https://sputnik-georgia.ru/20231019/kogda-pushki-strelyayut-turizm-molchit--ekspert-o-vyzovakh-gruzinskogo-turizma-283446663.html
Когда пушки стреляют, туризм молчит – эксперт о вызовах грузинского туризма
Когда пушки стреляют, туризм молчит – эксперт о вызовах грузинского туризма
Эксперт рассказал, как ситуация на Украине и Израиле отразится на туризме в Грузии 19.10.2023, Sputnik Грузия
2023-10-19T13:54+0400
2023-10-19T13:54+0400
2023-10-19T13:55+0400
туризм
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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Нестабильная ситуация в регионе, в частности конфликты в Израиле и на Украине, которые находятся в территориальной близости с Грузией, негативно отразятся на туризме в стране, заявил эксперт сферы туризма Нико Кварацхелия Sputnik Грузия. Израиль входит в топ-5 стран, из которых в первом полугодии в Грузию прибыло больше всего визитеров – на 38% больше, чем в 2019 году до пандемии. В связи с текущими событиями в Израиле представители туриндустрии заявляют, что брони израильских туристов отменяются. Эксперт считает, что ситуация в регионе негативно повлияет и на зимний туризм в Грузии, но с учетом того, что горнолыжные курорты страны могут конкурировать с европейскими, надежда на позитивное течение сезона все же есть. Хели-ски – это разновидность горнолыжного спорта фрирайда, суть которого состоит в спуске по нетронутым снежным склонам вдали от подготовленных трасс с подъемом к началу спуска на вертолете. Тем не менее, Кварацхелия считает, что возлагать большие надежды не стоит, так как ситуация непредсказуемая и невозможно предугадать, когда воцарятся мир и спокойствие.Как прошел летний туристический сезон в Грузии – оценка эксперта>>По мнению члена правления Ассоциации сертифицированных гидов Грузии Георгия Дарцмелия, турпотоки будут сокращаться, а учитывая, что израильские туристы вносят значительный вклад в туристическую отрасль Грузии, необходимо срочно перестраиваться на новые рынки. По его словам, Грузии следует делать акцент также на туристах с Ближнего Востока и соседних стран, в частности Турции, которые все активнее ездят в организованные туры. Успехи туризма Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года. Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит. В прошлом году Грузия смогла побить рекорд 2019 года лишь по части доходов от туризма, заработав более 3,5 миллиарда долларов, на 7,6% больше, чем в 2019 году. По официальной статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 2,8 миллиона. Россияне лидируют в списке въезжающих в Грузию иностранцев>>Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года. Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2023 года осуществили граждане Турции – 582,5 тысячи, что более чем в два раза больше по сравнению с 2022 годом. На втором месте граждане России, которые осуществили в первом полугодии 2023 года 577,6 тысячи визитов, на 133,7% больше, чем в январе-июне 2022 года. По данным Национального банка Грузии, доходы страны от международных путешественников за первое полугодие 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы в период с 1 января по 30 июня 2023 года выросли на 57,9%. Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 482,1 миллиона долларов. При этом в первом полугодии 2023 года доход от граждан России за год вырос на 120,4%, доход от граждан Турции – на 142,6%, а доход от граждан ЕС – на 78,6%. В 2019 году страна побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>
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туризм, грузия, новости, израиль, экономика
туризм, грузия, новости, израиль, экономика
Когда пушки стреляют, туризм молчит – эксперт о вызовах грузинского туризма
13:54 19.10.2023 (обновлено: 13:55 19.10.2023)
Эксперт рассказал, как ситуация на Украине и Израиле отразится на туризме в Грузии
ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Нестабильная ситуация в регионе, в частности конфликты в Израиле и на Украине, которые находятся в территориальной близости с Грузией, негативно отразятся на туризме в стране, заявил эксперт сферы туризма Нико Кварацхелия Sputnik Грузия.
Израиль входит в топ-5 стран, из которых в первом полугодии в Грузию прибыло больше всего визитеров – на 38% больше, чем в 2019 году до пандемии. В связи с текущими событиями в Израиле представители туриндустрии заявляют, что брони израильских туристов отменяются.
"Ситуация чревата негативными последствиями для грузинского туризма. Израиль очень близко находится к Грузии, как и Украина. И туристы это видят на карте, что становится поводом для того, чтобы они воздержались от поездок в Грузию. Когда пушки гремят, туризм молчит, и никто не хочет ехать туда, где стреляют", – заявил Кварацхелия.
Эксперт считает, что ситуация в регионе негативно повлияет и на зимний туризм в Грузии, но с учетом того, что горнолыжные курорты страны могут конкурировать с европейскими, надежда на позитивное течение сезона все же есть.
"На зимний туризм это, конечно, подействует, но в мире не такой уж и большой выбор мест для зимнего туризма. Грузия по цене конкурирует с дорогими европейскими курортами, кроме того, у нас в стране есть то, чего нет у них, – услуга хели-ски, которая действует в Гудаури (горнолыжный курорт – ред.)", – отметил Кварацхелия.
Хели-ски – это разновидность горнолыжного спорта фрирайда, суть которого состоит в спуске по нетронутым снежным склонам вдали от подготовленных трасс с подъемом к началу спуска на вертолете.
Тем не менее, Кварацхелия считает, что возлагать большие надежды не стоит, так как ситуация непредсказуемая и невозможно предугадать, когда воцарятся мир и спокойствие.
По мнению члена правления Ассоциации сертифицированных гидов Грузии Георгия Дарцмелия, турпотоки будут сокращаться, а учитывая, что израильские туристы вносят значительный вклад в туристическую отрасль Грузии, необходимо срочно перестраиваться на новые рынки.
"Нужно срочно перестроиться, чтобы туристический сектор Грузии, который уже получил большой удар во время пандемии, не пострадал от большого удара. Нам следует сосредоточиться на странах ЕС, нам следует отказаться от потока из России, потому что они уже не туристы", – заявил Дарцмелия в эфире Медиаплатформы BMG.
По его словам, Грузии следует делать акцент также на туристах с Ближнего Востока и соседних стран, в частности Турции, которые все активнее ездят в организованные туры.
Туризм в Грузии начал восстанавливаться после спада из-за пандемии с лета 2021 года.
Прошедший год был очень успешным для грузинского туризма. В 2022 году Грузию посетило 5,4 миллиона международных путешественников, что на 188,5% больше, чем в январе-декабре 2021 года. Показатели восстановлены на 58% по сравнению с периодом до пандемии. Власти ожидают, что в 2023 году этот рекорд будет побит.
В прошлом году Грузия смогла побить рекорд 2019 года лишь по части доходов от туризма, заработав более 3,5 миллиарда долларов, на 7,6% больше, чем в 2019 году.
По официальной статистике, число визитов международных путешественников в Грузию в первом полугодии 2023 года выросло на 75,9% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года и составило более 2,8 миллиона.
Из общего числа визитов 1,9 миллиона были туристическими, что на 59,6% больше, чем в первом полугодии прошлого года.
Наибольшее число визитов в Грузию в январе-июне 2023 года осуществили граждане Турции – 582,5 тысячи, что более чем в два раза больше по сравнению с 2022 годом.
На втором месте граждане России, которые осуществили в первом полугодии 2023 года 577,6 тысячи визитов, на 133,7% больше, чем в январе-июне 2022 года.
По данным Национального банка Грузии, доходы страны от международных путешественников за первое полугодие 2023 года превысили 1,8 миллиарда долларов, что является рекордным показателем. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы в период с 1 января по 30 июня 2023 года выросли на 57,9%.
Наибольшую сумму в этот период потратили визитеры из России – 482,1 миллиона долларов.
При этом в первом полугодии 2023 года доход от граждан России за год вырос на 120,4%, доход от граждан Турции – на 142,6%, а доход от граждан ЕС – на 78,6%.
В 2019 году страна побила свои рекорды. Количество международных путешественников превысило 9,3 миллиона, а доходы составили 3,3 миллиарда долларов. В 2020 году доходы от отрасли опустились на неимоверно низкий уровень – 427,7 миллиона долларов при количестве международных путешественников 1,7 миллиона.