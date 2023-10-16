https://sputnik-georgia.ru/20231016/gosbyudzhet-gruzii-na-2024-god-vozvraschen-pravitelstvu-na-dorabotku-283329528.html
Госбюджет Грузии на 2024 год возвращен правительству на доработку
Госбюджет Грузии на 2024 год возвращен правительству на доработку
Дополненный вариант госбюджета на 2024 год будет представлен в парламент до 5 ноября 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T23:56+0400
2023-10-16T23:56+0400
2023-10-17T00:03+0400
грузия
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бюджет грузии
парламент грузии
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии на итоговом заседании обсудил и поддержал первоначальный проект государственного бюджета на 2024 год, говорится в сообщении высшего законодательного органа страны. Документ вернут правительству для учета высказанных замечаний и дополнений. Уже дополненный вариант госбюджета на 2024 год будет представлен в парламент до 5 ноября, после чего начнется работа над третьим вариантом. Прогнозы на 2024 год Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии. Согласно проекту, ожидается экономический рост до 5,2 %. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 85,3 миллиарда лари. Для сравнения: по последнему прогнозу он составлял 78,7 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1. Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,8%. При этом правительственный долг составляет 38,2% к ВВП. Параметры госбюджета Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2024 году увеличатся на 1,9 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2023 года и составят около 23,9 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 2,3 миллиарда лари и составят около 19,9 миллиарда. Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 1,9 миллиарда лари и составит около 24, 2 миллиарда лари. Кто получит больше денег Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 7,7 миллиарда лари. Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности увеличение пенсий возрастным пенсионерам, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи. Также средства пойдут на обеспечение жильем семей вынужденных переселенцев и обеспечение работой социально незащищенных слоев граждан.Госбюджет Грузии 2024 – здравоохранение и соцзащита как главный приоритет >>Бюджет министерства регионального развития по первоначальному прогнозу в 2024 году составит около 3,35 миллиарда лари, откуда 1,9 миллиарда пойдет на строительство дорог, а остальные деньги – на ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ. По прогнозу, бюджет Минобразования составит более 2,3 миллиарда лари. Увеличение бюджета предусмотрено и для министерства обороны, чей бюджет составит 1,3 миллиарда лари, и деньги пойдут на увеличение зарплат военным на 10%, строительство для них квартир и развитие оборонных способностей страны. Парламент Грузии утвердил поправки в госбюджет страны на 2023 год >>Увеличится также бюджет МВД Грузии. Он составит 1,1 миллиарда лари. Причина увеличения – повышение зарплат сотрудникам полиции на 20%. Бюджет администрации правительства, по прогнозу на 2023 год, составит 25 миллионов лари, а бюджет администрации президента – 9,6 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, экономика, новости, бюджет грузии, парламент грузии
грузия, экономика, новости, бюджет грузии, парламент грузии
Госбюджет Грузии на 2024 год возвращен правительству на доработку
23:56 16.10.2023 (обновлено: 00:03 17.10.2023)
Дополненный вариант госбюджета на 2024 год будет представлен в парламент до 5 ноября
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии на итоговом заседании обсудил и поддержал первоначальный проект государственного бюджета на 2024 год, говорится в сообщении высшего законодательного органа страны.
Документ вернут правительству для учета высказанных замечаний и дополнений. Уже дополненный вариант госбюджета на 2024 год будет представлен в парламент до 5 ноября, после чего начнется работа над третьим вариантом.
Прогнозы на 2024 год
Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии.
Прогноз основных макроэкономических показателей на 2024 год
Показатель
Прогноз 2023
Прогноз 2024
Экономический рост, %
6,5
5,2
Дефлятор, %
3,1
3,0
Объем ВВП, млрд лари
78,8
85,3
Поступления в консолидированный бюджет, млрд лари
21,9
23,8
Дефицит госбюджета, % к ВВП
2,8
2,5
Расходы госбюджета, % к ВВП
22,6
22,2
Согласно проекту, ожидается экономический рост до 5,2 %. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 85,3 миллиарда лари. Для сравнения: по последнему прогнозу он составлял 78,7 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1.
Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,8%. При этом правительственный долг составляет 38,2% к ВВП.
Параметры госбюджета
Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2024 году увеличатся на 1,9 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2023 года и составят около 23,9 миллиарда лари.
При этом доходы увеличатся на 2,3 миллиарда лари и составят около 19,9 миллиарда.
Прогнозные показатели госбюджета Грузии на 2024 год (миллионы лари)
Показатели
2022
2023
Поступления в госбюджет
21 914,2
23 881,7
Налоговые поступления в госбюджет
16 290,4
18 322,9
Гранты
279,6
261,0
Ассигнования госбюджета
21 880,1
24 161,2
Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 1,9 миллиарда лари и составит около 24, 2 миллиарда лари.
Кто получит больше денег
Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 7,7 миллиарда лари.
Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности увеличение пенсий возрастным пенсионерам, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи.
Также средства пойдут на обеспечение жильем семей вынужденных переселенцев и обеспечение работой социально незащищенных слоев граждан.
Бюджет министерства регионального развития по первоначальному прогнозу в 2024 году составит около 3,35 миллиарда лари, откуда 1,9 миллиарда пойдет на строительство дорог, а остальные деньги – на ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ.
По прогнозу, бюджет Минобразования составит более 2,3 миллиарда лари.
Увеличение бюджета предусмотрено и для министерства обороны, чей бюджет составит 1,3 миллиарда лари, и деньги пойдут на увеличение зарплат военным на 10%, строительство для них квартир и развитие оборонных способностей страны.
Увеличится также бюджет МВД Грузии. Он составит 1,1 миллиарда лари. Причина увеличения – повышение зарплат сотрудникам полиции на 20%.
Бюджет администрации правительства, по прогнозу на 2023 год, составит 25 миллионов лари, а бюджет администрации президента – 9,6 миллиона лари.