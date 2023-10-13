https://sputnik-georgia.ru/20231013/narushenie-konstitutsii-gruzii-ochevidno--deputat-ob-impichmente-prezidenta-283242935.html

Нарушение Конституции Грузии очевидно – депутат об импичменте президента

Нарушение Конституции Грузии очевидно – депутат об импичменте президента

Грузия ждет решения Конституционного суда по делу об импичменте президенту Зурабишвили 13.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-13T14:14+0400

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ТБИЛИСИ, 13 окт – Sputnik. Нарушение Конституции со стороны президента Грузии Саломе Зурабишвили налицо, и это подтвердит Конституционный суд, если будет руководствоваться главным законом страны, заявил депутат от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Анри Оханашвили. Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. По его словам, необходимо обратить внимание на тот факт, что президента в суде не представляли конституционалисты. А у представителей Зурабишвили (юристов Тамар Чугошвили и Майи Копалеишвили), как отметил Оханашвили, не было никаких аргументов, чтобы преуменьшить важность этого вопроса. Сам Оханашвили является главой парламентского комитета по юридическим вопросам. Он был одним из четырех депутатов от правящей партии, которые представляли сторону истца в Конституционном суде. "Они переносили внимание на вещи, которые не должны были подлежать обсуждению", – сказал Оханашвили. Власти Грузии твердо защищают национальные интересы страны – премьер>>Парламент приступит к рассмотрению вопроса импичмента президента после того, как Конституционный суд Грузии даст заключение, нарушила ли Зурабишвили Конституцию или нет. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент предста­вляет Гру­зию во вне­шних отно­ше­ниях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Грузия в ожидании статуса В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. "Верю, что в Европе победит здравый смысл" – премьер Грузии о статусе кандидата>>Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, тбилиси, европа, анри оханашвили, тамара чугошвили, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия