https://sputnik-georgia.ru/20231017/vlasti-gruzii-ves-god-dokazyvayut-chto-alternativy-miru-net--deputat-283378249.html

Власти Грузии весь год доказывают, что альтернативы миру нет – депутат

Власти Грузии весь год доказывают, что альтернативы миру нет – депутат

Напряженность ситуации на Ближнем Востоке содержит и определенные угрозы безопасности Грузии, заявил депутат 17.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-17T17:29+0400

2023-10-17T17:29+0400

2023-10-17T17:29+0400

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ТБИЛИСИ, 17 окт — Sputnik. Весь год властям Грузии приходится доказывать, что миру нет альтернативы и любые шаги, которые ставят мир под угрозу, губительны для страны, заявил председатель комитета по внешним связям парламента Грузии Николоз Самхарадзе. В адрес властей Грузии не раз звучали призывы к открытию так называемого второго фронта против России и возвращению потерянных территорий военным путем. В ответ лидеры правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" заявили, что открытия второго фронта не будет, а альтернативы миру нет. По его словам, напряженность ситуации на Ближнем Востоке содержит и определенные угрозы безопасности Грузии, поэтому целью всех политических партий должно быть сохранение мира в стране. Самхарадзе осудил нападение ХАМАС на Израиль и выразил солидарность с Израилем. "Мы все потрясены варварским и бесчеловечным нападением ХАМАС на гражданское население Израиля, которое произошло на прошлой неделе, и вы знаете, что в результате этого террористического акта погибло около 1400 мирных жителей. Мы еще раз однозначно осуждаем это нападение, выражаем солидарность с Израилем и нашим дружественным еврейским народом, молимся за души погибших и выражаем соболезнования их семьям", – заявил депутат. Грузия осуждает террористическую атаку на Израиль – премьер >>Самхарадзе отметил, что масштабное вооруженное противостояние на Ближнем Востоке и расширение зоны конфликта создадут дополнительные вызовы для безопасности Грузии. По его словам, ситуация осложняется и тем, что непосредственные соседи Грузии, Армения и Азербайджан, еще не достигли мирного соглашения и потенциал конфликта высок. Седьмого октября Израиль подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа – военное крыло палестинского движения ХАМАС объявило о проведении операции "Потоп Аль-Аксы". В ответ Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) начала контртеррористическую операцию "Железные мечи" в секторе Газа. Число жертв в секторе Газа превысило 2 тысячи человек, а погибших жителей Израиля – тысячу, несколько тысяч израильтян и палестинцев получили ранения. В том числе сообщалось о нескольких погибших и пропавших без вести россиянах, а также гражданах других стран. В плену у ХАМАС может находиться, по разным данным, около 150 израильтян. В день массированной атаки на Израиль президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании с рядом официальных лиц подчеркнул право палестинского народа на самооборону от израильских войск и поселенцев. Жители Израиля продолжают прибывать в Грузию>>В тот же день министерство обороны Израиля, согласно приказу премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, приступило к набору резервистов. Армия была приведена в полную боеготовность и в стране было введено чрезвычайное положение. Уже 8 октября Израиль официально объявил войну. По официальным данным, в Израиле проживает 120 тысяч граждан Грузии. Посольство Грузии в Израиле работает в чрезвычайном режиме. В случае необходимости посольство готово обеспечить граждан Грузии разными вещами и убежищем.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, политика, новости, израиль, хамас, армения, азербайджан, обострение ситуации на ближнем востоке