https://sputnik-georgia.ru/20230919/rano-radovatsya-novyy-posol-ssha-v-gruzii-iz-globalnoy-partii-voyny--sila-naroda-282434196.html
Рано радоваться! Новый посол США в Грузии из "глобальной партии войны" – "Сила народа"
Рано радоваться! Новый посол США в Грузии из "глобальной партии войны" – "Сила народа"
Дегнан и Данниган являются кадрами заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, говорится в заявлении движения 19.09.2023, Sputnik Грузия
2023-09-19T19:31+0400
2023-09-19T19:31+0400
2023-09-19T19:31+0400
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госдепартамент сша
общественное движение "сила народа"
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ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Новый посол США в Грузии Робин Данниган, так же как и ее предшественница Келли Дегнан, имеет тесные связи с главными исполнителями задач "глобальной партии войны", говорится в заявлении общественного движения "Сила народа". Движение "Сила народа" известно своей критикой посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан. Основавшие в августе 2022 года движение депутаты, бывшие члены правящей партии "Грузинская мечта", начали с призывов отмежеваться от провокаций грузинской "радикальной оппозиции", а после начали открыто обвинять Дегнан в том, что именно она стоит за радикалами и финансирует их. Авторы заявления утверждают, что как Дегнан, так и Данниган являются кадрами заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд. "А Нуланд – это та госпожа, которая, согласно распространенной информации, является главным проводником линии "глобальной партии войны" в Госдепартаменте и с особым энтузиазмом относится к кровавым войнам и революциям. Она также была вдохновительницей украинского "Майдана", – отмечают авторы заявления. При этом, как отмечено в заявлении, в свое время Нуланд была самым активным лоббистом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которому она, как видно, была "особенно благодарна за войну 2008 года". Дегнан уходит, скандалы остаются: глава МИД Грузии провел прощальную встречу с послом США >>Сама будущий посол Робин Данниган, как отмечено в заявлении, принимала непосредственное участие в организации революции на "Майдане" в Киеве. У нее тесные отношения как с Нуланд, так и с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и с одним из лидеров правящей партии Украины, председателя фракции "Слуга народа" Давидом Арахамия, которые, как утверждают авторы заявления, являются главными исполнителями задач "глобальной партии войны" на Украине. Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Данниган на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Грузии 14 января 2023 года. Сенат США официально утвердил Робин Данниган в качестве нового посла в Грузии в конце июля 2023 года. Робин Данниган до своего утверждения занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах была заместителем главы дипломатической миссии США в Австрии. С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года. Никто в Грузии не думает, как посол США – Кобахидзе ответил на заявление дипломата>>Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре. Келли Дегнан была официально назначена на должность посла США в Грузии в конце 2019 года. К выполнению своих обязанностей Дегнан приступила в январе 2020 года. До этого Дегнан занимала должность заместителя посла США в Италии. Она также была заместителем в американской дипломатической миссии в Косово. Скандалы в ГрузииДипломатическая деятельность Дегнан в Грузии связана не с одним скандалом. Большинство из них связаны с новым общественным движением "Сила народа", которое появилось в августе 2022 года. Новое общественное движение было укомплектовано из бывших депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Созара Субари, Дмитрия Хундадзе, Михаила Кавелашвили и Гурама Мачарашвили. По словам лидеров "Силы народа", после начала конфликта на Украине посол встречалась с Иванишвили и требовала от него, чтобы в Грузии открылся второй фронт. Дегнан обвинения опровергла и заявила, что с Иванишвили она давно не встречалась. В ответ основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили прервал долгое молчание. Он подтвердил информацию о том, что встречался с послом США после начала событий на Украине, и то, что Грузию пытаются втянуть в войну определенные силы. Грузинский народ не нуждается в опекуне – спикер парламента ответил на заявление посла США>>Вскоре после этого в адрес Дегнан прозвучали новые обвинения – на этот раз в давлении на судью Лашу Чхартишвили, который вынес обвинительный приговор гендиректору и основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия. Последний скандал, связанный с Дегнан, касается ее интервью иностранному СМИ, где посол затронула вопрос системы электронных выборов, внедренной в Грузии. Никто в Грузии не думает, как посол США – Кобахидзе ответил на заявление дипломата>>По ее словам, практика в США показала, что система не гарантирует, что все будет "чисто и честно", системой также можно манипулировать, если люди не понимают, как она работает. Заявление Дегнан раскритиковал член парламентского большинства Ираклий Заркуа, назвав дипломата вредителем. По словам Заркуа, Дегнан не состоялась как посол, а за время нахождения на посту она не учла, что была не представителем партии, а государства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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грузия, новости, политика, сша, келли дегнан, виктория нуланд, госдепартамент сша, общественное движение "сила народа"
грузия, новости, политика, сша, келли дегнан, виктория нуланд, госдепартамент сша, общественное движение "сила народа"
Рано радоваться! Новый посол США в Грузии из "глобальной партии войны" – "Сила народа"
Дегнан и Данниган являются кадрами заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд, говорится в заявлении движения
ТБИЛИСИ, 19 сен — Sputnik. Новый посол США в Грузии Робин Данниган, так же как и ее предшественница Келли Дегнан, имеет тесные связи с главными исполнителями задач "глобальной партии войны", говорится в заявлении общественного движения "Сила народа".
Движение "Сила народа" известно своей критикой посольства и посла США в Грузии Келли Дегнан. Основавшие в августе 2022 года движение депутаты, бывшие члены правящей партии "Грузинская мечта", начали с призывов отмежеваться от провокаций грузинской "радикальной оппозиции", а после начали открыто обвинять Дегнан в том, что именно она стоит за радикалами и финансирует их.
"Уход Келли Дегнан из Грузии вызвал всеобщую радость в грузинском обществе. Появилась надежда, что хоть сейчас страна успокоится и грузино-американские отношения снова наладятся. Однако радость может оказаться преждевременной, на что указывают биографии нового посла и его заместителя", – говорится в заявлении общественного движения.
Авторы заявления утверждают, что как Дегнан, так и Данниган являются кадрами заместителя госсекретаря США по политическим вопросам Виктории Нуланд.
"А Нуланд – это та госпожа, которая, согласно распространенной информации, является главным проводником линии "глобальной партии войны" в Госдепартаменте и с особым энтузиазмом относится к кровавым войнам и революциям. Она также была вдохновительницей украинского "Майдана", – отмечают авторы заявления.
При этом, как отмечено в заявлении, в свое время Нуланд была самым активным лоббистом экс-президента Грузии Михаила Саакашвили, которому она, как видно, была "особенно благодарна за войну 2008 года".
Сама будущий посол Робин Данниган, как отмечено в заявлении, принимала непосредственное участие в организации революции на "Майдане" в Киеве.
У нее тесные отношения как с Нуланд, так и с главой Офиса президента Украины Андреем Ермаком и с одним из лидеров правящей партии Украины, председателя фракции "Слуга народа" Давидом Арахамия, которые, как утверждают авторы заявления, являются главными исполнителями задач "глобальной партии войны" на Украине.
"Что касается заместителя посла Алана Парселла, то он возглавлял политический отдел посольства США во время "Майдана", и очевидно, что он был отправлен в Грузию именно из-за своего революционного опыта", – говорится в заявлении движения.
Президент США Джо Байден выдвинул кандидатуру Робин Данниган на должность Чрезвычайного и Полномочного Посла в Грузии 14 января 2023 года. Сенат США официально утвердил Робин Данниган в качестве нового посла в Грузии в конце июля 2023 года.
Робин Данниган до своего утверждения занимала должность заместителя помощника госсекретаря по делам Центральной и Восточной Европы. В 2018-2021 годах была заместителем главы дипломатической миссии США в Австрии.
С 2014 по 2017 год Робин Данниган занимала должность заместителя помощника госсекретаря в Бюро энергетических ресурсов Государственного департамента. Данниган работает в Государственном департаменте с 1992 года.
Данниган также работала в посольствах США во Вьетнаме, Чили, Турции, Кубе и Сальвадоре.
Келли Дегнан была официально назначена на должность посла США в Грузии в конце 2019 года. К выполнению своих обязанностей Дегнан приступила в январе 2020 года. До этого Дегнан занимала должность заместителя посла США в Италии. Она также была заместителем в американской дипломатической миссии в Косово.
Скандалы в Грузии
Дипломатическая деятельность Дегнан в Грузии связана не с одним скандалом. Большинство из них связаны с новым общественным движением "Сила народа", которое появилось в августе 2022 года.
Новое общественное движение было укомплектовано из бывших депутатов правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Созара Субари, Дмитрия Хундадзе, Михаила Кавелашвили и Гурама Мачарашвили.
"Сила народа" начало свою деятельность с критических писем и заявлений в адрес посла США. Первое громкое обвинение было сделано еще до официального появления движения в июле 2022 года о якобы давлении на основателя "Грузинской мечты", миллиардера Бидзину Иванишвили со стороны Келли Дегнан.
По словам лидеров "Силы народа", после начала конфликта на Украине посол встречалась с Иванишвили и требовала от него, чтобы в Грузии открылся второй фронт.
Дегнан обвинения опровергла и заявила, что с Иванишвили она давно не встречалась.
В ответ основатель "Грузинской мечты" Бидзина Иванишвили прервал долгое молчание. Он подтвердил информацию о том, что встречался с послом США после начала событий на Украине, и то, что Грузию пытаются втянуть в войну определенные силы.
Вскоре после этого в адрес Дегнан прозвучали новые обвинения – на этот раз в давлении на судью Лашу Чхартишвили, который вынес обвинительный приговор гендиректору и основателю оппозиционного телеканала "Мтавари архи" Ники Гварамия.
Последний скандал, связанный с Дегнан, касается ее интервью иностранному СМИ, где посол затронула вопрос системы электронных выборов, внедренной в Грузии.
По ее словам, практика в США показала, что система не гарантирует, что все будет "чисто и честно", системой также можно манипулировать, если люди не понимают, как она работает.
Заявление Дегнан раскритиковал член парламентского большинства Ираклий Заркуа, назвав дипломата вредителем. По словам Заркуа, Дегнан не состоялась как посол, а за время нахождения на посту она не учла, что была не представителем партии, а государства.