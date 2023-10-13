https://sputnik-georgia.ru/20231013/gruziya-i-mvf-dogovorilis-o-nachale-peregovorov-po-vosstanovleniyu-programmy-283253978.html

Грузия и МВФ договорились о начале переговоров по восстановлению программы

Грузия и МВФ договорились о начале переговоров по восстановлению программы

Работа, связанная с восстановлением программы, продолжится в ближайшее время на уровне технических команд 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T20:31+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Нацбанк Грузии договорился с Международным валютным фондом о начале процесса восстановления программы МВФ в Грузии, заявила исполняющая обязанности президента Нацбанка Натия Турнава. МВФ в июле 2023 года отложил рассмотрение второго обзора по Грузии в рамках Соглашения о резервном финансировании (SBA), после которого Грузия должна была получить 30 млн СДР (около 40 млн долларов). Ни Нацбанк Грузии, ни МВФ не указали, что стало причиной принятия такого решения. В Нацбанке пояснили, что сотрудничество с организацией продолжается. В ходе встречи стороны обсудили вопросы и конкретные шаги, связанные со скорейшим восстановлением временно приостановленной программы, поддерживаемой МВФ. Также была подчеркнута необходимость своевременного завершения второго пересмотра программы, к чему обе стороны выражают полную готовность. МВФ приостановил программу в Грузии вскоре после того, как в стране вступили в силу поправки в Закон "О Национальном банке" в июне 2023 года, предусматривающие введение новой должности – первого вице-президента регулятора, который в отсутствие главы Нацбанка должен исполнять его обязанности. Почему МВФ приостановил программу в Грузии? – пояснение депутата >>Парламенту для принятия поправок пришлось преодолевать наложенное президентом Саломе Зурабишвили вето. Президент сосчитала нецелесообразным расширение состава руководителей регулятора. Сотрудничество с МВФ МВФ уже многие годы помогает Грузии в реализации структурных реформ. Первая трехлетняя программа, направленная на поддержку экономических реформ в Грузии, которую МВФ утвердил в апреле 2017 года, завершилась в 2021 году. Общие выплаты в рамках программы составили 687 миллионов долларов. В 2022 году Грузия и МВФ договорились о новой трехлетней программе для страны. Исполнительный совет МВФ уже утвердил соглашение Stand By с правительством Грузии на сумму 280 миллионов долларов (100% квоты и 210,4 миллиона SDR). Чем чревато для Грузии прекращение программы МВФ? – ответ замминистра>>Новая трехлетняя программа поможет сохранить и укрепить макроэкономическую и финансовую стабильность Грузии, а также будет способствовать ее сильному и более инклюзивному росту. Как ранее заявил председатель финансово-бюджетного комитета парламента Грузии Паата Квижинадзе, МВФ финансировал пополнение резервов Нацбанка, но Грузия несколько лет не брала денег у финансового института, так как в этом не было необходимости.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, экономика, натия турнава, международный валютный фонд, джихад азур, мвф