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Запад пытается ослабить позиции Китая в логистической сфере: Пекин не намерен сдаваться
Запад пытается ослабить позиции Китая в логистической сфере: Пекин не намерен сдаваться
Борьба за контроль над основными мировыми транспортными артериями набирает обороты. Очередной форум "Один пояс – один путь" проходит на фоне обострения... 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T09:41+0400
2023-10-18T09:41+0400
китай
экономика
аналитика
южно-кавказский транспортный коридор
колумнисты
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Форум государств-участников проекта "Один пояс – один путь" стартовал во вторник в Китае. Нынешняя встреча – уже третья по счету.В саммите участвуют представители 150 стран и 30 международных организаций. При этом не приглашены лидеры США, Германии и Франции, которые, по мнению Пекина, пытаются воспрепятстовать успешному развитию проекта, пишет колумнист Sputnik Азербайджан Надир Шафиев. "Один пояс – один путь": проект сотрудничества и противоборства Инициатором создания нового "Шелкового пути" является нынешний лидер Китая Си Цзиньпин, который выдвинул идею о ее создании в первый год своего правления в 2013 году. Он предложил сделать эффективной и недорогой доставку товаров по всему миру посредством объединения сухопутных и морских торговых путей. К проекту присоединились свыше 150 государств Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и Океании. Начало реализации инициативы сопровождалось ростом рентабельности, в результате чего за первое десятилетие проект заработал $1 трлн. Несмотря на то, что в настоящее время наблюдается замедление процесса, в Китае надеются, что нынешний саммит придаст новый импульс проекту. Для этого предполагается проработать возможности развития сотрудничества с Россией и государствами Глобального Юга. Начало нового этапа грузино-китайских экономических связей обсудили в ПекинеТакой подход связан с тем, что руководство США и Европы пытается противостоять инициативе Пекина всеми доступными методами. В частности, с целью развития сотрудничества со странами, которые являются или могут стать участниками проекта, западные страны обещают выделить несколько миллиардов долларов, однако на данный момент большинство заявленных проектов в этом направлении так и не были реализованы. Китай, в свою очередь, продолжает спонсировать гигантские проекты, призванные служить развитию "Пояса и пути". С этой целью намечается обеспечить финансирование новой железной дороги в Африке. Ожидается, что для реализации этого проекта Пекин может выделить Кении $1 млрд долларов. Этот шаг призван показать западным соперникам, что проект жив, и его продвижение все еще стоит на повестке дня. Основные цели противников китайского проекта Страны Запада на данный момент пытаются максимально дискредитировать инициативу КНР и лишить ее возможностей финансирования. Все это является частью плана по замедлению китайской экономики. В порыве антикитайской эйфории Вашингтон решил поддержать план создания альтернативного пути из Юго-Восточной Азии в Европу, который предложила Индия. В данном случае сработала формула "враг моего врага – мой друг". И это несмотря на то, что, по мнению специалистов, данный проект и в экономическом, и в геополитическом плане не столь перспективен. Премьер Грузии рассказал о перспективах развития отношений с Китаем &gt;&gt;Тезис об этом обсуждался еще до того, как заинтересованные стороны разработали стратегию создания этого маршрута. Обострение ситуации на Ближнем Востоке практически "задушило" индийский проект. Один из основных участников – Израиль – увяз в военном конфликте, который угрожает перерасти в полномасштабную войну в регионе. Напряженность на Ближнем Востоке отрицательно сказалась и на геополитической составляющей индийского проекта. Как известно, поддерживая реализацию данного маршрута, Вашингтон рассчитывал сблизить позиции Израиля, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, что послужило бы созданию стабильности и помешало расширению китайского влияния в регионе. Но противостояние Израиля и палестинцев в секторе Газа осложняет также и политическую ситуацию. Сейчас трудно себе представить, что арабские страны продолжат сотрудничество с Тель-Авивом даже после завершения военной операции в Газе, жертвами которой уже стали несколько тысяч мирных жителей. "Один пояс – один путь" продолжает расширяться С учетом ситуации на Ближнем Востоке и на Украине все большее значение приобретает Средний коридор, который предполагает доставку грузов через Казахстан и Азербайджан. Делаются инвестиции в логистическую инфраструктуру, в частности, в развитие портов и строительство новых железнодорожных и автомобильных путей. Также вкладываются большие средства в другую ветку "Пояса и пути", который предполагает соединения иракского морского порта Фао с Турцией посредством железной и автомобильной дороги. Предполагается, что эта ветка протяженностью в 1200 км станет одним из основных путей обмена товарами между Ближним Востоком и Европой, что также не исключает товарооборота между Европой, Ближним Востоком и Китаем. Становится ясно, что с момента присоединения инфраструктурного проекта, который позволит турецким товарам выйти в иракскую Басру на берега Средиземноморья, к инициативе "Один пояс – один путь" Турция получит возможность превратиться в большой логистический хаб со всеми дивидендами. Строительство современного порта в Басре оценивается в $17 млрд, Турция полна решимости развивать это направление. Параллельно с этим в регионе Южного Кавказа серьезно рассматриваются еще два проекта, в которых непосредственное участие принимают почти все страны региона. Один из них – инициированный Россией проект Север-Юг – уже действует. Предполагается его расширение посредством строительства недостающей железнодорожной линии между иранской Астарой и Рештом, что позволит серьезно увеличить пропускную способность транспортной артерии. Также ведутся работы для открытия Зангезурского коридора, который позволит перевозить грузы с Востока на Запад и в обратном направлении, а с открытием железной дороги подключить к этой логистической цепочке Иран и Ирак. Даже беглый анализ показывает, что несмотря на все потуги западных стран, стратегические возможности развития проекта "Один пояс – один путь" велики. Именно поэтому так много стран проявляют интерес к форуму в Пекине, в ходе которого ожидается подписание значимых документов.Подписывайтесь на наш канал в Telegram&gt;&gt;
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китай, экономика, аналитика, южно-кавказский транспортный коридор, колумнисты
китай, экономика, аналитика, южно-кавказский транспортный коридор, колумнисты

Запад пытается ослабить позиции Китая в логистической сфере: Пекин не намерен сдаваться

09:41 18.10.2023
© photo: Sputnik / Alexander Isaev / Перейти в фотобанкПразднование Нового года в Китае
Празднование Нового года в Китае - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2023
© photo: Sputnik / Alexander Isaev
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Борьба за контроль над основными мировыми транспортными артериями набирает обороты. Очередной форум "Один пояс – один путь" проходит на фоне обострения геополитической ситуации и относительного замедления экономического роста в Китае.
Форум государств-участников проекта "Один пояс – один путь" стартовал во вторник в Китае. Нынешняя встреча – уже третья по счету.
В саммите участвуют представители 150 стран и 30 международных организаций. При этом не приглашены лидеры США, Германии и Франции, которые, по мнению Пекина, пытаются воспрепятстовать успешному развитию проекта, пишет колумнист Sputnik Азербайджан Надир Шафиев.

"Один пояс – один путь": проект сотрудничества и противоборства

Инициатором создания нового "Шелкового пути" является нынешний лидер Китая Си Цзиньпин, который выдвинул идею о ее создании в первый год своего правления в 2013 году. Он предложил сделать эффективной и недорогой доставку товаров по всему миру посредством объединения сухопутных и морских торговых путей.
К проекту присоединились свыше 150 государств Африки, Азии, Европы, Латинской Америки и Океании. Начало реализации инициативы сопровождалось ростом рентабельности, в результате чего за первое десятилетие проект заработал $1 трлн. Несмотря на то, что в настоящее время наблюдается замедление процесса, в Китае надеются, что нынешний саммит придаст новый импульс проекту. Для этого предполагается проработать возможности развития сотрудничества с Россией и государствами Глобального Юга.
Начало нового этапа грузино-китайских экономических связей обсудили в Пекине
Такой подход связан с тем, что руководство США и Европы пытается противостоять инициативе Пекина всеми доступными методами. В частности, с целью развития сотрудничества со странами, которые являются или могут стать участниками проекта, западные страны обещают выделить несколько миллиардов долларов, однако на данный момент большинство заявленных проектов в этом направлении так и не были реализованы.
Китай, в свою очередь, продолжает спонсировать гигантские проекты, призванные служить развитию "Пояса и пути". С этой целью намечается обеспечить финансирование новой железной дороги в Африке. Ожидается, что для реализации этого проекта Пекин может выделить Кении $1 млрд долларов. Этот шаг призван показать западным соперникам, что проект жив, и его продвижение все еще стоит на повестке дня.

Основные цели противников китайского проекта

Страны Запада на данный момент пытаются максимально дискредитировать инициативу КНР и лишить ее возможностей финансирования. Все это является частью плана по замедлению китайской экономики.
В порыве антикитайской эйфории Вашингтон решил поддержать план создания альтернативного пути из Юго-Восточной Азии в Европу, который предложила Индия. В данном случае сработала формула "враг моего врага – мой друг". И это несмотря на то, что, по мнению специалистов, данный проект и в экономическом, и в геополитическом плане не столь перспективен.
Премьер Грузии рассказал о перспективах развития отношений с Китаем >>
Тезис об этом обсуждался еще до того, как заинтересованные стороны разработали стратегию создания этого маршрута. Обострение ситуации на Ближнем Востоке практически "задушило" индийский проект. Один из основных участников – Израиль – увяз в военном конфликте, который угрожает перерасти в полномасштабную войну в регионе.
Напряженность на Ближнем Востоке отрицательно сказалась и на геополитической составляющей индийского проекта. Как известно, поддерживая реализацию данного маршрута, Вашингтон рассчитывал сблизить позиции Израиля, Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов, что послужило бы созданию стабильности и помешало расширению китайского влияния в регионе. Но противостояние Израиля и палестинцев в секторе Газа осложняет также и политическую ситуацию. Сейчас трудно себе представить, что арабские страны продолжат сотрудничество с Тель-Авивом даже после завершения военной операции в Газе, жертвами которой уже стали несколько тысяч мирных жителей.

"Один пояс – один путь" продолжает расширяться

С учетом ситуации на Ближнем Востоке и на Украине все большее значение приобретает Средний коридор, который предполагает доставку грузов через Казахстан и Азербайджан. Делаются инвестиции в логистическую инфраструктуру, в частности, в развитие портов и строительство новых железнодорожных и автомобильных путей.
Также вкладываются большие средства в другую ветку "Пояса и пути", который предполагает соединения иракского морского порта Фао с Турцией посредством железной и автомобильной дороги. Предполагается, что эта ветка протяженностью в 1200 км станет одним из основных путей обмена товарами между Ближним Востоком и Европой, что также не исключает товарооборота между Европой, Ближним Востоком и Китаем.
Становится ясно, что с момента присоединения инфраструктурного проекта, который позволит турецким товарам выйти в иракскую Басру на берега Средиземноморья, к инициативе "Один пояс – один путь" Турция получит возможность превратиться в большой логистический хаб со всеми дивидендами. Строительство современного порта в Басре оценивается в $17 млрд, Турция полна решимости развивать это направление.
© Sputnik / Elnur SalayevИнфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
Инфографика: Маршрут Транскаспийского коридора - Sputnik Грузия, 1920, 18.10.2023
Инфографика: Маршрут Транскаспийского коридора
© Sputnik / Elnur Salayev
Параллельно с этим в регионе Южного Кавказа серьезно рассматриваются еще два проекта, в которых непосредственное участие принимают почти все страны региона. Один из них – инициированный Россией проект Север-Юг – уже действует. Предполагается его расширение посредством строительства недостающей железнодорожной линии между иранской Астарой и Рештом, что позволит серьезно увеличить пропускную способность транспортной артерии.
Также ведутся работы для открытия Зангезурского коридора, который позволит перевозить грузы с Востока на Запад и в обратном направлении, а с открытием железной дороги подключить к этой логистической цепочке Иран и Ирак.
Даже беглый анализ показывает, что несмотря на все потуги западных стран, стратегические возможности развития проекта "Один пояс – один путь" велики. Именно поэтому так много стран проявляют интерес к форуму в Пекине, в ходе которого ожидается подписание значимых документов.
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