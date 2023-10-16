https://sputnik-georgia.ru/20231016/za-chto-khotyat-otpravit-v-otstavku-prezidenta-gruzii---mnenie-predstavitelya-zurabishvili-283324902.html
За что хотят отправить в отставку президента Грузии – мнение представителя Зурабишвили
За что хотят отправить в отставку президента Грузии – мнение представителя Зурабишвили
В Грузии осуществляется крайнее ограничение и сковывание самого института президента, а не конкретно Саломе Зурабишвили, заявила Чугошвили 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T20:01+0400
2023-10-16T20:01+0400
2023-10-16T20:18+0400
политика
грузия
новости
саломе зурабишвили
тамара чугошвили
президент грузии
импичмент
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23345/21/233452121_0:0:1498:844_1920x0_80_0_0_23b96c86c77c6740ccd77db4560a706e.jpg
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Президента Грузии Саломе Зурабишвили хотят отправить в отставку из-за ее просьб европейским лидерам поддержать присвоение Грузии статуса страны-кандидата ЕС, заявила представитель главы государства в Конституционном суде, экс-депутат парламента Тамар Чугошвили. Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение главного закона страны президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента в понедельник, 16 октября. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. По ее словам, парламент не представил никаких доказательств того, что президент предприняла какие-либо действия, чтобы помешать вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Напротив, если пересмотреть заключение, то суд старается избежать этого вопроса, считает Чугошвили. "Эти встречи и их содержание, как и все остальные действия президента, касались того, чтобы попросить ведущих европейских лидеров поддержать предоставление Грузии статуса страны-кандидата", – сказала представитель президента. Импичмент президента: в "Грузинской мечте" рассказали, как будут действовать дальше >>Как отметила Чугошвили, в Грузии осуществляется крайнее ограничение и сковывание самого института президента, а не конкретно Саломе Зурабишвили. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства. Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2023
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23345/21/233452121_165:0:1498:1000_1920x0_80_0_0_e033d41f38f6c5e65bedf6ba2b8aeb1c.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , тамара чугошвили, президент грузии, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , тамара чугошвили, президент грузии, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
За что хотят отправить в отставку президента Грузии – мнение представителя Зурабишвили
20:01 16.10.2023 (обновлено: 20:18 16.10.2023)
В Грузии осуществляется крайнее ограничение и сковывание самого института президента, а не конкретно Саломе Зурабишвили, заявила Чугошвили
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Президента Грузии Саломе Зурабишвили хотят отправить в отставку из-за ее просьб европейским лидерам поддержать присвоение Грузии статуса страны-кандидата ЕС, заявила представитель главы государства в Конституционном суде, экс-депутат парламента Тамар Чугошвили.
Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение главного закона страны президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента в понедельник, 16 октября. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии.
"Правящее большинство и парламент посчитали, как они говорят, политически уместным отправить президента в отставку из-за того, что она просила европейских лидеров предоставить Грузии статус страны-кандидата", – сказала Чугошвили.
По ее словам, парламент не представил никаких доказательств того, что президент предприняла какие-либо действия, чтобы помешать вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата.
Напротив, если пересмотреть заключение, то суд старается избежать этого вопроса, считает Чугошвили.
"Эти встречи и их содержание, как и все остальные действия президента, касались того, чтобы попросить ведущих европейских лидеров поддержать предоставление Грузии статуса страны-кандидата", – сказала представитель президента.
Как отметила Чугошвили, в Грузии осуществляется крайнее ограничение и сковывание самого института президента, а не конкретно Саломе Зурабишвили.
"Это происходит в такой форме, что нет ее аналога. В мире не существует такой парламентской системы, где Конституция или Конституционный суд так сковывает президента или так определяет роль президента", – сказала Чугошвили.
Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства.
Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.