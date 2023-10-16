https://sputnik-georgia.ru/20231016/za-chto-khotyat-otpravit-v-otstavku-prezidenta-gruzii---mnenie-predstavitelya-zurabishvili-283324902.html

За что хотят отправить в отставку президента Грузии – мнение представителя Зурабишвили

За что хотят отправить в отставку президента Грузии – мнение представителя Зурабишвили

В Грузии осуществляется крайнее ограничение и сковывание самого института президента, а не конкретно Саломе Зурабишвили, заявила Чугошвили 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T20:01+0400

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2023-10-16T20:18+0400

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саломе зурабишвили

тамара чугошвили

президент грузии

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Президента Грузии Саломе Зурабишвили хотят отправить в отставку из-за ее просьб европейским лидерам поддержать присвоение Грузии статуса страны-кандидата ЕС, заявила представитель главы государства в Конституционном суде, экс-депутат парламента Тамар Чугошвили. Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение главного закона страны президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента в понедельник, 16 октября. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. По ее словам, парламент не представил никаких доказательств того, что президент предприняла какие-либо действия, чтобы помешать вопросу предоставления Грузии статуса страны-кандидата. Напротив, если пересмотреть заключение, то суд старается избежать этого вопроса, считает Чугошвили. "Эти встречи и их содержание, как и все остальные действия президента, касались того, чтобы попросить ведущих европейских лидеров поддержать предоставление Грузии статуса страны-кандидата", – сказала представитель президента. Импичмент президента: в "Грузинской мечте" рассказали, как будут действовать дальше >>Как отметила Чугошвили, в Грузии осуществляется крайнее ограничение и сковывание самого института президента, а не конкретно Саломе Зурабишвили. Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства. Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , тамара чугошвили, президент грузии, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента