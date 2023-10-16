https://sputnik-georgia.ru/20231016/gosbyudzhet-gruzii-na-2024-god-vozvraschen-pravitelstvu-na-dorabotku-283329528.html

Госбюджет Грузии на 2024 год возвращен правительству на доработку

Госбюджет Грузии на 2024 год возвращен правительству на доработку

Дополненный вариант госбюджета на 2024 год будет представлен в парламент до 5 ноября 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T23:56+0400

2023-10-16T23:56+0400

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Финансово-бюджетный комитет парламента Грузии на итоговом заседании обсудил и поддержал первоначальный проект государственного бюджета на 2024 год, говорится в сообщении высшего законодательного органа страны. Документ вернут правительству для учета высказанных замечаний и дополнений. Уже дополненный вариант госбюджета на 2024 год будет представлен в парламент до 5 ноября, после чего начнется работа над третьим вариантом. Прогнозы на 2024 год Государственный бюджет учитывает как текущие показатели роста ВВП, так и данные международных финансовых институтов по росту мировой экономики, в том числе и по Грузии. Согласно проекту, ожидается экономический рост до 5,2 %. Номинальный валовой внутренний продукт прогнозируется на уровне 85,3 миллиарда лари. Для сравнения: по последнему прогнозу он составлял 78,7 миллиарда лари. Текущий курс лари по отношению к доллару США – 2,7 GEL/$1. Прогноз по совокупному дефициту бюджета установлен на уровне 2,8%. При этом правительственный долг составляет 38,2% к ВВП. Параметры госбюджета Согласно представленному проекту, поступления в госбюджет в 2024 году увеличатся на 1,9 миллиарда лари по сравнению с госбюджетом 2023 года и составят около 23,9 миллиарда лари. При этом доходы увеличатся на 2,3 миллиарда лари и составят около 19,9 миллиарда. Что касается расходной части бюджета, то, согласно проекту, объем ассигнований госбюджета 2024 года вырастет примерно на 1,9 миллиарда лари и составит около 24, 2 миллиарда лари. Кто получит больше денег Больше всего денег из увеличившегося госбюджета получит министерство здравоохранения, чей бюджет составит 7,7 миллиарда лари. Основная часть этих средств пойдет на социальные программы, в частности увеличение пенсий возрастным пенсионерам, целевую социальную помощь, доступное медицинское обслуживание и рост зарплат врачам, медсестрам и работникам скорой помощи. Также средства пойдут на обеспечение жильем семей вынужденных переселенцев и обеспечение работой социально незащищенных слоев граждан.Госбюджет Грузии 2024 – здравоохранение и соцзащита как главный приоритет >>Бюджет министерства регионального развития по первоначальному прогнозу в 2024 году составит около 3,35 миллиарда лари, откуда 1,9 миллиарда пойдет на строительство дорог, а остальные деньги – на ремонт инфраструктуры, систем водоснабжения и строительство школ. По прогнозу, бюджет Минобразования составит более 2,3 миллиарда лари. Увеличение бюджета предусмотрено и для министерства обороны, чей бюджет составит 1,3 миллиарда лари, и деньги пойдут на увеличение зарплат военным на 10%, строительство для них квартир и развитие оборонных способностей страны. Парламент Грузии утвердил поправки в госбюджет страны на 2023 год >>Увеличится также бюджет МВД Грузии. Он составит 1,1 миллиарда лари. Причина увеличения – повышение зарплат сотрудникам полиции на 20%. Бюджет администрации правительства, по прогнозу на 2023 год, составит 25 миллионов лари, а бюджет администрации президента – 9,6 миллиона лари.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, бюджет грузии, парламент грузии