https://sputnik-georgia.ru/20231017/prezident-gruzii-deystvuet-koordinirovanno-s-radikalnoy-oppozitsiey--kobakhidze-283379187.html

Президент Грузии действует координированно с "радикальной оппозицией" – Кобахидзе

Президент Грузии действует координированно с "радикальной оппозицией" – Кобахидзе

В правящей партии считают, что президент Грузии действует сообща с оппозицией, которая раньше называла ее агентом 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T17:49+0400

2023-10-17T17:49+0400

2023-10-17T17:53+0400

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ираклий кобахидзе

грузинская мечта - демократическая грузия

единое национальное движение

саломе зурабишвили

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

конституция грузии

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. "Радикальная оппозиция" и президент Грузии Саломе Зурабишвили имеют полную координацию действий и вместе придумывают "картинку", заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе. Комментируя решение Конституционного суда, который подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции, Зурабишвили заявила, что не собирается никуда уходить и пообещала прийти в парламент в день голосования по вопросу импичмента. Она также посоветовала оппозиции, если они хотят получить "сильную картинку", не участвовать в голосовании и "встать снаружи" для создания сильной картины. В правящей партии "радикальной оппозицией" называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников. Как отметил Кобахидзе, подтвердилась, что Зурабишвили нарушала Конституцию в надежде на "Национальное движение". При этом Кобахидзе напомнил, что это та политическая партия, которая в свое время назвала Зурабишвили агентом. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Партия "Гирчи" не намерена принимать указания президента по вопросу импичмента>>По словам Кобахидзе, в своем заявлении президент прямо атаковала Конституционный суд Грузии без каких-либо аргументов и была невежлива в отношении членов законодательного органа. Между тем парламентский секретарь президента Георгий Мсхиладзе заявил, что призыв Зурабишвили был адресован тем оппозиционным депутатам, которые настроены по отношению к этому процессу так же, как и сама президент.При этом, по словам Мсхиладзе, президент приглашена в парламент, и у нее будет право выступить с речью. Законодательный орган рассмотрит вопрос об отставке президента Грузии Саломе Зурабишвили путем импичмента в среду, 18 октября. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. Во время разбирательства в Конституционном суде депутаты от "Грузинской мечты" настаивали на том, что Зурабишвили во время трех зарубежных визитов нарушила 52-ю статью Конституции Грузии "Полномочия президента Грузии", согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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