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Вице-премьер: президент пошла на авантюру против Грузии

Вице-премьер: президент пошла на авантюру против Грузии

По ее словам, президент использует вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата "в определенных личных интересах" 12.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-12T14:29+0400

2023-10-12T14:29+0400

2023-10-12T14:36+0400

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ТБИЛИСИ, 12 окт — Sputnik. Процедура импичмента президента Грузии Саломе Зурабишвили никак не повлияет на вопрос предоставления стране статуса кандидата в ЕС, так как президент пошла на авантюру против государства, заявила вице-премьер страны Тея Цулукиани. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. По ее словам, президент использует вопрос о предоставлении Грузии статуса кандидата "в определенных личных интересах". "Я даже не могу назвать их политическими, потому что я не могу себе представить, какие политические интересы могут быть у (Зурабишвили – ред.), после того как она принесла ущерб Грузии. Каким-то личным интересом манипулирует статусом", – заявила Цулукиани. Цулукиани считает, что отстранение Зурабишвили не только своевременно, но и необходимо сделать это как можно быстрее, так как, по ее мнению, президент наносит ущерб стране своими неосознанными визитами, во время которых не достигается никакого соглашения с правительством в связи с тем, у кого какая роль и кто какую выполняет функцию. "Я помню, что во время безвизового режима у нас даже были распределены роли в правительстве... Там, где мы пересекались, мы договаривались, кто какую роль будет играть, кто кому поможет, чтобы страна вышла победительницей. Это то, что президент разрушила полностью", – заявила Цулукиани в эфире телеканала "Имеди".Зурабишвили больше не достойна быть президентом Грузии – Кобахидзе>>Парламент приступит к рассмотрению вопроса импичмента президента после того, как Конституционный суд Грузии даст заключение, нарушила ли Зурабишвили Конституцию или нет. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент предста­вляет Гру­зию во вне­шних отно­ше­ниях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Грузия в ожидании статуса В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Грузия ждет справедливого решения ЕС – премьер>>Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, тбилиси, саломе зурабишвили , ираклий кобахидзе, еврокомиссия, европа, тея цулукиани, грузинская мечта - демократическая грузия