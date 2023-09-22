https://sputnik-georgia.ru/20230922/ugolovschina-ili-politika--s-chem-assotsiiruetsya-v-gruzii-imya-otara-partskhaladze-282573209.html

Уголовщина или политика? – с чем ассоциируется в Грузии имя Отара Парцхаладзе

Уголовщина или политика? – с чем ассоциируется в Грузии имя Отара Парцхаладзе

Обнародованный на днях пространный список юридических и физических лиц, против которых Госдеп и Минфин США дополнительно ввели персональные санкции, подал... 22.09.2023, Sputnik Грузия

2023-09-22T22:43+0400

2023-09-22T22:43+0400

2023-09-22T22:50+0400

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Цель документа обозначена ясно – предотвратить несанкционируемый доступ к западным технологиям, деньгам и финансовым каналам, которые используются российской стороной при ведении войны на Украине. То есть речь идет о лицах и организациях, подозреваемых в организации пособничества при нарушении учрежденных против России санкций. В том числе и в технологической сфере! Обвинения серьезные. Правда, если судить по существу, к Грузии как таковой новый санкционный список имеет довольно косвенное отношение. Разве то, что среди прочих в нем, как уклончиво было указано, фигурирует… российский олигарх грузинского происхождения. Связь, прямо скажем, условная. В России полно олигархов самого разного этнического происхождения, и вряд ли кто возьмется утверждать, что бизнес любого из них кристально прозрачен. Будто почувствовав, что с прилагательным "грузинский" получился некоторый перебор, представитель Госдепа Мэтью Миллер счел нужным уточнить, отвечая на вопрос журналиста: никакие санкции, введенные против индивидуального лица, не смогут изменить перспективы американо-грузинских отношений. Тем не менее это "индивидуальное лицо" свободно могло затеряться в длинных столбцах перечня из 150 имен и названий. Словно опасаясь, как бы имя не проскользнуло незамеченным, госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен прокомментировал факт в отдельном заявлении. В нем вместе с грузино-российским олигархом он упомянул офицера российской разведки, подчеркнув, что "их использовали для влияния на грузинское общество и проведения политики в пользу России". Надо полагать, американские госструктуры располагают убедительными аргументами на сей счет. Однако в данном случае нас интересуют не подробности того, как Федеральная служба безопасности РФ или другие спецслужбы мира пытаются оказывать влияние на общество в тех или иных странах. В конце концов, это одно из главных направлений их деятельности. Нас больше волнует, что кроется за подобными разоблачениями и каковы могут быть их последствия для нашей страны в целом. А потому хватит интриговать любопытного читателя! Отбросим эти многозначительные оговорки – "индивидуальное лицо", "возможно", "вероятно", "по-видимому". Речь идет об Отаре Парцхаладзе – персоне в Грузии хорошо известной, причем известной отнюдь не с лучшей стороны. Сам Парцхаладзе, понятно, обвинения в свой адрес решительно отметает. Хотя вряд ли кто станет верить человеку с такой биографией, как у него. Некоторые из криминальных инцидентов, в которых он был замешан, подтверждены и сомнений не вызывают. Это и магазинная кража, за которую он был осужден в Германии. И зафиксированное на видеокамеру избиение начальника службы госаудита Лаши Тордия. И другие факты, некоторые из которых он и сам не отрицает. Впрочем, имя Парцхаладзе упоминают и в связи с гораздо более громкими, темными, крупными делами, включая попытку поживиться за счет грузинского бюджета. Кто стоит за введением санкций в отношении бывшего генпрокурора Грузии? Ответ Мдинарадзе >>То есть необходимость тщательного расследования его деятельности ни у кого сомнений не вызывает. Вопрос в том, насколько обоснованно и оправданно увязывать его персону с деятельностью политического спектра страны и априори обвинять в причастности Бидзину Иванишвили. Радикальная оппозиция и даже президент охотно ухватились за заявление американского госсекретаря и стали давать событию широкую интерпретацию. Особенно в связи с упоминанием российских спецслужб, более знакомых широкой публике по устрашающим аббревиатурам "ка-гэ-бе" и "эф-эс-бе". Самая большая беда для власти, когда оказывается, что генеральный прокурор был агентом ФСБ или КГБ, явно торопясь отвести от себя внимание общественности, заявила Саломе Зурабишвили. Уточним, Энтони Блинкен не называл Парцхаладзе агентом. За 10 лет, минувших с его рекордно короткого 40-дневного пребывания в должности генерального прокурора, ничего не говорилось и о его связях с ФСБ. Ну а КГБ, судя по возрасту, он мог быть завербован только юным подростком, что, согласитесь, не очень вяжется со спецификой этой грозной организации… Российскому олигарху, надо полагать, есть за что ответить. Но как это связано с грузинским правительством? Прежде чем попасть в санкционные списки, он даже границу Грузии нелегально не пересек… Впрочем, биография его очень насыщенна, и председатель "Национального движения" Леван Хабеишвили прочно за это ухватился. Телеканал "Мтавари", рассказывая об одной из криминальных схем Парцхаладзе по присвоению денег, назвал ее соавтором бизнесмена Учу Мамацашвили. Что вполне может смахивать на правду. Вот только секрет "принципиальности", как выяснилось, в том, что, по имеющейся информации, Мамацашвили – двоюродный брат Бидзины Иванившили. Не удосужившись обзавестись фактами, Хабеишвили гневно обвинил в хищении миллионов не только Парцхаладзе и Мамацашвили, но и Иванишвили. Я не Бидзина Иванишвили, но, думаю, для него, как и для меня, должен существовать предел личной ответственности. Если уж на то пошло, я не имею ни малейшего представления, чем занимаются мои двоюродные братья и сестры. Да и понятие "человек из окружения Иванишвили" очень абстрактно – оно, это окружение, слишком велико. Не занимая официальных должностей, вряд ли он обязан самолично выискивать факты, компрометирующие тех, кто его окружает. На то есть правоохранительные органы и, если угодно, власть и оппозиция… Скандал вокруг санкционного экс-генпрокурора Грузии: Нацбанк покинули два вице-президента>>Лидер партии "Дроа" ("Время пришло) Элене Хоштария вообще считает новые американские санкции (где фигурирует лишь имя этнического грузина, зарегистрированного в Едином государственном реестре предпринимателей РФ) полным разоблачением "Грузинской мечты". А Леван Хабеишвили, написав, что "будет продолжение, и гораздо интереснее, чем можно себе представить", с учетом общей ситуации в стране, адресовал свои угрозы даже не Иванишвили, а всему грузинскому обществу. Это подтверждает – шум вокруг Парцхаладзе продиктован исключительно политическими мотивами. Из заявления Госдепа вообще следует вывод, что не будь Украины, американцам не было бы до него никакого дела. Что в целом логично и понятно. Непонятно, почему криминальные детали столь одиозной персоны так мало волнуют грузинскую оппозицию, которая ограничилась переводом стрелок на партию власти? В свое время "Мечта", победив на выборах, ограничилась огульными обвинениями в адрес "Единого национального движения". Нынешняя оппозиция , продолжая "традицию", судя по всему, тоже не желает глубоко разбираться и публично озвучивать преступные схемы. Это наводит на очень нездоровые и мрачные размышления. Экс-генпрокурор Грузии под санкциями США: СГБ изучает вопрос >>Можно предположить, что оппозиционных лидеров волнуют вовсе не Парцхаладзе и ему подобные. И даже не Иванишвили и не власть, стремление к которой часто ставят им в упрек (хоть это и важный мотив оппозиционной деятельности). К сожалению, из происходящего можно заключить, что большинству грузинских политиков интересны исключительно финансовые потоки и возможность повернуть их себе на пользу! Мы уже высказывали мнение, что политику у нас нередко хотят сделать прикрытием, позволяющим избежать ответственности за противозаконные манипуляции. К сожалению, есть основания добавить, что и уголовные деяния, оказывается, можно бесцеремонно возводить в ранг политики, используя их для проведения узкопартийных и личных интересов. Последствия скандала вокруг попавшего в санкционный список Отара Парцхаладзе свидетельствуют о том, что не исключена опасность превращения подобной практики в одну из характерных примет грузинской политической жизни. Мнение автора может не совпадать с позицией редакции.

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колумнисты, грузия, аналитика, отар парцхаладзе, бидзина иванишвили, леван хабеишвили, единое национальное движение, фсб, сгб, сша, украина, германия