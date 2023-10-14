https://sputnik-georgia.ru/20231014/rossiyane-lidiruyut-v-spiske-vezzhayuschikh-v-gruziyu-inostrantsev-283265842.html

Россияне лидируют в списке въезжающих в Грузию иностранцев

Россияне лидируют в списке въезжающих в Грузию иностранцев

Граждане России въехали в Грузию 1,508 миллиона раз, а выехали – 1,510 миллиона раз 14.10.2023, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 14 окт — Sputnik. Граждане России составляют четверть всех въехавших в Грузию иностранцев за девять месяцев 2023 года, говорится в материалах на сайте МВД Грузии.По данным ведомства, в период с 1 января по 30 сентября этого года было зафиксировано 5 594 193 въезда в Грузию иностранцев.При этом транзитные въезды за шесть месяцев составили 893,5 тысячи, а въезды менее чем на 24 часа – 1,2 миллиона.Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные >>Число выездов иностранных граждан из Грузии за тот же период составило 5 617 054.По числу въездов и выездов в период с 1 января по 30 июня 2023 года лидируют россияне. Граждане России въехали в Грузию 1,508 миллиона раз, а выехали – 1,510 миллиона.Сухопутный путь в ГрузиюПомимо числа выезжающих иностранцев, МВД Грузии также фиксирует число въезжающих и выезжающих автомобилей.Самыми популярными сухопутными воротами в Грузию является пропускной пункт "Сарпи" на грузино-турецкой границе – через него в период с 1 января по 30 сентября 2023 года въехало 161,6 тысячи легковых автомобилей, 167, 6 тысячи грузовиков, 9,7 тысячи автобусов, 1,9 тысячи мотоциклов и 157,1 тысячи трейлеров.Другой путь для Грузии: планы развития транспортной взаимосвязанности с Россией>>На втором месте – КПП "Казбеги" на границе Грузии с Россией. Через него за три квартала 2023 года в Грузию въехали 273,5 тысячи легковых автомобилей, 137,9 тысячи грузовиков, 7,6 тысячи автобусов, 1,6 тысячи мотоциклов и 151,3 тысячи трейлеров.Третье место занимает пункт на грузино-армянской границе "Садахло", через который в Грузию попали 299,9 тысячи легковых машин, 68,5 тысячи грузовиков, 7,5 тысячи автобусов, 694 мотоцикла и 60 тысяч трейлеров.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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