https://sputnik-georgia.ru/20231016/kezerashvili-vazhnyy-instrument-v-rukakh-globalnoy-partii-voyny--kobakhidze-283325399.html

Кобахидзе: Кезерашвили – важный инструмент в руках "глобальной партии войны"

Кобахидзе: Кезерашвили – важный инструмент в руках "глобальной партии войны"

Глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России, считают в правящей... 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T20:49+0400

2023-10-16T20:49+0400

2023-10-16T20:58+0400

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михаил саакашвили

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

сша

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ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Экс-министр обороны Грузии Давид Кезерашвили, который финансирует радикальную оппозицию, является важным инструментом в руках "глобальной партии войны", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Кезерашвили заочно осужден в Грузии за присвоение более 5 миллионов евро, принадлежащих министерству обороны. Члены правящей партии "Грузинская мечта" называют Кезерашвили олигархом, который из-за кулис управляет главной оппозиционной партией страны "Единое национальное движение". По утверждению лидеров "Грузинской мечты", глобальная партия войны – это весомые политики за рубежом, которые стремятся втянуть Грузию в войну, открыть "второй фронт" против России. При этом крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников в "Грузинской мечте" называют "локальной партией войны", а также "радикальной оппозицией". "Именно его руками финансируется "радикальная оппозиция" в Грузии. Исходя из этого, ему прощается все: и ограбление европейских пенсионеров, и совершенные в Грузии тяжкие преступления. Все ему прощается, потому что "глобальная партия войны" финансирует оппозиционные партии в Грузии, финансирует НПО и средства массовой информации", – заявил Кобахидзе. Рано радоваться! Новый посол США в Грузии из "глобальной партии войны" – "Сила народа" >>В начале апреля Кезерашвили дал интервью основанному им оппозиционному телеканалу "Формула", в котором заявил, что сегодня очень мало людей помогает прозападному флангу Грузии и он один из них. Экс-министр добавил, что общается с новым менеджментом крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение" и при желании готов помочь им. Кезерашвили подчеркнул, что ушел из политики еще в 2008 году и не состоит ни в одной из партий, однако это не означает, что он не должен быть политически активным и не может иметь свою позицию. Кто такой Кезерашвили Давид Кезерашвили был министром обороны Грузии в 2006-2008 годах при президентстве Михаила Саакашвили. После смены власти в Грузии (2012 год) он покинул Грузию. В 2021 году Верховный суд заочно приговорил Кезерашвили к пяти годам тюрьмы за растрату, будучи министром обороны, 5 миллионов евро по т. н. делу об учениях. До этого суды двух инстанций оправдали его. Грузинский народ не нуждается в опекуне – спикер парламента ответил на заявление посла США>>Еще два дела находятся на стадии рассмотрения – о разгоне акции 7 ноября 2007 года и о вымогательстве имущества у бизнесменов – отца и сына Тамаза и Зураба Нижарадзе. Британская вещательная корпорация ВВС утверждает, что экс-министр обороны Грузии, гражданин Израиля Давид Кезерашвили, он же "Мистер Офшор", стоит за международной мошеннической схемой, т. н. колл-центрами, жертвами которых стали европейские пенсионеры.Сам Кезерашвили ранее назвал высказанные в сюжете ВВС обвинения "крайне ошибочными".Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, новости, политика, давид кезерашвили, ираклий кобахидзе, михаил саакашвили, единое национальное движение, грузинская мечта - демократическая грузия, сша