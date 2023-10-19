https://sputnik-georgia.ru/20231019/kogda-pushki-strelyayut-turizm-molchit--ekspert-o-vyzovakh-gruzinskogo-turizma-283446663.html

Когда пушки стреляют, туризм молчит – эксперт о вызовах грузинского туризма

Когда пушки стреляют, туризм молчит – эксперт о вызовах грузинского туризма

Эксперт рассказал, как ситуация на Украине и Израиле отразится на туризме в Грузии 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T13:54+0400

2023-10-19T13:54+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Нестабильная ситуация в регионе, в частности конфликты в Израиле и на Украине, которые находятся в территориальной близости с Грузией, негативно отразятся на туризме в стране, заявил эксперт сферы туризма Нико Кварацхелия Sputnik Грузия. Израиль входит в топ-5 стран, из которых в первом полугодии в Грузию прибыло больше всего визитеров – на 38% больше, чем в 2019 году до пандемии. В связи с текущими событиями в Израиле представители туриндустрии заявляют, что брони израильских туристов отменяются. Эксперт считает, что ситуация в регионе негативно повлияет и на зимний туризм в Грузии, но с учетом того, что горнолыжные курорты страны могут конкурировать с европейскими, надежда на позитивное течение сезона все же есть. Хели-ски – это разновидность горнолыжного спорта фрирайда, суть которого состоит в спуске по нетронутым снежным склонам вдали от подготовленных трасс с подъемом к началу спуска на вертолете. Тем не менее, Кварацхелия считает, что возлагать большие надежды не стоит, так как ситуация непредсказуемая и невозможно предугадать, когда воцарятся мир и спокойствие.Как прошел летний туристический сезон в Грузии – оценка эксперта>>По мнению члена правления Ассоциации сертифицированных гидов Грузии Георгия Дарцмелия, турпотоки будут сокращаться, а учитывая, что израильские туристы вносят значительный вклад в туристическую отрасль Грузии, необходимо срочно перестраиваться на новые рынки. По его словам, Грузии следует делать акцент также на туристах с Ближнего Востока и соседних стран, в частности Турции, которые все активнее ездят в организованные туры. Успехи туризма Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. В прошлом году Грузия смогла побить рекорд 2019 года лишь по части доходов от туризма, заработав более 3,5 миллиарда долларов, на 7,6% больше, чем в 2019 году. По официальной статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 2,8 миллиона. Россияне лидируют в списке въезжающих в Грузию иностранцев>>Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2023 года осуществили граждане Турции – 582,5 тысячи, что более чем в два раза больше по сравнению с 2022 годом. На втором месте граждане России, которые осуществили в первом полугодии 2023 года 577,6 тысячи визитов, на 133,7% больше, чем в январе-июне 2022 года. По данным Национального банка Грузии, доходы страны от международных путешественников за первое полугодие 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы в период с 1 января по 30 июня 2023 года выросли на 57,9%. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 482,1 миллиона долларов. При этом в первом полугодии 2023 года доход от граждан России за год вырос на 120,4%, доход от граждан Турции – на 142,6%, а доход от граждан ЕС – на 78,6%. В 2019 году страна побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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туризм, грузия, новости, израиль, экономика