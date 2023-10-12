https://sputnik-georgia.ru/20231012/novyy-posol-ssha-v-gruzii-pristupila-k-rabote-283227668.html
Новый посол США в Грузии приступила к работе
Новый посол США в Грузии приступила к работе
На встрече главы МИД с послом были обсуждены необходимость укрепления экономического сотрудничества и ситуация в регионе 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T22:41+0400
2023-10-12T22:41+0400
2023-10-12T23:04+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Новый посол США в Грузии Робин Данниган передала верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили и их копии главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили. Как заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, Грузия готова сотрудничать со своим стратегическим партнером по разным направлениям. По его словам, на встрече с послом были обсуждены необходимость укрепления экономического сотрудничества и ситуация в регионе. А вот вице-спикер парламента Грузии опроверг слухи о напряженных отношениях между Грузией и США. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Данниган на должность посла в Грузии 14 января 2023 года. Сенат США официально утвердил Робин Данниган в качестве нового посла в Грузии в конце июля 2023 года. Робин Данниган до своего утверждения занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах была заместителем главы дипломатической миссии США в Австрии. С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года. Иванишвили обвинили в создании "банды Аль Капоне" - скандал в Грузии набирает обороты>>Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре. Что касается предшественницы Данниган, то Келли Дегнан была официально назначена на должность посла США в Грузии в конце 2019 года. К выполнению своих обязанностей Дегнан приступила в январе 2020 года. До этого Дегнан занимала должность заместителя посла США в Италии. Она также была заместителем в американской дипломатической миссии в Косово. Скандалы в Грузии Дипломатическая деятельность Дегнан в Грузии связана не с одним скандалом. Большинство из них связаны с новым общественным движением "Сила народа", которое появилось в августе 2022 года. Новое общественное движение было укомплектовано из бывших депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Созара Субари, Дмитрия Хундадзе, Михаила Кавелашвили и Гурама Мачарашвили. "Сила народа" начало свою деятельность с критических писем и заявлений в адрес посла США. Первое громкое обвинение было сделано еще до официального появления движения в июле 2022 года о якобы давлении на основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзину Иванишвили со стороны Келли Дегнан. Дегнан уходит, скандалы остаются: глава МИД Грузии провел прощальную встречу с послом США >>По словам лидеров "Силы народа", после начала конфликта на Украине посол встречалась с Иванишвили и требовала от него, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Дегнан обвинения опровергла и заявила, что с Иванишвили она давно не встречалась. В ответ основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили прервал долгое молчание. Он подтвердил информацию о том, что встречался с послом США после начала событий на Украине, и то, что Грузию пытаются втянуть в войну определенные силы. Вскоре после этого в адрес Дегнан прозвучали новые обвинения. На этот раз в давлении на судью Лашу Чхартишвили, который вынес обвинительный приговор гендиректору и основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия. Грузинский народ не нуждается в опекуне – спикер парламента ответил на заявление посла США>>Последний скандал, связанный с Дегнан, касается ее интервью иностранному СМИ, где посол затронула вопрос системы электронных выборов, внедренной в Грузии. По ее словам, практика в США показала, что система не гарантирует, что все будет "чисто и честно", системой также можно манипулировать, если люди не понимают, как она работает. Заявление Дегнан раскритиковал член парламентского большинства Ираклий Заркуа, назвав дипломата вредителем. По словам Заркуа, Дегнан не состоялась как посол, а за время нахождения на посту она не учла, что была не представителем партии, а государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, келли дегнан, илья дарчиашвили, саломе зурабишвили
грузия, новости, политика, сша, келли дегнан, илья дарчиашвили, саломе зурабишвили
Новый посол США в Грузии приступила к работе
22:41 12.10.2023 (обновлено: 23:04 12.10.2023)
На встрече главы МИД с послом были обсуждены необходимость укрепления экономического сотрудничества и ситуация в регионе
ТБИЛИСИ, 12 окт – Sputnik. Новый посол США в Грузии Робин Данниган передала верительные грамоты президенту Грузии Саломе Зурабишвили и их копии главе МИД Грузии Илье Дарчиашвили.
Как заявил глава МИД Грузии Илья Дарчиашвили, Грузия готова сотрудничать со своим стратегическим партнером по разным направлениям.
"Мы получили от посла копии верительных грамот, что является необходимой процедурной частью для начала активной дипломатической деятельности посла в стране. Мы обсудили, что стратегическое партнерство между Грузией и США является приоритетом для обеих стран, и выразили готовность активно работать вместе с ним, чтобы еще больше сблизить наши двусторонние отношения", – сказал Дарчиашвили.
По его словам, на встрече с послом были обсуждены необходимость укрепления экономического сотрудничества и ситуация в регионе.
А вот вице-спикер парламента Грузии опроверг слухи о напряженных отношениях между Грузией и США.
"Мы не считаем, что в отношениях между Грузией и США существует некоторая напряженность. Напротив, мы берем на себя большую ответственность за нашу миссию по укреплению этих отношений, и продолжению нашего сотрудничества и дружбы с американским народом и американским правительством", – заявил Талаквадзе.
Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Данниган на должность посла в Грузии 14 января 2023 года. Сенат США официально утвердил Робин Данниган в качестве нового посла в Грузии в конце июля 2023 года.
Робин Данниган до своего утверждения занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах была заместителем главы дипломатической миссии США в Австрии.
С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года.
Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре.
Что касается предшественницы Данниган, то Келли Дегнан была официально назначена на должность посла США в Грузии в конце 2019 года. К выполнению своих обязанностей Дегнан приступила в январе 2020 года. До этого Дегнан занимала должность заместителя посла США в Италии. Она также была заместителем в американской дипломатической миссии в Косово.
Скандалы в Грузии
Дипломатическая деятельность Дегнан в Грузии связана не с одним скандалом. Большинство из них связаны с новым общественным движением "Сила народа", которое появилось в августе 2022 года.
Новое общественное движение было укомплектовано из бывших депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Созара Субари, Дмитрия Хундадзе, Михаила Кавелашвили и Гурама Мачарашвили.
"Сила народа" начало свою деятельность с критических писем и заявлений в адрес посла США. Первое громкое обвинение было сделано еще до официального появления движения в июле 2022 года о якобы давлении на основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзину Иванишвили со стороны Келли Дегнан.
По словам лидеров "Силы народа", после начала конфликта на Украине посол встречалась с Иванишвили и требовала от него, чтобы в Грузии открылся второй фронт.
Дегнан обвинения опровергла и заявила, что с Иванишвили она давно не встречалась.
В ответ основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили прервал долгое молчание. Он подтвердил информацию о том, что встречался с послом США после начала событий на Украине, и то, что Грузию пытаются втянуть в войну определенные силы.
Вскоре после этого в адрес Дегнан прозвучали новые обвинения. На этот раз в давлении на судью Лашу Чхартишвили, который вынес обвинительный приговор гендиректору и основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.
Последний скандал, связанный с Дегнан, касается ее интервью иностранному СМИ, где посол затронула вопрос системы электронных выборов, внедренной в Грузии.
По ее словам, практика в США показала, что система не гарантирует, что все будет "чисто и честно", системой также можно манипулировать, если люди не понимают, как она работает.
Заявление Дегнан раскритиковал член парламентского большинства Ираклий Заркуа, назвав дипломата вредителем. По словам Заркуа, Дегнан не состоялась как посол, а за время нахождения на посту она не учла, что была не представителем партии, а государства.