https://sputnik-georgia.ru/20231017/prezident-gruzii-deystvuet-koordinirovanno-s-radikalnoy-oppozitsiey--kobakhidze-283379187.html
Президент Грузии действует координированно с "радикальной оппозицией" – Кобахидзе
Президент Грузии действует координированно с "радикальной оппозицией" – Кобахидзе
В правящей партии считают, что президент Грузии действует сообща с оппозицией, которая раньше называла ее агентом 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T17:49+0400
2023-10-17T17:49+0400
2023-10-17T17:53+0400
политика
грузия
новости
ираклий кобахидзе
грузинская мечта - демократическая грузия
единое национальное движение
саломе зурабишвили
импичмент
«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
конституция грузии
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. "Радикальная оппозиция" и президент Грузии Саломе Зурабишвили имеют полную координацию действий и вместе придумывают "картинку", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Комментируя решение Конституционного суда, который подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции, Зурабишвили заявила, что не собирается никуда уходить и пообещала прийти в парламент в день голосования по вопросу импичмента. Она также посоветовала оппозиции, если они хотят получить "сильную картинку", не участвовать в голосовании и "встать снаружи" для создания сильной картины. В правящей партии "радикальной оппозицией" называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. Как отметил Кобахидзе, подтвердилась, что Зурабишвили нарушала Конституцию в надежде на "Национальное движение". При этом Кобахидзе напомнил, что это та политическая партия, которая в свое время назвала Зурабишвили агентом. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Партия "Гирчи" не намерена принимать указания президента по вопросу импичмента>>По словам Кобахидзе, в своем заявлении президент прямо атаковала Конституционный суд Грузии без каких-либо аргументов и была невежлива в отношении членов законодательного органа. Между тем парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе заявил, что призыв Зурабишвили был адресован тем оппозиционным депутатам, которые настроены по отношению к этому процессу так же, как и сама президент.При этом, по словам Мсхиладзе, президент приглашена в парламент, и у нее будет право выступить с речью. Законодательный орган рассмотрит вопрос об отставке президента Грузии Саломе Зурабишвили путем импичмента в среду, 18 октября. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили во время трех зарубежных визитов нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, саломе зурабишвили , импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, конституция грузии, конституционный суд грузии
политика, грузия, новости, ираклий кобахидзе, грузинская мечта - демократическая грузия, единое национальное движение, саломе зурабишвили , импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, конституция грузии, конституционный суд грузии
Президент Грузии действует координированно с "радикальной оппозицией" – Кобахидзе
17:49 17.10.2023 (обновлено: 17:53 17.10.2023)
В правящей партии считают, что президент Грузии действует сообща с оппозицией, которая раньше называла ее агентом
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. "Радикальная оппозиция" и президент Грузии Саломе Зурабишвили имеют полную координацию действий и вместе придумывают "картинку", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе.
Комментируя решение Конституционного суда, который подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции, Зурабишвили заявила, что не собирается никуда уходить и пообещала прийти в парламент в день голосования по вопросу импичмента. Она также посоветовала оппозиции, если они хотят получить "сильную картинку", не участвовать в голосовании и "встать снаружи" для создания сильной картины.
"Радикальная оппозиция" и Зурабишвили имеют полную координацию действий. Вчера она сделала удивительное заявление, сказав радикальной оппозиции и коллективному "Нацдвижению", что для более сильной картины "я останусь одна, а вы выйдите наружу". Саломе Зурабишвили и "Нацдвижение" вместе придумывают "картинку", – заявил Кобахидзе.
В правящей партии "радикальной оппозицией" называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников.
Как отметил Кобахидзе, подтвердилась, что Зурабишвили нарушала Конституцию в надежде на "Национальное движение".
"Я призываю ее не прибеднятся, в том числе сидя в одиночестве и следуя этому сценарию. Она хорошо знает, что перспектива ее отстранения равна нулю. Естественно, "Нацдвижение" не поддержит ее импичмент", – отметил Кобахидзе.
При этом Кобахидзе напомнил, что это та политическая партия, которая в свое время назвала Зурабишвили агентом.
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
По словам Кобахидзе, в своем заявлении президент прямо атаковала Конституционный суд Грузии без каких-либо аргументов и была невежлива в отношении членов законодательного органа.
"Ни в одном из аргументов не говорилось, что именно не понравилось в решении, использовались грубые термины "позор" и т. д. Более того, по отношению к депутатам эта дама была прямо невежлива... Как может президент Грузии, который согласно Конституции должен быть внепартийным и нейтральным, быть невежливым? Это тоже ее проблема и дело", – отметил Кобахидзе.
Между тем парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе заявил, что призыв Зурабишвили был адресован тем оппозиционным депутатам, которые настроены по отношению к этому процессу так же, как и сама президент.
"Когда "Грузинской мечте" нужно было набрать 94 голоса, случилось так, что сами депутаты выясняли между собой, кто из них нажал на кнопку. Поэтому, чтобы изначально избежать такой неопределенности, это был просто призыв президента к тем, кто считает, что этот процесс направлен против евроинтеграции Грузии, чтобы те депутаты встали снаружи и выразили свой протест", – заявил Мсхиладзе.
При этом, по словам Мсхиладзе, президент приглашена в парламент, и у нее будет право выступить с речью.
"Она обязательно выступит с речью, потому что это предусмотрено процедурой", – отметил Мсхиладзе.
Законодательный орган рассмотрит вопрос об отставке президента Грузии Саломе Зурабишвили путем импичмента в среду, 18 октября.
Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили во время трех зарубежных визитов нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.