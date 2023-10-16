https://sputnik-georgia.ru/20231016/kezerashvili-vazhnyy-instrument-v-rukakh-globalnoy-partii-voyny--kobakhidze-283325399.html
Кобахидзе: Кезерашвили – важный инструмент в руках "глобальной партии войны"
Кобахидзе: Кезерашвили – важный инструмент в руках "глобальной партии войны"
Глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России, считают в правящей... 16.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-16T20:49+0400
2023-10-16T20:49+0400
2023-10-16T20:58+0400
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давид кезерашвили
ираклий кобахидзе
михаил саакашвили
единое национальное движение
грузинская мечта - демократическая грузия
сша
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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, который финансирует радикальную оппозицию, является важным инструментом в руках "глобальной партии войны", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение". По утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". "Именно его руками финансируется "радикальная оппозиция" в Грузии. Исходя из этого, ему прощается все: и ограбление европейских пенсионеров, и совершенные в Грузии тяжкие преступления. Все ему прощается, потому что "глобальная партия войны" финансирует оппозиционные партии в Грузии, финансирует НПО и средства массовой информации", – заявил Кобахидзе. Рано радоваться! Новый посол США в Грузии из "глобальной партии войны" – "Сила народа" >>В начале апреля Кезерашвили дал интервью основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии и он один из них. Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и при желании готов помочь им. Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию. Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Грузинский народ не нуждается в опекуне – спикер парламента ответил на заявление посла США>>Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры.Сам Кезерашвили ранее назвал высказанные в сюжете ВВС обвинения "крайне ошибочными".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, давид кезерашвили, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, сша
грузия, новости, политика, давид кезерашвили, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, сша
Кобахидзе: Кезерашвили – важный инструмент в руках "глобальной партии войны"
20:49 16.10.2023 (обновлено: 20:58 16.10.2023)
Глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России, считают в правящей партии
ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, который финансирует радикальную оппозицию, является важным инструментом в руках "глобальной партии войны", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение".
"Он является важным инструментом в руках "глобальной партии войны", поэтому всех, кто его окружает, задерживают, кроме самого Кезерашвили. Его будут использовать, применять до тех пор, пока нужно. Как только он им больше не понадобится, они его тоже могут поставить на путь своих партнеров", – заявил Кобахидзе.
По утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией".
"Именно его руками финансируется "радикальная оппозиция" в Грузии. Исходя из этого, ему прощается все: и ограбление европейских пенсионеров, и совершенные в Грузии тяжкие преступления. Все ему прощается, потому что "глобальная партия войны" финансирует оппозиционные партии в Грузии, финансирует НПО и средства массовой информации", – заявил Кобахидзе.
В начале апреля Кезерашвили дал интервью основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии и он один из них. Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и при желании готов помочь им.
Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию.
Кто такой Кезерашвили
Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию.
В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его.
Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе.
Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры.Сам Кезерашвили ранее назвал высказанные в сюжете ВВС обвинения "крайне ошибочными".