https://sputnik-georgia.ru/20231013/gruziya-ne-budet-uvelichivat-chislennost-armii-v-2024-godu-283249108.html

Армия Грузии - изменится ли численность в 2024 году?

Армия Грузии - изменится ли численность в 2024 году?

Ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T17:39+0400

2023-10-13T17:39+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Депутаты парламента Грузии обсуждают проект постановления правительства "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2024 году", который предполагает сохранение нынешнего количества военных - 37 тысяч человек.Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии. Президент Грузии подписала обновленный Кодекс обороны: когда новшества вступят в силу >>На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная. Кроме того, группа доверия парламента Грузии, имеющая доступ к государственной тайне, обсудила вопрос "секретных" расходов бюджета Грузии на будущий год. На заседании группы доверия присутствовали представители ведомств сферы обороны и безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, парламент грузии, бюджет грузии, грузинская армия, силы обороны грузии