя жертвы на основании постановления судьи был задержан 11 октября. Что касается матери убитой девочки, то прокуратура также обратилась в суд с ходатайством о ее задержании, но суд отклонил ходатайство. Прокуратура намерена ходатайствовать об избрании ареста для обоих обвиняемых на время следствия. Что касается 27-летнего мужчины, обвиняемого в похищении и умышленном убийстве несовершеннолетней, он был задержан 10 октября, спустя несколько дней розыска. Мужчине предъявлены обвинения по трем статьям УК Грузии – "Умышленное убийство несовершеннолетнего члена семьи, совершенное по гендерному признаку", "Незаконное ношение огнестрельного оружия", и "Незаконное лишение свободы заведомо для виновного несовершеннолетнего". Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Все о тюрьмах Грузии – заключенные и осужденные>>В настоящее время следствие устанавливает, совершал ли обвиняемый еще и преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а также в целях выявления других возможных соучастников преступления. По информации СМИ, девушка была похищена и находилась в незарегистрированном браке около двух месяцев. "Муж" застрелил несовершеннолетнюю после того, как она пыталась убежать от него в очередной раз. По словам очевидцев, прежде, чем убить, он избил ее, привязав к дереву.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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