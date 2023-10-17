https://sputnik-georgia.ru/20231017/283337489.html

Европа – за бортом: в Пекине строят инфраструктуру нового мира

Европа – за бортом: в Пекине строят инфраструктуру нового мира

Уникальный случай – на форуме в Пекине будет представлен на том или ином уровне фактически весь мир, кроме некоторых гордых членов западной группы государств 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T17:07+0400

2023-10-17T17:07+0400

2023-10-17T17:07+0400

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А именно, по свежим данным: 150 стран и 30 международных организаций — все они участвуют в китайском проекте "Один пояс, один путь". Больше по составу участников — только ООН, пишет колумнист РИА Новости.Есть две причины успеха этого проекта. Первая: то, что старый мир уходит, и почему он уходит — это-то всем ясно. Неясно, каким будет новый мир, точнее, каким мы его построим. И как раз контуры такого мира наглядно и конкретно обозначаются по мере развития проекта "Пояс и путь".И вторая причина успеха этой инициативы: она работает. Работает уже десять лет, многое можно потрогать и изучить. Дело в том, что никому не возбраняется выдвигать прекрасные идеи о том, какой новый мир нам нужен: в этом могут участвовать государственные деятели, публицисты, поэты, да хоть астрологи. Но "Пояс и путь" — это уже не только идеи, это немалый опыт, подлежащий изучению. Вот за этим и едут в Пекин.Только что там вышла публикация, которая достойна того, чтобы стать мировым бестселлером. Это Белая книга Госсовета (правительства) под названием "Инициатива "Пояс и путь": ключевая несущая конструкция глобального сообщества единой судьбы". И самое интересное в ней, повторим, — это факты об уже достигнутом за минувшие десять лет.Ядерные силы США не готовы к конфликту с Россией и Китаем – доклад конгресса>>Начиналось все десятилетие назад с простой идеи: нужно развивать торговую инфраструктуру, то есть железные дороги, перевалочные базы и склады, портовые узлы. Отражала такая концепция простую реальность: Китай был накануне получения статуса (вскоре и достигнутого) первой торговой державы мира — с обгоном США. Но тогдашняя инфраструктура мировых торговых потоков была построена за десятилетия и столетия под другую торговлю — между Западом и его периферией, ранее колониальной. А Китай все больше ориентировался на другие товаропотоки — со странами, которые сейчас называют Глобальным Югом и мировым большинством. И получалось, что для новых схем торговли нужен новый мир — во всех смыслах.И вот сейчас мы читаем в той самой Белой книге о самых западных точках созданных Китаем торговых маршрутов — о порте Пирей в Греции, ставшем благодаря организованной Китаем реконструкции средиземноморским лидером по контейнерным перевозкам. Или о такой же ситуации с Венгрией и Хорватией, но тут есть отдельный сюжет о том, кто и как пытается заблокировать участие Европы в подобных проектах, и нетрудно догадаться, кому они мешают. Америка признала поражение в санкционной войне с Россией>>Но несчастные европейцы видят создание таких же портов на Шри-Ланке, в Нигерии или в Латинской Америке и понимают, что жизнь проплывает мимо.В той же книге общие цифры: в прошлом году товарооборот Китая с партнерами по проекту вырос до 2,9 трл долларов и растет в среднем на 6,4% в год, потихоньку обгоняя прежнюю торговлю с Западом. Китайские строители исполнили по всему миру работ на 1,3 трл долларов, а новых контрактов подписано уже на два триллиона.Это не все. Торговля двигает не только производства (и этим поднимает благосостояние стран и континентов) — она вызывает необходимость в создании новых промышленных стандартов, финансовых структур и систем расчетов. Еще есть коммерческий суд и арбитраж. Но не забудем сотрудничество ученых и разработчиков новых технологий, а также музеев, театров и культурных центров.Вот так — естественным путем и постепенно — создается новый мир, непохожий на прежний, замыкавшийся на столицах бывших колониальных метрополий. И уже только по мере его возникновения возводится надстройка в виде новых принципов того, как страны и народы должны общаться друг с другом. Причем эти принципы не диктуются из Пекина — прежде всего потому, что первейший из таких принципов: никто ничего и никому диктовать не должен, можно только договариваться. Кстати, с этих принципов та самая Белая книга начинается, и они нам что-то напоминают.США бьют тревогу: Россия и Китай лишают Америку ключевой монополии>>А напоминают они мысли, которые высказываются руководством России. Например, шесть принципов жизни в новом и правильном мире, выдвинутые в выступлении Владимира Путина на дискуссионном клубе "Валдай".Почему за каждым словом Путина, гостя форума в Пекине, будут следить так же, как за словами хозяина форума Си Цзиньпина? Потому что у обоих лидеров слова сопряжены с делом, они не только выдвигают идеи о правильном будущем — они сопровождают их конкретными поступками, наглядно делающими мир лучше и справедливее.Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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Дмитрий Косырев https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23168/52/231685296_189:0:751:561_100x100_80_0_0_fb0c94a1b7d3bc82ea3b3d2cb31d9ba6.jpg

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в мире, аналитика, новости, пекин, китай, европа, владимир путин, си цзиньпин, обострение ситуации вокруг украины, украина: 30 лет независимости, украина, колумнисты