https://sputnik-georgia.ru/20231011/gruziya-rabotaet-so-vsemi-stranami-es-chtoby-poluchit-status-kandidata---glava-mid-283203638.html
Грузия работает со всеми странами ЕС, чтобы получить статус кандидата – глава МИД
Грузия работает со всеми странами ЕС, чтобы получить статус кандидата – глава МИД
В среду в Тбилиси с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан 11.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-11T21:09+0400
2023-10-11T21:09+0400
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ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Власти Грузии в индивидуальном порядке работают с каждой страной Евросоюза, чтобы заручиться поддержкой в вопросе получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Илья Дарчиашвили. Грузия ждет решения по заявке на получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. До этого, в октябре, Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. В среду в Тбилиси с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не раз говорил о необходимости предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС."Наша общая цель – получить статус кандидата после европейской перспективы", – сказал Дарчиашвили.В июне 2022 года статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.Грузия ждет справедливого решения ЕС – премьер>>Как заявил Дарчиашвили, к этому времени Грузия заручилась поддержкой многих стран Евросоюза. "У нас есть очень сильные и позитивные посылы от очень многих стран Евросоюза, что Грузия заслуживает статус кандидата, и я уверен, что она его получит", – сказал Дарчиашвили. Он подчеркнул, что Венгрия очень решительно поддерживает Грузию в вопросе получения статуса кандидата и далее членства Грузии в ЕС. ЕС принял несправедливое решение в отношение Грузии – Каладзе>>Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три из 12 условий: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ и избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Власти Грузии не допустят украинизации или афганизации страны – премьер>>Власти Грузии сделали все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью, сказал ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.Представители власти Грузии, в том числе премьер-министр Ираклий Гарибашвили, не раз говорил, что рассчитывают на справедливое и основанное на заслугах страны решение Евросоюза. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, венгрия, илья дарчиашвили, виктор орбан, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, еспч, евросоюз, грузия - евросоюз
грузия, новости, политика, венгрия, илья дарчиашвили, виктор орбан, ираклий кобахидзе, еврокомиссия, еспч, евросоюз, грузия - евросоюз
Грузия работает со всеми странами ЕС, чтобы получить статус кандидата – глава МИД
21:09 11.10.2023 (обновлено: 21:16 11.10.2023)
В среду в Тбилиси с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан
ТБИЛИСИ, 11 окт — Sputnik. Власти Грузии в индивидуальном порядке работают с каждой страной Евросоюза, чтобы заручиться поддержкой в вопросе получения статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз, заявил министр иностранных дел Илья Дарчиашвили.
Грузия ждет решения по заявке на получение статуса страны-кандидата на вступление в Евросоюз в декабре 2023 года. До этого, в октябре, Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета. Грузия получит статус, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС.
"Мы индивидуально работаем со всеми странами-членами ЕС, в том числе с Венгрией, чтобы получить сильную поддержку Венгрии", – сказал Дарчиашвили.
В среду в Тбилиси с официальным визитом прибыл премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который не раз говорил о необходимости предоставления Грузии статуса кандидата в ЕС.
"Наша общая цель – получить статус кандидата после европейской перспективы", – сказал Дарчиашвили.
В июне 2022 года статус кандидата на вступление в Евросоюз получили Украина и Молдова, а Грузии была предоставлена европейская перспектива. Европейский совет выразил готовность предоставить Грузии статус кандидата после выполнения 12 условий, среди которых деолигархизация, деполяризация, улучшение медиасреды, обеспечение полной независимости судебной системы.
Как заявил Дарчиашвили, к этому времени Грузия заручилась поддержкой многих стран Евросоюза.
"У нас есть очень сильные и позитивные посылы от очень многих стран Евросоюза, что Грузия заслуживает статус кандидата, и я уверен, что она его получит", – сказал Дарчиашвили.
Он подчеркнул, что Венгрия очень решительно поддерживает Грузию в вопросе получения статуса кандидата и далее членства Грузии в ЕС.
Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три из 12 условий: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ и избрание независимого Народного защитника Грузии.
Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете.
Власти Грузии сделали все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью, сказал ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе.
Представители власти Грузии, в том числе премьер-министр Ираклий Гарибашвили, не раз говорил, что рассчитывают на справедливое и основанное на заслугах страны решение Евросоюза.