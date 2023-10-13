https://sputnik-georgia.ru/20231013/impichment-prezidenta-gruzii-izvestna-data-resheniya-konstitutsionnogo-suda-283248391.html

Импичмент президента Грузии – названа дата решения Конституционного суда

Импичмент президента Грузии – названа дата решения Конституционного суда

Текст решения суда уже готов, и теперь каждый судья из пленума вносит свои правки 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T16:55+0400

2023-10-13T16:55+0400

2023-10-13T17:40+0400

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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 13 окт — Sputnik. Конституционный суд Грузии 16 октября объявит решение по делу о нарушении президентом Саломе Зурабишвили главного закона страны в рамках процедуры импичмента, заявил председатель Конституционного суда Мераб Турава. Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Он также отметил, что решение будет оглашено в зале суда. Текст решения суда уже готов, и теперь, согласно законодательству, каждый судья из пленума вносит свои правки. Окончательный текст будет известен после того, как судьи соберутся для обсуждения, добавил Турава.Парламент приступит к рассмотрению вопроса импичмента президента после того, как Конституционный суд Грузии даст заключение, нарушила Зурабишвили Конституцию или нет. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства. Власти Грузии твердо защищают национальные интересы страны – премьер>>Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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