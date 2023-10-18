https://sputnik-georgia.ru/20231018/pochemu-zurabishvili-bolshe-ne-prezident-gruzii-argumenty-gruzinskoy-mechty-283406788.html

Почему Зурабишвили больше не президент Грузии – аргументы "Грузинской мечты"

Почему Зурабишвили больше не президент Грузии – аргументы "Грузинской мечты"

Даже если процедура импичмента провалится, Саломе Зурабишвили все равно перестанет быть президентом Грузии, заявил лидер "Грузинской мечты" 18.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-18T16:22+0400

2023-10-18T16:22+0400

2023-10-18T17:03+0400

политика

грузия

единое национальное движение

грузинская мечта - демократическая грузия

ираклий кобахидзе

саломе зурабишвили

парламент грузии

импичмент

«грузинская мечта» инициирует импичмент президента

конституция грузии

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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Саломе Зурабишвили больше не может быть президентом Грузии, она потеряла это право из-за своих поступков, заявил председатель председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на слушаниях по процедуре импичмента. Основанием для импичмента президента Грузии стало решение Конституционного суда от 16 октября 2023 года, согласно которому президент Грузии нарушила положение Конституции о полномочиях президента, осуществив три визита в конце августа и в сентябре без согласия правительства. Кобахидзе отметил, что Зурабишвили находится в конфронтации с парламентом, правительством, судом, в том числе Конституционным, а также Народным защитником. Кроме того, он обвинил президента Грузии в нарушении этики, приведя в пример выражение "маленькие люди", которое Зурабишвили употребила в отношении депутатов парламента от большинства. Таким образом, Кобахидзе напомнил президенту Грузии о ситуации на президентских выборах 2018 года. После того, как в первом туре Зурабишвили смогла набрать чуть более 38% голосов избирателей, ее на предвыборных билбордах заменили лидеры поддерживающей ее партии "Грузинская мечта" во главе с ее основателем, миллиардером Бидзиной Иванишвили, таким образом обеспечив ей победу во втором туре над лидером крупнейшей оппозиционной партии "Единого национального движения" Григолом Вашадзе. Председатель правящей партии также напомнил президенту о помиловании основателя главного оппозиционного канала "Мтавари архи" Ники Гварамия, которого правящая партия называет членом "Нацдвижения". По его словам, в 2018 году правящая партия приняла решение поддержать Зурабишвили, потому что не хотела, чтобы президентом Грузии был человек от "Грузинской мечты". Импичмент президента Грузии: главные аргументы правящей партии>>Кобахидзе отметил, что выбор пал на Зурабишвили из-за того, что она женщина, представитель семьи первой волны грузинской эмиграции и французский дипломат. Однако, в тоже время он отметил, что в правящей партии были сомнения насчет поддержки ее кандидатуры еще на этапе предвыборной кампании. Кроме того, Кобахидзе призвал президента к отставке. Он также отметил, что оппозиционные партии, которых правящая партия называет "коллективным Нацдвижением", раньше называли президента "агентом" и "шпионом", а сейчас называют "европейским лидером". При этом он подчеркнул, что если процедура импичмента провалится, Зурабишвили все равно перестанет быть президентом Грузии. "Она останется на год не как президент Грузии, а как эксклюзивный президент "Нацдвижения", – сказал Кобахидзе. Расклад силУ правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия", у которой вместе с поддерживающей ее политической группой "Сила народа", 85 голосов. Президент Грузии будет считаться смещенной с должности сразу же после того, как постановление поддержат минимум 100 депутатов парламента. Суд подтвердил нарушение президентом Грузии Конституции>>На сегодняшний день только одна оппозиционная политическая группа "Европейские социалисты" открыто заявила о поддержке импичмента. В партии четверо депутатов. Против импичмента выступают фракция "Единое национальное движение", "Лело для Грузии", "Еврооптимисты", "За Грузию", "Свобода" и "Группа реформ". На данный момент неизвестна позиция политической группы "Гирчи", а также большинства независимых депутатов. Процедура голосования по импичменту будет тайной, и имена депутатов, проголосовавших за отстранение Зурабишвили с должности, будут неизвестны после голосования.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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