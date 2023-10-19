https://sputnik-georgia.ru/20231019/na-skolko-vyros-passazhiropotok-v-aeroportu-kutaisi--novye-dannye-283459445.html

На сколько вырос пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – новые данные

На сколько вырос пассажиропоток в аэропорту Кутаиси – новые данные

В аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран 19.10.2023, Sputnik Грузия

2023-10-19T18:49+0400

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ТБИЛИСИ, 19 окт — Sputnik. Пассажиропоток в Кутаисском международном аэропорту им. Давида Агмашенебели в январе-сентябре 2023 года достиг рекордного показателя и вырос на 92% по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, сообщает Объединение аэропортов Грузии. По информации Объединения, за девять месяцев 2023 года аэропорт обслужил 1,2 миллиона пассажиров. В январе-сентябре 2022 года аэропортом воспользовались 633,8 тысячи пассажиров. Помимо пассажиропотока, к историческому максимуму приблизилось и количество рейсов. С начала года аэропорт обслужил 3,6 тысячи рейсов, на 43% больше, чем в аналогичный период 2022 года (2,5 тысячи рейсов).Пассажиропоток в аэропортах Батуми и Кутаиси рекордно вырастет – вице-премьер >> Кроме того, у аэропорта стабильный рост пассажиропотока наблюдается и в течение прошедшего месяца. В сентябре аэропорт обслужил 163 998 пассажиров и 483 рейса, что на 66% и на 15% соответственно больше, чем в сентябре 2022 года. На данном этапе в аэропорту Кутаиси работают пять авиакомпаний, выполняющих рейсы по 35 направлениям в 18 стран. В Объединении аэропортов Грузии напомнили, что с 1 июня 2023 года лоукостер WIZZ AIR вернул третий самолет на базу в Кутаиси и начал регулярные рейсы в Мадрид, Брюссель, Франкфурт, Гамбург и Познань. С 4 июня 2023 года казахстанская малобюджетная авиакомпания FlyArystan выполняет прямые регулярные рейсы по направлению Алматы – Кутаиси – Алматы. В Кутаисском аэропорту встретили миллионного пассажира >>Кроме того, уже с 1 декабря венгерский лоукостер добавит четвертый самолет на базу в Кутаиси, а также прямой рейс в направлении Копенгагена. Из-за пандемии коронавируса Грузия ввела запрет на авиасообщение в марте 2020 года, он действовал до февраля 2021 года. Число визитов международных путешественников в Грузию в 2022 году выросло на 188,5% по сравнению с 2021 годом и составило 5,4 миллиона. Грузия за 12 месяцев 2022 года восстановила показатели 2019 года, когда в стране был пик туризма, на 58%.Подписывайтесь на наш канал в Telegram>>

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грузия, экономика, новости, туризм, кутаисский международный аэропорт, wizz air, авиасообщение в грузии