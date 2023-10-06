https://sputnik-georgia.ru/20231006/drugoy-put-dlya-gruzii-plany-razvitiya-transportnoy-vzaimosvyazannosti-s-rossiey-283041652.html

Другой путь для Грузии: планы развития транспортной взаимосвязанности с Россией

Другой путь для Грузии: планы развития транспортной взаимосвязанности с Россией

В сентябре во Владикавказе состоялось четвертое заседание Российско-Грузинского делового совета при ТПП РФ. Одной из главных тем прошедшей встречи стало... 06.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-06T17:29+0400

2023-10-06T17:29+0400

2023-10-06T18:52+0400

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транспорт в грузии

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Сейчас две страны "на земле" связаны исключительно Военно-Грузинской дорогой, которая также является единственной сухопутной трассой, соединяющей Армению и Россию. На российско-грузинской границе функционирует всего один пункт пропуска – ТПП "Казбеги" - "Верхний Ларс". Данный маршрут становится все более востребованным, при этом с растущей нагрузкой он справляется не всегда – его заполняют грузоперевозчики и туристы, отчего образуются очереди, в холодное время года дорога нередко закрывается из-за непогоды, а иногда и из-за селевых потоков. А торговля – как между Грузией и Россией, так и между Россией и Арменией – постоянно растет. Поэтому члены Российско-Грузинского делового совета заговорили о необходимости старта реализации целого ряда транспортных инициатив: тут и организация ежегодного паромного сообщения между Россией, Грузией и Турцией, и возобновление железнодорожных перевозок, и снижение цен на авиабилеты, и модернизация "Верхнего Ларса". Все подробности о данных инициативах и экспертные мнения о перспективах их реализации – в материале Sputnik. Маршруты по всем направлениям Российско-Грузинский деловой совет, основанный при ТПП РФ в феврале 2023 года с целью развития экономических отношений между двумя странами в условиях отсутствия дипотношений, уже несколько месяцев работает над открытием дополнительных маршрутов, чтобы разгрузить "Верхний Ларс". Сегодня Москва и Тбилиси продолжают развивать экономическое сотрудничество. Россия занимает вторую строчку в списке главных торговых партнеров для Грузии, уступая лишь Турции. Внешнеторговый оборот Грузии с Россией в январе-августе 2023 года составил $1,7 млрд, что примерно на 15% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Как идет торговля между Грузией и Россией – новые данные >>Поэтому члены Совета активизировали работу по данному направлению – в ходе заседания обсуждались автомобильные, воздушные, морские и железнодорожные маршруты между Грузией и Россией, перспективы и преимущества открытия дополнительных маршрутов, а также модернизации существующих. Первое, на что обратили внимание представители Совета – необходимость улучшения условий прохождения ТПП "Верхний Ларс". По словам председателя Российско-Грузинского делового совета, бизнесмена Юрия Балашова, создание таких стоянок (TIR терминалов с таможенной зоной) для фур до границы необходимо, чтобы обеспечить комфортные условия для водителей. Кроме того, для этих целей, по его словам, на стоянках надо планировать мотели. "Только после полного понимания, что человек проходит границу, он должен идти по "зеленому коридору". Сейчас получается так, что человек подъезжает к таможенному посту, и ему говорят, что ему не хватает документов. Ему приходится разворачиваться, и проблема не только в потери времени – безопасность движения на дорогах в первую очередь зависит от здоровья водителей, поэтому именно этот вопрос мы ставим во главу угла", – заявил Юрий Балашов в беседе со Sputnik Грузия. Кроме того, ещё один вопрос, который подняли участники Делового совета, – это возможность открытия пешего перехода на "Верхнем Ларсе". Как ограничение на экспорт бензина из России отразится на Грузии – ответ эксперта >>По данным ФТС России, в результате принятых за последние пять лет мер пропускная способность "Верхнего Ларса" выросла на 50%: с 665 до 989 транспортных средств, а в связи с началом использования дополнительных линий в июне этого года – примерно до 1200 грузовых автомобилей в сутки. До старта реконструкции этот погранпереход был рассчитан на оформление всего 170 грузовых автомобилей ежесуточно. Сегодня на "Верхнем Ларсе" функционируют 39 полос: 12 для грузового транспорта, две для автобусов, одна резервная и 24 для легковых автомобилей. Вторая инициатива Совета – это запуск паромного сообщения между Турцией, Грузией и Россией. Паром рассчитан на 150 автомобилей и 300 пассажирских мест. По словам Владимира Падалко, данный паром "сейчас запускается" и будет действовать круглогодично. Третья инициатива – это возрождение железнодорожного сообщения между Россией и Грузией. В частности, рассматривается мегапроект – строительство Кавказской перевальной железной дороги через Ингушетию. Российско-Грузинский деловой совет провел четвертое за год заседание – о чем говорили >>"Проект советский, и грузинской стороной этот вопрос был забыт еще после развала Советского союза. Но на перспективу, думаю, надо продумать возможность соединения по железной и автомобильной дороге через Ингушетию. Потому что это раскрывает транзитные перспективы именно Грузии, которая сейчас становится серьезным логистическим хабом. И лишняя дорога ей не помешает. Я не беседовал с официальными властями, но от людей, которые что-то понимают в логистике, негатива я не увидел", – заявил Юрий Балашов. По мнению вице-президента Центра международного прогнозирования и исследований Ники Шенгелия, организация российско-грузинского железнодорожного сообщения через Ингушетию с учетом сложного рельефа займет 4-5 лет после принятия решения о реализации данной инициативы. Так, озвученные инициативы пока обсуждаются лишь на уровне бизнеса и членов Российско-Грузинского делового совета. Торговля, логистика, инфраструктура – повестка дня Российско-Грузинского делового совета >>"Есть очень большое желание соседних народов решить вопрос с открытием приграничного сотрудничества Южной Осетии и Грузии, – рассказал Балашов. – Это я точно увидел во время бесед во Владикавказе (во время выездного заседания Делового совета – прим.). Именно этот вопрос я бы поставил первым или вторым после "Верхнего Ларса". Необходимо в ближайшее время провести встречи в рамках народной дипломатии и бизнеса". По его словам, открытие дороги через Южную Осетию (Цхинвальский регион) даст возможность дополнительно пропустить 150-200 фур в день, не загружая тбилисскую трассу. Грузинские власти неоднократно подчеркивали, что не намерены открывать сообщение с Россией через Абхазию и Южную Осетию. Грузия не признает границ с Абхазией и Южной Осетией (территории, которые по-прежнему считает своими) и полагает, что открытие подобного транспортного коридора может быть воспринято как признание их независимости. Снижение цен на авиабилеты Как заявил Sputnik Грузия научный руководитель Института глобальных исследований Финансового университета при правительстве РФ Александр Ильинский, сейчас высокая волатильность стоимости авиационного топлива и ограничения на поставку узлов для обслуживания самолетов типа Boeing и Airbus увеличивают стоимость воздушного сообщения между Россией и Грузией. По словам Владимира Падалко, Российско-Грузинский деловой совет работает над возможностью снижения цен на авиабилеты для пассажиров, летающих из России в Грузию и в обратном направлении. По его словам, соответствующее официальное обращение уже направлено авиаперевозчикам, и сегодня стороны находятся в процессе обсуждения данного вопроса. Авиакомпания Azimuth свяжет Тбилиси и Батуми с Москвой, Минводами и Сочи >>Напомним, авиасообщение между Грузией и Россией было прервано Москвой в одностороннем порядке в 2019 году. Поводом послужили массовые протесты в Тбилиси после появления в здании парламента Грузии депутата Госдумы РФ Сергея Гаврилова. В середине мая текущего года РФ отменила запрет на прямое авиасообщение с Грузией, и уже 19 мая первый рейс совершил самолет российской авиакомпании "Азимут", а 20 мая в Москву полетел самолет Georgian Airways. В середине июля рейсы начала выполнять российская авиакомпания Red Wings. Кроме того, "Азимут" планирует с 14 по 28 октября выполнять многократные чартерные рейсы на воздушной линии Минводы – Тбилиси – Минводы с одной частотой в неделю, а с 11 по 28 октября – рейс Сочи – Тбилиси – Сочи с двумя частотами в неделю, и с 9 по 26 октября свяжет Москву с Батуми с двумя частотами в неделю. Авиакомпания "Россия" не будет летать в Грузию – Агентство гражданской авиации>>Также начиная с сезона зимней навигации авиакомпания Red Wings будет летать по маршруту Жуковский – Тбилиси – Жуковский пять раз в неделю. Авиакомпания также продолжит выполнять рейсы по направлению Москва – Кутаиси – Москва с шестью частотами в неделю. Агентство гражданской авиации Грузии отметило, что полеты между странами и впредь будут выполняться авиакомпаниями, которые не находятся в "черном списке" ЕС, как в случае с Red Wings и "Азимут". Александр Ильинский считает, что с улучшением транспортной связанности ожидается увеличение потока туристов между Россией и Грузией. "Более доступные авиаперелеты могут привлечь больше туристов, что, в свою очередь, может поддержать развитие индустрии гостеприимства, ресторанного бизнеса и туристических услуг", – заявил он. По официальной статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 2,8 млн, 577,6 тыс. из которых граждане России. Таким образом, количество российских туристов в первом полугодии выросло на 133,7% по сравнению с январем-июнем 2022 года. Кроме того, за этот период наибольшую сумму в Грузии потратили именно россияне – из $1,8 млрд дохода страны по данному направлению более $482 млн приходится на визитеров из России. Выгода в заложниках у политики Несмотря на серьезные преграды на пути реализации инициатив по расширению транспортной связанности между Россией и Грузией, которые постоянно находятся в центре внимания Российско-Грузинского делового совета, их приведение в действие чревато солидными экономическими выгодами, считает Александр Ильинский. Во-первых, по его словам, это спровоцирует развитие торговли и экономический рост. "Улучшение доступности и эффективности транспортных маршрутов может способствовать более активному перемещению товаров и людей между двумя странами, создавая новые коммерческие и экономические возможности", – отметил эксперт. Во-вторых, по его словам, с улучшением транспортной связанности ожидается увеличение потока туристов между Россией и Грузией, что приведет к ускорению развития туристической отрасли. Тем не менее, считает эксперт, реализация вышеперечисленных инициатив сопряжена с определенными трудностями. В частности, речь идет о геополитике, а также об экологии. "Улучшение транспортной связанности может иметь геополитические последствия и вызывать острое неприятие странами так называемой "Большой семерки" (G7), что может привести к дальнейшей политической напряженности в регионе", – заявил он. Что касается экологии, то, по словам Ильинского, новые проекты по строительству или модернизации требуют рационального управления природными ресурсами и соблюдения экологических стандартов, чтобы уменьшить негативные последствия для окружающей среды. Как возросла пропускная способность на "Верхнем Ларсе" >>"Важно учитывать все эти аспекты и проводить необходимые оценки воздействия на окружающую среду, экономику и политику, прежде чем приступать к проектам расширения транспортной связанности между Россией и Грузией. Также важно найти баланс между экономическими выгодами и учетом долгосрочных интересов и потребностей всех заинтересованных сторон", – заявил Ильинский. Эксперт по экономическим вопросам Сосо Арчвадзе соглашается, что, несмотря на то, что озвученные инициативы, на первый взгляд, носят чисто экономический характер, все тем не менее упирается в политику. "Экономика в определенном смысле остается заложником большой политики. Грузино-российские отношения не исключение. То есть с инициативами, способными подвести под сомнение территориальную целостность Грузии, руководство страны, наверно, не согласится. Потому что это чревато внутренними волнениями и другими негативными явлениями, которые не хочет навести на свою голову ни одно правительство. Поэтому прорыв по вышеперечисленным транспортным инициативам возможен только при достижении конкретных соглашений по политическим вопросам", – заявил Арчвадзе Sputnik Грузия. Запущено 39 полос движения на пункте пропуска Верхний Ларс>>Если учесть то обстоятельство, что Россия для Грузии является одним из важнейших внешнеторговых партнеров, то от увеличения грузопотоков, проходящих по территории Грузии, страна будет получать значительно больше доходов, а значит, расширение транспортной связанности с РФ экономически выгодно для Тбилиси, поделился мнением эксперт Ника Шенгелия "Если запуск этих дорог произойдет на практике, думаю, товарооборот может вырасти в 3-4 раза. Грузы из Средней Азии, Индии и Пакистана в основном будут проезжать по территории Грузии. Кроме того, инициативы окажут большую конкуренцию азербайджанским железнодорожным перевозкам, потому что топливо и другие товары из России в Грузию проходят через Азербайджан, где довольно высокие тарифы по перевозкам", – заявил Шенгелия. Прибыльный транзит Доходы Грузии от пользования дорогами при транзитном проезде фур продолжают расти. В августе они превысили 16,4 млн лари, тогда как в начале года находились на уровне 12 млн лари. По статистике Госказначейства Минфина Грузии, территорию страны в этом месяце пересекли более 43,4 тыс. грузовых автомобилей. В целом в январе-августе текущего года транзит принес бюджету Грузии более 118 млн лари. Для сравнения: за весь 2022 год местный бюджет получил доход 128 млн лари, а за 2021-й – 66 млн лари. Столь стремительный рост доходов связан с увеличением платы за транзит за каждый трейлер, проезжающий по территории Грузии. Он вырос с 200 лари до 350 лари с конца июня 2022 года. В будущем доходы от транзита могут вырасти еще больше, напомнил Сосо Арчвадзе. По его словам, Грузия очень быстрыми темпами осуществляет строительство девятикилометрового тоннеля через главный Кавказский хребет, который позволит решить проблему зимних грузоперевозок для больших грузоподъемных фур. Завершение проекта планируется к 2024 году. Его стоимость – 1,2 млрд лари. Данный тоннель станет объездным путем участка трассы Коби-Гудаури, где зимой часто возникает опасность схода лавин, вследствие чего единственная сухопутная дорога, связывающая Армению и Грузию с Россией, регулярно закрывается. Благодаря тоннелю в ближайшие два года пропускная способность трассы увеличится и в скоростном (сейчас преодоление участка занимает час и больше, станет – порядка 15 минут), и количественном объеме, а дорога больше не будет закрываться в зимний период, заключил эксперт.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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