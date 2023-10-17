https://sputnik-georgia.ru/20231017/partiya-girchi-ne-namerena-prinimat-ukazaniya-prezidenta-po-voprosu-impichmenta-283371447.html
Партия "Гирчи" не намерена принимать указания президента по вопросу импичмента
Партия "Гирчи" не намерена принимать указания президента по вопросу импичмента
Лидеры партии ранее зафиксировали свою позицию и заявили, что не будут принимать участия в голосовании 17.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-17T16:06+0400
2023-10-17T16:06+0400
2023-10-17T16:06+0400
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саломе зурабишвили
партия "гирчи"
герман сабо
грузинская мечта - демократическая грузия
импичмент
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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" не настроена принимать прямые указания от президента Грузии Саломе Зурабишвили о голосовании по вопросу импичмента в парламенте, заявил депутат Герман Сабо. Комментируя решение Конституционного суда, который подтвердил нарушение президентом главного закона страны, Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается никуда уходить. Кроме того, она пообещала прийти в парламент в день голосования по вопросу импичмента и призвала оппозицию не принимать участия в голосовании.Вместе с тем Сабо отметил, что лидеры партии уже зафиксировали свою позицию и заявили, что не будут принимать участия в голосовании, поэтому подвергать их слова сомнению оскорбительно. Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Иск в суд подали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в рамках процедуры импичмента президента. Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата. На суде защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО. Судейская коллегия большинством голосов сочла более аргументированными доводы "Грузинской мечты". Согласно решению Конституционного суда Грузии, президент 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии. Конституционный суд констатировал нарушение Конституции президентом Грузии. На это решение суда отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив: "Я не уйду в отставку, я пойду в парламент. Я хочу посоветовать оппозиции: если они хотят иметь сильный имидж, стойте снаружи, а я буду внутри". Обновленный Кодекс обороны С 2025 года призыв будет осуществляться только на военную службу, которая теперь называется "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки. Священники всех конфессий будут проходить альтернативную службу, а студенты по желанию смогут выбрать подходящий себе вариант – раз в год в течение месяца или усиленный курс для получения офицерского звания без отрыва от учебы. Армия Грузии – изменится ли численность в 2024 году?>>Сама военная служба теперь делится на регулярную и резервную службу. Регулярная военная служба включает в себя профессиональную и срочную службу, а резервная – активную резервную службу и мобилизационный резерв. При этом активная резервная служба делится на территориальную резервную службу и резерв специалистов, а мобилизационный резерв состоит из мобилизационного резерва высокой готовности и общего мобилизационного резерва. Статус военнослужащего теперь будут иметь только лица, служащие в силах обороны, а остальные будут иметь специальные звания.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, новости, грузия, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , партия "гирчи", герман сабо, грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
политика, новости, грузия, тбилиси, европа, саломе зурабишвили , партия "гирчи", герман сабо, грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента
Партия "Гирчи" не намерена принимать указания президента по вопросу импичмента
Лидеры партии ранее зафиксировали свою позицию и заявили, что не будут принимать участия в голосовании
ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Оппозиционная партия "Гирчи" не настроена принимать прямые указания от президента Грузии Саломе Зурабишвили о голосовании по вопросу импичмента в парламенте, заявил депутат Герман Сабо.
Комментируя решение Конституционного суда, который подтвердил нарушение президентом главного закона страны, Саломе Зурабишвили заявила, что не собирается никуда уходить. Кроме того, она пообещала прийти в парламент в день голосования по вопросу импичмента и призвала оппозицию не принимать участия в голосовании.
"Поскольку президент не наложила вето на поистине проблемный "Кодекс обороны", мы не настроены принимать от нее прямые указания. Мы будем наблюдать за процессом, будем в зале и скажем свое слово", – заявил Сабо.
Вместе с тем Сабо отметил, что лидеры партии уже зафиксировали свою позицию и заявили, что не будут принимать участия в голосовании, поэтому подвергать их слова сомнению оскорбительно.
Конституционный суд Грузии подтвердил нарушение Зурабишвили 52-й статьи Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства. Иск в суд подали депутаты от правящей партии "Грузинская мечта - демократическая Грузия" в рамках процедуры импичмента президента.
Без поддержки оппозиции парламентскому большинству, представленному "Грузинской мечтой" и членами движения "Сила народа", не довести процедуру импичмента до конца, так как нужно как минимум 100 голосов, а у большинства на сегодняшний день всего 84 мандата.
Депутаты от правящей партии запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
На суде защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.
Судейская коллегия большинством голосов сочла более аргументированными доводы "Грузинской мечты". Согласно решению Конституционного суда Грузии, президент 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года во время рабочих визитов за рубеж осуществила представительские функции в сфере международных отношений без согласия правительства Грузии, чем нарушила 52-ю статью Конституции Грузии.
Конституционный суд констатировал нарушение Конституции президентом Грузии. На это решение суда отреагировала президент Грузии Саломе Зурабишвили, заявив: "Я не уйду в отставку, я пойду в парламент. Я хочу посоветовать оппозиции: если они хотят иметь сильный имидж, стойте снаружи, а я буду внутри".
Обновленный Кодекс обороны
С 2025 года призыв будет осуществляться только на военную службу, которая теперь называется "Национальная срочная военная служба". При этом он будет осуществляться из списка срочников на основании случайной выборки.
Священники всех конфессий будут проходить альтернативную службу, а студенты по желанию смогут выбрать подходящий себе вариант – раз в год в течение месяца или усиленный курс для получения офицерского звания без отрыва от учебы.
Сама военная служба теперь делится на регулярную и резервную службу. Регулярная военная служба включает в себя профессиональную и срочную службу, а резервная – активную резервную службу и мобилизационный резерв.
При этом активная резервная служба делится на территориальную резервную службу и резерв специалистов, а мобилизационный резерв состоит из мобилизационного резерва высокой готовности и общего мобилизационного резерва.
Статус военнослужащего теперь будут иметь только лица, служащие в силах обороны, а остальные будут иметь специальные звания.