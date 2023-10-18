https://sputnik-georgia.ru/20231018/rebenok-so-spichkami---kobakhidze-otsenil-postupki-prezidenta-gruzii-svyazannye-s-ukrainoy-283416857.html
Ребенок со спичками – Кобахидзе оценил поступки президента Грузии, связанные с Украиной
Ребенок со спичками – Кобахидзе оценил поступки президента Грузии, связанные с Украиной
Глава правящей партии рассказал о встрече с президентом после начала конфликта на Украине 18.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-18T19:35+0400
2023-10-18T19:35+0400
2023-10-18T19:48+0400
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«грузинская мечта» инициирует импичмент президента
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ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Сложно даже на секунду представить, что было бы с Грузией в начале конфликта на Украине, если бы внешнюю политику страны осуществляла президент Саломе Зурабишвили – это было бы похоже на игру ребенка со спичками, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на заседании парламента. По словам Кобахидзе, президент Грузии, спустя несколько дней после начала конфликта на Украине, вызвала на встречу его и председателя парламента Шалву Папуашвили и заявила, что украинский президент Владимир Зеленский стал "мировым героем" и поинтересовалась, что собираются предпринять в правящей партии. О встрече годичной давности рассказал Ираклий Кобахидзе во время рассмотрения вопроса импичмента президента. Как отметил лидер правящей партии, с тех пор Зурабишвили там, где "коллективное "Национальное движение". В правящей партии "радикальной оппозицией" и "коллективным "Национальным движением" называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников.У Украины нет права говорить с Грузией с высоты морального пьедестала – спикер парламента>>По словам лидера правящей партии, президент еще раз зафиксировала свою позицию, когда пришла в парламент с исполняющим обязанности посла Украины в Грузии, когда за несколько дней до этого Зеленский отозвал из Тбилиси посла. Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта 2022 года в своем видеообращении заявил о возвращении посла из Грузии Игоря Долгова. Причина – недостаточно продуктивная работа дипломата, так как Тбилиси не присоединился к санкциям Запада против РФ. Она не должна носить высокий статус президента Грузии, подчеркнул Кобахидзе. Процесс импичментаДепутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.Изначально депутаты от "Грузинской мечты" обратились в Конституционный суд, который 16 октября подтвердил доводы правящей партии о том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.Президент Грузии останется на должности лишь формально – лидер партии власти>>Спорными были три зарубежных визита Зурабишвили: 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года.Зурабишвили заявила, что не нарушала Конституцию и что 16 октября войдет в историю как закрепление однопартийного верховенства над судебной системой.На суде защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.После решения суда вопрос об импичменте президента переместился в парламент.Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили поддержали лишь 86 депутатов парламента вместо минимально необходимых 100. Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, парламент грузии, обострение ситуации вокруг украины, украина, владимир зеленский, единое национальное движение
политика, грузия, новости, саломе зурабишвили , грузинская мечта - демократическая грузия, импичмент, «грузинская мечта» инициирует импичмент президента, парламент грузии, обострение ситуации вокруг украины, украина, владимир зеленский, единое национальное движение
Ребенок со спичками – Кобахидзе оценил поступки президента Грузии, связанные с Украиной
19:35 18.10.2023 (обновлено: 19:48 18.10.2023)
Глава правящей партии рассказал о встрече с президентом после начала конфликта на Украине
ТБИЛИСИ, 18 окт — Sputnik. Сложно даже на секунду представить, что было бы с Грузией в начале конфликта на Украине, если бы внешнюю политику страны осуществляла президент Саломе Зурабишвили – это было бы похоже на игру ребенка со спичками, заявил председатель правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" Ираклий Кобахидзе на заседании парламента.
По словам Кобахидзе, президент Грузии, спустя несколько дней после начала конфликта на Украине, вызвала на встречу его и председателя парламента Шалву Папуашвили и заявила, что украинский президент Владимир Зеленский стал "мировым героем" и поинтересовалась, что собираются предпринять в правящей партии. О встрече годичной давности рассказал Ираклий Кобахидзе во время рассмотрения вопроса импичмента президента.
"Вы представьте на секунду, что если бы она была не президентом, а премьер-министром, если бы реализация внутренней и внешней политики была в ее руках в тот день, то это был бы ребенок со спичками руках", – сказал Кобахидзе.
Как отметил лидер правящей партии, с тех пор Зурабишвили там, где "коллективное "Национальное движение".
"Вы сами решайте, куда пыталась направить наши шаги Саломе Зурабишвили", – сказал Кобахидзе.
В правящей партии "радикальной оппозицией" и "коллективным "Национальным движением" называют крупнейшую оппозиционную партию страны "Единое национальное движение" и ее соратников.
По словам лидера правящей партии, президент еще раз зафиксировала свою позицию, когда пришла в парламент с исполняющим обязанности посла Украины в Грузии, когда за несколько дней до этого Зеленский отозвал из Тбилиси посла.
Президент Украины Владимир Зеленский 31 марта 2022 года в своем видеообращении заявил о возвращении посла из Грузии Игоря Долгова. Причина – недостаточно продуктивная работа дипломата, так как Тбилиси не присоединился к санкциям Запада против РФ.
"На фоне этого, не спрашивая спикера парламента, его позиции, она привела с собой и. о. посла Украины в Грузии сюда, в зал заседаний парламента. Это ее отношение к государству, Конституции и государственным институтам", – заявил Кобахидзе.
Она не должна носить высокий статус президента Грузии, подчеркнул Кобахидзе.
Процесс импичмента
Депутаты от правящей партии "Грузинская мечта – демократическая Грузия" запустили процедуру импичмента Зурабишвили после того, как она 31 августа начала зарубежное турне и встречи с лидерами стран Евросоюза без одобрения правительства. Отказ в предоставлении разрешения на поездки Кабмин объяснил тем, что власти потеряли доверие к ней. В свою очередь Зурабишвили заявила, что цель поездок в Европу – помощь Грузии в получении статуса страны-кандидата.
Изначально депутаты от "Грузинской мечты" обратились в Конституционный суд, который 16 октября подтвердил доводы правящей партии о том, что Зурабишвили нарушила 52-ю статью Конституции, согласно которой президент имеет право осуществлять представительские функции во внешних отношениях только с разрешения правительства.
Спорными были три зарубежных визита Зурабишвили: 31 августа, 1 сентября и 6 сентября 2023 года.
Зурабишвили заявила, что не нарушала Конституцию и что 16 октября войдет в историю как закрепление однопартийного верховенства над судебной системой.
На суде защита Зурабишвили настаивала на том, что президент руководствовалась двумя статьями Конституции – 49-й "Статус президента Грузии", в которой говорится, что президент представляет Грузию во внешних отношениях, и 78-й "Интеграция в европейские и евроатлантические структуры", согласно которой конституционные органы в пределах своих полномочий должны принять все меры для обеспечения полной интеграции Грузии в ЕС и НАТО.
После решения суда вопрос об импичменте президента переместился в парламент.
Импичмент президента Грузии Саломе Зурабишвили поддержали лишь 86 депутатов парламента вместо минимально необходимых 100.