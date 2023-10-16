https://sputnik-georgia.ru/20231016/prezident-gruzii-narushila-konstitutsiyu---pervaya-otsenka-politikov-na-reshenie-suda-283304555.html

Президент Грузии нарушила Конституцию – первые оценки политиков о решении суда

Президент Грузии нарушила Конституцию – первые оценки политиков о решении суда

Конституционный суд Грузии подтвердил, что Саломе Зурабишвили нарушила главный закон страны 16.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-16T16:31+0400

2023-10-16T16:31+0400

2023-10-16T17:10+0400

политика

грузия

новости

ираклий кадагишвили

саломе зурабишвили

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

конституция грузии

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/06/10/267538129_0:134:1280:854_1920x0_80_0_0_622997b84ce30a9d1f85b34d120e5b60.jpg

ТБИЛИСИ, 16 окт — Sputnik. Решение Конституционного суда Грузии о нарушении президентом Саломе Зурабишвили главного закона страны вызвало противоположную реакцию со стороны правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" и оппозиции. Конституционный суд Грузии в понедельник подтвердил нарушение Конституции президентом Саломе Зурабишвили в рамках процедуры импичмента. Согласно решению суда, президент Грузии 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Решение окончательное и не подлежит обжалованию или пересмотру.Кроме того, по словам Ираклия Кадагишвили, вопрос импичмента будет включен в повестку дня парламента в течение двух недель, а затем состоится голосование. Заранее нельзя сказать, какими будут результаты голосования, подчеркнул депутат. Зурабишвили предала Конституцию Грузии – лидер "Грузинской мечты">>По словам депутата от правящей партии Ираклия Заркуа, "Грузинская мечта" преследовала одну цель – донести до всех, что Зурабишвили нарушила Конституцию.Между тем, по словам лидера оппозиционной партии "Лело для Грузии" Бадри Джапаридзе, Конституционный суд исполнил волю правящей партии. Как отметил лидер "Лело", вся авантюра, которую начала правящая партия направлена на то, чтобы помешать Саломе Зурабишвили осуществлять важные визиты, которые направлены на получение Грузией статуса страны-кандидата в Евросоюз. А по словам депутата от партии "Стратегия Агмашенебели" Пааты Маджгаладзе, решение суда было фарсом. Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии" во время трех визитов, согласно которой президент имеет право осуществлять представительные функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Судейская коллегия в течение трех дней слушала аргументы сторон о том, имела ли Зурабишвили право на зарубежные визиты без одобрения правительства.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2023

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия

политика, грузия, новости, ираклий кадагишвили, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, конституция грузии, конституционный суд грузии