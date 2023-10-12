https://sputnik-georgia.ru/20231012/natsbank-gruzii-rabotaet-nad-vosstanovleniem-programmy-mvf-283206753.html
Нацбанк Грузии работает над восстановлением программы МВФ
Нацбанк Грузии работает над восстановлением программы МВФ
Программа предусматривает предоставление Грузии около 40 млн долларов 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T07:01+0400
2023-10-12T07:01+0400
2023-10-12T07:05+0400
грузия
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натия турнава
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мвф
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии намерен продолжить работу для восстановления программы Международного валютного фонда (МВФ) в Грузии, согласно которой страна должна была получить около 40 миллионов долларов, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава на встрече с заместителем директора-распорядителя МВФ Бо Ли. МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается. В ходе беседы стороны выразили желание продолжить двустороннее сотрудничество с целью реализации существующих рекомендаций и быстрого восстановления программы (Stand-by Arrangement (SBA)), поддерживаемой МВФ, и завершения обзора. Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. На сегодняшней встрече вновь был зафиксирован тот позитивный настрой, который уже много лет существует между Центральным банком Грузии и Валютным фондом, отмечено в сообщении пресс-службы Нацбанка по итогам встречи. МВФ повысил прогноз роста экономики Грузии>>МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент сосчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Сотрудничество с МВФ МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Почему МВФ приостановил программу в Грузии? – пояснение депутата>>Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, натия турнава, саломе зурабишвили , международный валютный фонд, мвф
грузия, экономика, новости, натия турнава, саломе зурабишвили , международный валютный фонд, мвф
Нацбанк Грузии работает над восстановлением программы МВФ
07:01 12.10.2023 (обновлено: 07:05 12.10.2023)
Программа предусматривает предоставление Грузии около 40 млн долларов
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Национальный банк Грузии намерен продолжить работу для восстановления программы Международного валютного фонда (МВФ) в Грузии, согласно которой страна должна была получить около 40 миллионов долларов, заявила и. о. президента Нацбанка Натия Турнава на встрече с заместителем директора-распорядителя МВФ Бо Ли.
МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается.
"Национальный банк Грузии продолжит интенсивно работать с Международным валютным фондом для восстановления временно приостановленной программы в кратчайшие сроки", – сказала Турнава.
В ходе беседы стороны выразили желание продолжить двустороннее сотрудничество с целью реализации существующих рекомендаций и быстрого восстановления программы (Stand-by Arrangement (SBA)), поддерживаемой МВФ, и завершения обзора.
Национальный банк успешно сотрудничает с МВФ с 1991 года. На сегодняшней встрече вновь был зафиксирован тот позитивный настрой, который уже много лет существует между Центральным банком Грузии и Валютным фондом, отмечено в сообщении пресс-службы Нацбанка по итогам встречи.
МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в Грузии вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности.
Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент сосчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора.
Сотрудничество с МВФ
МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ.
Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов.
В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны.
Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR).
Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту.
Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.