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Импичмент президента Грузии: о чем говорила Зурабишвили в парламенте

Импичмент президента Грузии: о чем говорила Зурабишвили в парламенте

Зурабишвили обвинила правящую партию в порабощении судебной системы 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T16:10+0400

2023-10-18T16:10+0400

2023-10-18T16:50+0400

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили во время своего выступления в парламенте в рамках процедуры импичмента заявила, что не нарушала Конституцию страны и раскритиковала решение Конституционного суда.Основанием для импичмента Зурабишвили стало решение Конституционного суда от 16 октября 2023 года, согласно которому президент Грузии нарушила положение Конституции о полномочиях президента, осуществив три зарубежных визита без согласия правительства. По словам президента, Конституционный суд, на который должно опираться правовое и демократическое государство, полностью отказался от своей роли, перешел в политическую сферу и не смог противостоять политической воле партии. Как отметила президент, поражает тот факт, что Конституционный суд руководствовался политической аргументацией председателя правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклия Кобахидзе и полностью перенес ее в свое заключение. "Тем не менее, примечательно, что трем судьям удалось спасти не только свою репутацию, но и репутацию грузинского правосудия, возродив нашу многовековую гордую традицию правосудия", – отметила Зурабишвили. По словам президента, их инакомыслие распространится внутри страны и за ее пределами. Их независимость и профессионализм будут признаны. Студенты будут гордиться этим и будут расти на этом примере, отметила Зурабишвили. "Я не собираюсь здесь ничего доказывать или убеждать кого-либо в том, что и так ясно. Я не нарушала ни сути, ни духа Конституции. Чтобы подкрепить обвинения, вы должны были представить доказательства, и вы не смогли представить ни единого! Вы не могли привести факты, подтверждающие то, чем вы апеллировали, что я саботировала наш европейский путь", – заявила Зурабишвили. Президент Грузии демонстративно нарушила закон – премьер о решении Конституционного суда>>По словам Зурабишвили, не удалось доказать, что она сделала что-то не так или не сделала чего-то для защиты страны и поддержки ее на пути европейской интеграции. "Если вы не верите мне, то можете проверить и позвонить Франку-Вальтеру Штайнмайеру, Шарлю Мишелю, Эммануэлю Макрону или даже Алару Карису, Эдгару Ринкевичу, Гитанасу Науседе... Я могу продолжить список... Это лидеры, от которых завтра зависит наш статус, и следует сказать, что этим процессом импичмента вы оскорбляете не только меня, вовсе не меня, а этих лидеров, и вы ведете страну к изоляции", – заявила Зурабишвили. По словам президента, она не намерена ничего доказывать. "Думаю, что грузинское общество хорошо знает, что я пыталась сделать, и что я смогла сделать в рамках узких прав, чтобы повысить уважение и доверие к нашей стране, и поднять сотрудничество с нашими европейскими партнерами на другой уровень", – отметила она. По мнению президента, она заслужила доверие народа.По словам президента, каким бы ни был результат голосования, "Грузинская мечта" объявит его победой. "Но что вы будете делать с тем, что народ больше вам не верит?! Вы больше не можете лгать моделированной реальностью, и все понимают (и, возможно, иногда даже вы сами), что начало этого процесса, как и его завершение с любым результатом, является лишь верным признаком вашей слабости и политической неудачи. Вам некуда бежать от этого!" – сказала Зурабишвили. По словам президента, сегодня решается не ее судьба. "Сегодня решается не моя судьба, а ваша. Вы объявляете импичмент не мне, а себе, стране, ее европейскому будущему, и каждый ваш голос – это голос против нашего будущего. Никогда не забывайте, что сегодня вы, лично и коллективно, берете на себя эту ответственность. Какое лицо и какое имя вы оставите в истории этой страны, решается на этом якобы "обычном рабочем заседании", – заявила президент. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>Быть здесь, участвовать в этом фарсе, будь то молча или выступая с речью, уже само по себе является вашим приговором, отметила Зурабишвили. "Вот почему я говорю, что решается ваша судьба, потому что наступит завтрашний день и мне интересно, как вы посмотрите в глаза своим детям и внукам, и объясните, что ради вашего личного благополучия (никто не верит, что вы сражаетесь здесь из-за какой-то идеи или принципа) вы променяли их европейское будущее", – заявила Зурабишвили. По словам президента, сегодня у нее есть лишь единственный план. "И этот план состоит в том, чтобы страна получила статус кандидата (в ЕС – ред.) в конце года. На пути к этой цели никто и ничто не сможет остановить меня", – заявила Зурабишвили. Она также обратилась к европейским партнерам с просьбой предоставить Грузии статус кандидата. В октябре Еврокомиссия подготовит рекомендации для Евросовета, который в декабре примет окончательное решение по Грузии. Грузия получит статус кандидата, если это решение поддержат лидеры всех 27 стран ЕС. Согласно промежуточной оценке Еврокомиссии от июля 2023 года, Грузия полностью выполнила три условия: гендерное равноправие и борьба с насилием против женщин, учет решений ЕСПЧ, избрание независимого Народного защитника Грузии. Частично выполнены семь рекомендаций, а вот в направлении плюрализма СМИ и уголовных процедур в отношении владельцев СМИ нет никакого прогресса, говорится в отчете. Ранее глава правящей партии "Грузинская мечта" Ираклий Кобахидзе заявил, что Грузия сделала все возможное для выполнения условий Евросоюза и ждет конкретики по трем рекомендациям – деолигархизации, судебной реформе и усилению борьбы с организованной преступностью.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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