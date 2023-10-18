https://sputnik-georgia.ru/20231018/283388475.html
Запад пытается ослабить позиции Китая в логистической сфере: Пекин не намерен сдаваться
Запад пытается ослабить позиции Китая в логистической сфере: Пекин не намерен сдаваться
Борьба за контроль над основными мировыми транспортными артериями набирает обороты. Очередной форум "Один пояс – один путь" проходит на фоне обострения... 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T09:41+0400
2023-10-18T09:41+0400
2023-10-18T09:41+0400
китай
экономика
аналитика
южно-кавказский транспортный коридор
колумнисты
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Форум государств-участников проекта "Один пояс – один путь" стартовал во вторник в Китае. Нынешняя встреча – уже третья по счету.В саммите участвуют представители 150 стран и 30 международных организаций. При этом не приглашены лидеры США, Германии и Франции, которые, по мнению Пекина, пытаются воспрепятстовать успешному развитию проекта, пишет колумнист Sputnik Азербайджан Надир Шафиев. "Один пояс – один путь": проект сотрудничества и противоборства Инициатором создания нового "Шелкового пути" является нынешний лидер Китая Си Цзиньпин, который выдвинул идею о ее создании в первый год своего правления в 2013 году. Он предложил сделать эффективной и недорогой доставку товаров по всему миру посредством объединения сухопутных и морских торговых путей. К проекту присоединились свыше 150 государств Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и Океании. Начало реализации инициативы сопровождалось ростом рентабельности, в результате чего за первое десятилетие проект заработал $1 трлн. Несмотря на то, что в настоящее время наблюдается замедление процесса, в Китае надеются, что нынешний саммит придаст новый импульс проекту. Для этого предполагается проработать возможности развития сотрудничества с Россией и государствами Глобального Юга. Начало нового этапа грузино-китайских экономических связей обсудили в ПекинеТакой подход связан с тем, что руководство США и Европы пытается противостоять инициативе Пекина всеми доступными методами. В частности, с целью развития сотрудничества со странами, которые являются или могут стать участниками проекта, западные страны обещают выделить несколько миллиардов долларов, однако на данный момент большинство заявленных проектов в этом направлении так и не были реализованы. Китай, в свою очередь, продолжает спонсировать гигантские проекты, призванные служить развитию "Пояса и пути". С этой целью намечается обеспечить финансирование новой железной дороги в Африке. Ожидается, что для реализации этого проекта Пекин может выделить Кении $1 млрд долларов. Этот шаг призван показать западным соперникам, что проект жив, и его продвижение все еще стоит на повестке дня. Основные цели противников китайского проекта Страны Запада на данный момент пытаются максимально дискредитировать инициативу КНР и лишить ее возможностей финансирования. Все это является частью плана по замедлению китайской экономики. В порыве антикитайской эйфории Вашингтон решил поддержать план создания альтернативного пути из Юго-Восточной Азии в Европу, который предложила Индия. В данном случае сработала формула "враг моего врага – мой друг". И это несмотря на то, что, по мнению специалистов, данный проект и в экономическом, и в геополитическом плане не столь перспективен. Премьер Грузии рассказал о перспективах развития отношений с Китаем >>Тезис об этом обсуждался еще до того, как заинтересованные стороны разработали стратегию создания этого маршрута. Обострение ситуации на Ближнем Востоке практически "задушило" индийский проект. Один из основных участников – Израиль – увяз в военном конфликте, который угрожает перерасти в полномасштабную войну в регионе. Напряженность на Ближнем Востоке отрицательно сказалась и на геополитической составляющей индийского проекта. Как известно, поддерживая реализацию данного маршрута, Вашингтон рассчитывал сблизить позиции Израиля, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, что послужило бы созданию стабильности и помешало расширению китайского влияния в регионе. Но противостояние Израиля и палестинцев в секторе Газа осложняет также и политическую ситуацию. Сейчас трудно себе представить, что арабские страны продолжат сотрудничество с Тель-Авивом даже после завершения военной операции в Газе, жертвами которой уже стали несколько тысяч мирных жителей. "Один пояс – один путь" продолжает расширяться С учетом ситуации на Ближнем Востоке и на Украине все большее значение приобретает Средний коридор, который предполагает доставку грузов через Казахстан и Азербайджан. Делаются инвестиции в логистическую инфраструктуру, в частности, в развитие портов и строительство новых железнодорожных и автомобильных путей. Также вкладываются большие средства в другую ветку "Пояса и пути", который предполагает соединения иракского морского порта Фао с Турцией посредством железной и автомобильной дороги. Предполагается, что эта ветка протяженностью в 1200 км станет одним из основных путей обмена товарами между Ближним Востоком и Европой, что также не исключает товарооборота между Европой, Ближним Востоком и Китаем. Становится ясно, что с момента присоединения инфраструктурного проекта, который позволит турецким товарам выйти в иракскую Басру на берега Средиземноморья, к инициативе "Один пояс – один путь" Турция получит возможность превратиться в большой логистический хаб со всеми дивидендами. Строительство современного порта в Басре оценивается в $17 млрд, Турция полна решимости развивать это направление. Параллельно с этим в регионе Южного Кавказа серьезно рассматриваются еще два проекта, в которых непосредственное участие принимают почти все страны региона. Один из них – инициированный Россией проект Север-Юг – уже действует. Предполагается его расширение посредством строительства недостающей железнодорожной линии между иранской Астарой и Рештом, что позволит серьезно увеличить пропускную способность транспортной артерии. Также ведутся работы для открытия Зангезурского коридора, который позволит перевозить грузы с Востока на Запад и в обратном направлении, а с открытием железной дороги подключить к этой логистической цепочке Иран и Ирак. Даже беглый анализ показывает, что несмотря на все потуги западных стран, стратегические возможности развития проекта "Один пояс – один путь" велики. Именно поэтому так много стран проявляют интерес к форуму в Пекине, в ходе которого ожидается подписание значимых документов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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китай, экономика, аналитика, южно-кавказский транспортный коридор, колумнисты
китай, экономика, аналитика, южно-кавказский транспортный коридор, колумнисты
Запад пытается ослабить позиции Китая в логистической сфере: Пекин не намерен сдаваться
Борьба за контроль над основными мировыми транспортными артериями набирает обороты. Очередной форум "Один пояс – один путь" проходит на фоне обострения геополитической ситуации и относительного замедления экономического роста в Китае.
Форум государств-участников проекта "Один пояс – один путь" стартовал во вторник в Китае. Нынешняя встреча – уже третья по счету.
В саммите участвуют представители 150 стран и 30 международных организаций. При этом не приглашены лидеры США, Германии и Франции, которые, по мнению Пекина, пытаются воспрепятстовать успешному развитию проекта, пишет колумнист Sputnik Азербайджан
Надир Шафиев.
"Один пояс – один путь": проект сотрудничества и противоборства
Инициатором создания нового "Шелкового пути" является нынешний лидер Китая Си Цзиньпин, который выдвинул идею о ее создании в первый год своего правления в 2013 году. Он предложил сделать эффективной и недорогой доставку товаров по всему миру посредством объединения сухопутных и морских торговых путей.
К проекту присоединились свыше 150 государств Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и Океании. Начало реализации инициативы сопровождалось ростом рентабельности, в результате чего за первое десятилетие проект заработал $1 трлн. Несмотря на то, что в настоящее время наблюдается замедление процесса, в Китае надеются, что нынешний саммит придаст новый импульс проекту. Для этого предполагается проработать возможности развития сотрудничества с Россией и государствами Глобального Юга.
Такой подход связан с тем, что руководство США и Европы пытается противостоять инициативе Пекина всеми доступными методами. В частности, с целью развития сотрудничества со странами, которые являются или могут стать участниками проекта, западные страны обещают выделить несколько миллиардов долларов, однако на данный момент большинство заявленных проектов в этом направлении так и не были реализованы.
Китай, в свою очередь, продолжает спонсировать гигантские проекты, призванные служить развитию "Пояса и пути". С этой целью намечается обеспечить финансирование новой железной дороги в Африке. Ожидается, что для реализации этого проекта Пекин может выделить Кении $1 млрд долларов. Этот шаг призван показать западным соперникам, что проект жив, и его продвижение все еще стоит на повестке дня.
Основные цели противников китайского проекта
Страны Запада на данный момент пытаются максимально дискредитировать инициативу КНР и лишить ее возможностей финансирования. Все это является частью плана по замедлению китайской экономики.
В порыве антикитайской эйфории Вашингтон решил поддержать план создания альтернативного пути из Юго-Восточной Азии в Европу, который предложила Индия. В данном случае сработала формула "враг моего врага – мой друг". И это несмотря на то, что, по мнению специалистов, данный проект и в экономическом, и в геополитическом плане не столь перспективен.
Тезис об этом обсуждался еще до того, как заинтересованные стороны разработали стратегию создания этого маршрута. Обострение ситуации на Ближнем Востоке практически "задушило" индийский проект. Один из основных участников – Израиль – увяз в военном конфликте, который угрожает перерасти в полномасштабную войну в регионе.
Напряженность на Ближнем Востоке отрицательно сказалась и на геополитической составляющей индийского проекта. Как известно, поддерживая реализацию данного маршрута, Вашингтон рассчитывал сблизить позиции Израиля, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, что послужило бы созданию стабильности и помешало расширению китайского влияния в регионе. Но противостояние Израиля и палестинцев в секторе Газа осложняет также и политическую ситуацию. Сейчас трудно себе представить, что арабские страны продолжат сотрудничество с Тель-Авивом даже после завершения военной операции в Газе, жертвами которой уже стали несколько тысяч мирных жителей.
"Один пояс – один путь" продолжает расширяться
С учетом ситуации на Ближнем Востоке и на Украине все большее значение приобретает Средний коридор, который предполагает доставку грузов через Казахстан и Азербайджан. Делаются инвестиции в логистическую инфраструктуру, в частности, в развитие портов и строительство новых железнодорожных и автомобильных путей.
Также вкладываются большие средства в другую ветку "Пояса и пути", который предполагает соединения иракского морского порта Фао с Турцией посредством железной и автомобильной дороги. Предполагается, что эта ветка протяженностью в 1200 км станет одним из основных путей обмена товарами между Ближним Востоком и Европой, что также не исключает товарооборота между Европой, Ближним Востоком и Китаем.
Становится ясно, что с момента присоединения инфраструктурного проекта, который позволит турецким товарам выйти в иракскую Басру на берега Средиземноморья, к инициативе "Один пояс – один путь" Турция получит возможность превратиться в большой логистический хаб со всеми дивидендами. Строительство современного порта в Басре оценивается в $17 млрд, Турция полна решимости развивать это направление.
Параллельно с этим в регионе Южного Кавказа серьезно рассматриваются еще два проекта, в которых непосредственное участие принимают почти все страны региона. Один из них – инициированный Россией проект Север-Юг – уже действует. Предполагается его расширение посредством строительства недостающей железнодорожной линии между иранской Астарой и Рештом, что позволит серьезно увеличить пропускную способность транспортной артерии.
Также ведутся работы для открытия Зангезурского коридора, который позволит перевозить грузы с Востока на Запад и в обратном направлении, а с открытием железной дороги подключить к этой логистической цепочке Иран и Ирак.
Даже беглый анализ показывает, что несмотря на все потуги западных стран, стратегические возможности развития проекта "Один пояс – один путь" велики. Именно поэтому так много стран проявляют интерес к форуму в Пекине, в ходе которого ожидается подписание значимых документов.