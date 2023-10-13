https://sputnik-georgia.ru/20231013/gruziya-ne-budet-uvelichivat-chislennost-armii-v-2024-godu-283249108.html
Армия Грузии - изменится ли численность в 2024 году?
Армия Грузии - изменится ли численность в 2024 году?
Ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии 13.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-13T17:39+0400
2023-10-13T17:39+0400
2023-10-13T18:27+0400
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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Депутаты парламента Грузии обсуждают проект постановления правительства "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2024 году", который предполагает сохранение нынешнего количества военных - 37 тысяч человек.Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии. Президент Грузии подписала обновленный Кодекс обороны: когда новшества вступят в силу >>На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная. Кроме того, группа доверия парламента Грузии, имеющая доступ к государственной тайне, обсудила вопрос "секретных" расходов бюджета Грузии на будущий год. На заседании группы доверия присутствовали представители ведомств сферы обороны и безопасности.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, парламент грузии, бюджет грузии, грузинская армия, силы обороны грузии
грузия, новости, политика, парламент грузии, бюджет грузии, грузинская армия, силы обороны грузии
Армия Грузии - изменится ли численность в 2024 году?
17:39 13.10.2023 (обновлено: 18:27 13.10.2023)
Ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии
ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Депутаты парламента Грузии обсуждают проект постановления правительства "Об определении численности Сил обороны Грузии в 2024 году", который предполагает сохранение нынешнего количества военных - 37 тысяч человек.
Это ограничение не распространяется на военное положение, резервистов и на временных штатных сотрудников министерства обороны Грузии.
На сегодняшний день военная служба в Грузии делится на четыре категории: обязательная, контрактная, кадровая и резервная.
Кроме того, группа доверия парламента Грузии, имеющая доступ к государственной тайне, обсудила вопрос "секретных" расходов бюджета Грузии на будущий год.
"Группа доверия обсудила ту часть госбюджета на следующий год, которая не является публичной. Проект госбюджета на 2024 год поддержан группой доверия", – заявил после заседания группы председатель парламентского комитета обороны и безопасности и группы доверия Ираклий Берая.
На заседании группы доверия присутствовали представители ведомств сферы обороны и безопасности.