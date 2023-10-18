https://sputnik-georgia.ru/20231018/impichment-prezidenta-gruzii-glavnye-argumenty-pravyaschey-partii-283400710.html

Импичмент президента Грузии: главные аргументы правящей партии

Импичмент президента Грузии: главные аргументы правящей партии

Правящая партия начала процедуру импичмента после того, как нарушения Конституции приняли систематический характер 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T14:04+0400

2023-10-18T14:04+0400

2023-10-18T15:42+0400

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парламент грузии

саломе зурабишвили

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили является проявлением ответственности – нельзя оставлять нарушение Конституции без реагирования, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе, открывая слушания по процедуре импичмента. Основанием для импичмента Зурабишвили стало решение Конституционного суда от 16 октября 2023 года, согласно которому президент Грузии нарушила положение Конституции о полномочиях президента, осуществив три зарубежных визита без согласия правительства. Регистрацию перед открытием заседания прошли всего 88 депутатов, тогда как для объявления импичмента необходимо 100 голосов. Зурабишвили находится в зале заседаний парламента, занимая трибуну президента Грузии. В начале заседания ее стоя, как приветствуют президента, приветствовали лишь оппозиционеры. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Как отметил Кобахидзе, правящая партия начала процедуру импичмента после того, как Зурабишвили стала систематически нарушать Конституцию."В прошлом году она также грубо нарушила Конституцию Грузии. Тогда мы ограничились заявлениями, в которых отметили грубое нарушение Конституции, но тогда не начали процедуру импичмента. Но когда нарушение Конституции приняло систематический характер, у нас не осталось другого выхода", – сказал Кобахидзе. Аргументы о нарушении Конституции Это был простейший правовой казус, заявил Кобахидзе, отметив, что статья о полномочиях президента Грузии определяет, что президент Грузии обязана осуществлять визиты с согласия правительства. По его словам, есть множество доказательств, что президент Грузии понимала, что нарушает Конституцию Грузии. "Эти три визита Саломе Зурабишвили не профинансировали из государственного бюджета. Если визиты были легитимными, почему не были выделены деньги из бюджета?" – поинтересовался Кобахидзе. Еще одним из доказательств того, что президент осознавала нарушение Конституции, председатель правящей партии назвал ее заявления в Литве. "Хочу напомнить о ее заявлении в Литве, что она формально не была полномочна осуществлять рабочий визит", – сказал Кобахидзе. Импичмент президента Грузии – эксперт рассказал, что будет после решения суда >>Кроме того, он привел в пример письмо Зурабишвили к президенту Бельгии, в котором она также говорит, что не может осуществить визит из-за отсутствия согласия правительства. При этом он отметил, что президент Грузии надеялась на оппозиционную фракцию "Нацдвижение" и знала о провале импичмента. "Она знала точно, что без поддержки "политического" "Нацдвижения" ее не сместят с должности и, соответственно, у нее были гарантии", – сказал Кобахидзе. Расклад сил перед голосованием У правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" вместе с поддерживающей ее политической группой "Сила народа" 85 голосов. Президент Грузии будет считаться смещенной с должности сразу же после того, как постановление поддержат минимум 100 депутатов парламента. На сегодняшний день только одна оппозиционная политическая группа "Европейские социалисты" открыто заявила о поддержке импичмента. Против импичмента выступают фракция "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Еврооптимисты", "За Грузию", "Свобода" и "Реформер". На данный момент неизвестна позиция политической группы "Гирчи", а также большинства независимых депутатов. Процедура голосования по импичменту будет тайной, и имена депутатов, проголосовавших за отстранение Зурабишвили с должности, будут неизвестны после голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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