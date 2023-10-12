https://sputnik-georgia.ru/20231012/kto-chey-drug-garibashvili-otsenil-priezd-orbana-v-gruziyu-v-kriticheskoe-vremya-283212466.html

Кто чей друг? Гарибашвили оценил приезд Орбана в Грузию "в критическое время"

Кто чей друг? Гарибашвили оценил приезд Орбана в Грузию "в критическое время"

Гарибашвили поблагодарил Орбана за искреннюю дружбу 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T12:00+0400

2023-10-12T12:00+0400

2023-10-12T12:34+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Визит премьер-министра Венгрии Виктора Орбана – наглядное подтверждение того, кто является настоящим другом Грузии и хочет видеть ее вместе с Европой, заявил премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили на официальном ужине в честь венгерского коллеги. Орбан прибыл в Грузию с официальным визитом 10 октября. В рамках визита 11 октября состоялась его встреча с Гарибашвили. Кроме того, 12 октября состоится заседание грузино-венгерской межправительственной комиссии, после чего будет подписан меморандум. Он поблагодарил Орбана за искреннюю дружбу, назвав его образцовым лидером и образцом для подражания политикам. В свою очередь премьер Венгрии отметил, что этот визит еще раз подчеркивает, насколько важны и ценны отношения между двумя странами. "Я верю, что эта встреча не только подготовит политическую основу для отношений между двумя странами, но и обеспечит прекрасные отношения между двумя странами на более глубоком уровне", – сказал Орбан. Визит Орбана в Тбилиси подтверждает активное сотрудничество Грузии и Венгрии - глава МИД>>Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Премьер Грузии: электрокабель в Европу через Черное море – важнейший за 30 лет проект>>Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, венгрия, европа, черное море, виктор орбан, ираклий гарибашвили, всемирный банк