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Венгрия заинтересована в развитии торговых отношений с Грузией – правительство
Венгрия заинтересована в развитии торговых отношений с Грузией – правительство
Венгерская сторона представила свои предложения по развитию торговых отношений в нашем направлении, заявил глава администрации правительства 12.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-12T23:18+0400
2023-10-12T23:18+0400
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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Правительства Грузии и Венгрии обсуждают развитие торговых отношений, заявил глава администрации правительства Реваз Джавелидзе по итогам заседания совместной грузино-венгерской межправительственной комиссии . Заседание совместной грузино-венгерской межправительственной комиссии под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили прошло в рамках официального визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Грузию. По его словам, венгерская сторона выразила заинтересованность в участии в таких проектах Грузии и ЕС, как развитие цифровых сервисов и прокладка оптиковолоконного кабеля, который пройдет по Черному морю и активизации паромного сообщения между портами Грузии и ЕС. Важное сотрудничество Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки. В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству. В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу. Грузия и Венгрия заключили десять соглашений – итоги межправительственной комиссии >>Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба. Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей. Кто чей друг? Гарибашвили оценил приезд Орбана в Грузию "в критическое время" >>Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря. Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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новости, грузия, политика, экономика, венгрия, черное море, ираклий гарибашвили, виктор орбан, европа, грузия - евросоюз
новости, грузия, политика, экономика, венгрия, черное море, ираклий гарибашвили, виктор орбан, европа, грузия - евросоюз
Венгрия заинтересована в развитии торговых отношений с Грузией – правительство
23:18 12.10.2023 (обновлено: 23:39 12.10.2023)
Венгерская сторона представила свои предложения по развитию торговых отношений в нашем направлении, заявил глава администрации правительства
ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Правительства Грузии и Венгрии обсуждают развитие торговых отношений, заявил глава администрации правительства Реваз Джавелидзе по итогам заседания совместной грузино-венгерской межправительственной комиссии .
Заседание совместной грузино-венгерской межправительственной комиссии под руководством премьер-министра Грузии Ираклия Гарибашвили прошло в рамках официального визита премьер-министра Венгрии Виктора Орбана в Грузию.
"Само собой, мы заинтересованы в том, чтобы наш торговый коридор был загружен, и мы говорили о том, что необходимо сделать в этом направлении. Венгерская сторона представила свои предложения по развитию торговых отношений в нашем направлении. Еще мы обсуждали, что между нашими народами должно быть как можно более интенсивное общение, в том числе относительно назначения дополнительного рейса между странами", – заявил Джавелидзе.
По его словам, венгерская сторона выразила заинтересованность в участии в таких проектах Грузии и ЕС, как развитие цифровых сервисов и прокладка оптиковолоконного кабеля, который пройдет по Черному морю и активизации паромного сообщения между портами Грузии и ЕС.
Важное сотрудничество
Грузия и Венгрия установили дипломатические отношения 14 мая 1992 года. Страны сотрудничают в сферах экономики, торговли, транспорта, туризма, образования и науки.
В целях углубления отношений между Грузией и Венгрией с 2013 года функционирует межгосударственная комиссия по экономическому сотрудничеству.
В декабре 2022 года правительства четырех стран – Грузии, Венгрии, Румынии и Азербайджана – подписали Соглашение о прокладке кабеля, по которому электроэнергия из Грузии и Азербайджана будет идти в Европу.
Грузинские власти не раз заявляли о большом потенциале Грузии с точки зрения возобновляемых источников энергии и ее привлекательности как транзитного хаба.
Проект нацелен на укрепление энергетической безопасности в Европе и на Южнокавказском регионе, на развитие сектора возобновляемой энергетики и увеличение транзитных возможностей.
Евросоюз намерен выделить на проект подводного кабеля через Черное море 2,3 миллиарда евро. Всемирный банк обещал выделить Грузии дополнительно 75 миллионов долларов для детального исследования дна Черного моря.
Если проект будет реализован, то кабель мощностью тысячу мегаватт и протяженностью 1 195 км (1,1 тыс. км подводного и 95 км наземного кабеля) соединит Грузию с Восточными Балканами, что позволит Южному Кавказу и Европе воспользоваться расширенными экспортными возможностями и осуществлять импорт электроэнергии с учетом почасовых цен рынка электроэнергии.