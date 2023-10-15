https://sputnik-georgia.ru/20231015/ubiystvo-devochki-v-gruzii---rodstvenniki-obvinyaemogo-v-prestuplenii-priznayut-svoyu-vinu-283284747.html
Убийство девочки в Грузии – родственники обвиняемого в преступлении признают свою вину
Убийство девочки в Грузии – родственники обвиняемого в преступлении признают свою вину
Следствие установило, что обвиняемый в убийстве лишил незаконно свободы Айтадж Шахманову и привез ее в дом дяди, который знал о совершенном преступлении 15.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-15T17:12+0400
2023-10-15T17:12+0400
2023-10-15T17:46+0400
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ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Дядя и двоюродный брат обвиняемого в убийстве 14-летней девочки в Сагареджо, задержанные по обвинению в недонесении о преступлении, признали свою вину, заявил адвокат обвиняемых Арчил Двалишвили. Дядя и двоюродный брат обвиняемого в убийстве 14-летней девочки в Кахети были арестованы 13 октября по обвинению недонесении о совершенном преступлении. Преступление предусматривает наказание до шести лет лишения свободы. Детали дела Проведенное МВД расследование установило, что летом 2023 года несовершеннолетняя Айтадж Шахманова была похищена в целях брака. Похититель отвез ее в село Ламбало и ограничил ее право на свободное передвижение. Несовершеннолетней удалось сбежать, связаться с матерью по чужому мобильному телефону и сообщить о своем похищении, о чем также стало известно дяде девочки. Мать и дядя несовершеннолетней, хотя и узнали о тяжком преступлении, совершенном в отношении 14-летней девочки, сочли, что у несовершеннолетней нет права свободного выражения воли и выбора. Родные девочки не сообщили о преступлении в правоохранительные органы и заставили ребенка жить с похитителем. Убийство 14-летней девочки – омбудсмен призвал власти Грузии не допускать ранние браки >>На суде выяснилось, что мать сама выбрала для дочери мужа, а после того, как той удалось сбежать от похитителя, она вернула ее "мужу" и скрыла факт "замужества" своей дочери от педагогов школы, где училась девочка. Что касается 27-летнего А. С., обвиняемого в похищении и умышленном убийстве несовершеннолетней, он был задержан 10 октября, спустя несколько дней розыска. Мужчине предъявлены обвинения по трем статьям УК Грузии – "Умышленное убийство несовершеннолетнего члена семьи, совершенное по гендерному признаку", "Незаконное ношение огнестрельного оружия" и "Незаконное лишение свободы заведомо для виновного несовершеннолетнего". Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение. Убийство на востоке Грузии: погибла несовершеннолетняя девочка >>В настоящее время следствие устанавливает, совершал ли обвиняемый еще и преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а также других возможных соучастников преступления. По информации СМИ, девушка была похищена и находилась в незарегистрированном браке около двух месяцев. "Муж" застрелил несовершеннолетнюю после того, как она пыталась убежать от него в очередной раз. По словам матери покойной, прежде, чем убить, он избил ее, привязав к дереву. По информации прокуратуры, на теле девочки было обнаружено пять огнестрельных ранений.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, происшествия, новости, сагареджо, кахети, убийство
Убийство девочки в Грузии – родственники обвиняемого в преступлении признают свою вину
17:12 15.10.2023 (обновлено: 17:46 15.10.2023)
Следствие установило, что обвиняемый в убийстве лишил незаконно свободы Айтадж Шахманову и привез ее в дом дяди, который знал о совершенном преступлении
ТБИЛИСИ, 15 окт — Sputnik. Дядя и двоюродный брат обвиняемого в убийстве 14-летней девочки в Сагареджо, задержанные по обвинению в недонесении о преступлении, признали свою вину, заявил адвокат обвиняемых Арчил Двалишвили.
Дядя и двоюродный брат обвиняемого в убийстве 14-летней девочки в Кахети были арестованы 13 октября по обвинению недонесении о совершенном преступлении.
"Естественно, было известно о гибели несовершеннолетней. Исходя из этого они признают эту часть обвинения. Вероятно, суд будет назначен на завтра", – сказал адвокат.
Преступление предусматривает наказание до шести лет лишения свободы.
Детали дела
Проведенное МВД расследование установило, что летом 2023 года несовершеннолетняя Айтадж Шахманова была похищена в целях брака. Похититель отвез ее в село Ламбало и ограничил ее право на свободное передвижение.
Несовершеннолетней удалось сбежать, связаться с матерью по чужому мобильному телефону и сообщить о своем похищении, о чем также стало известно дяде девочки.
Мать и дядя несовершеннолетней, хотя и узнали о тяжком преступлении, совершенном в отношении 14-летней девочки, сочли, что у несовершеннолетней нет права свободного выражения воли и выбора. Родные девочки не сообщили о преступлении в правоохранительные органы и заставили ребенка жить с похитителем.
На суде выяснилось, что мать сама выбрала для дочери мужа, а после того, как той удалось сбежать от похитителя, она вернула ее "мужу" и скрыла факт "замужества" своей дочери от педагогов школы, где училась девочка.
Что касается 27-летнего А. С., обвиняемого в похищении и умышленном убийстве несовершеннолетней, он был задержан 10 октября, спустя несколько дней розыска.
Мужчине предъявлены обвинения по трем статьям УК Грузии – "Умышленное убийство несовершеннолетнего члена семьи, совершенное по гендерному признаку", "Незаконное ношение огнестрельного оружия" и "Незаконное лишение свободы заведомо для виновного несовершеннолетнего". Ему грозит от 16 до 20 лет тюрьмы или бессрочное заключение.
В настоящее время следствие устанавливает, совершал ли обвиняемый еще и преступление сексуального характера в отношении несовершеннолетней, а также других возможных соучастников преступления.
По информации СМИ, девушка была похищена и находилась в незарегистрированном браке около двух месяцев. "Муж" застрелил несовершеннолетнюю после того, как она пыталась убежать от него в очередной раз. По словам матери покойной, прежде, чем убить, он избил ее, привязав к дереву.
По информации прокуратуры, на теле девочки было обнаружено пять огнестрельных ранений.